Slovenka mapuje tragické osudy opustených žien. Prečo už svojich mužov nikdy neuvida?

Bolo to približne pred dvoma rokmi, keď sa mladá novinárka zoznámila v lietadle s Kubáncom, ktorý išiel za novým životom. Tridsaťdvaročný muž odišiel od ženy a malej dcérky. V očiach mu videla strach, ale aj túžbu finančne sa postarať o svoju rodinu. Nevedel, ako dlho bude preč, ani to, ako bude s manželkou komunikovať. Telefonáty sú totiž drahé a internet v dedine, odkiaľ pochádzal, ešte nezaviedli. Zvolenčanke vtedy skrsol v hlave nápad pozrieť sa na to, aký je život žien, ktoré čakajú na živiteľov rodín. Zatiaľ navštívila Mexiko, Etiópiu a Senegal.

Keď odíde muž

Ženy, s ktorými sa Magda na potulkách svetom stretla, spája smútok a beznádej. „Stále sa hovorí len o migrantoch, ale nespomínajú sa tí, ktorí zostali doma,“ vyslovuje pohnútky, prečo začala prácu na projekte Ženy, ktoré zostali. Spája v ňom cestovanie, ktoré miluje, dobrodružstvo, ktoré potrebuje k životu, a prácu, ktorej verí, že môže pomôcť. Jej cieľom je dôkladne zmapovať situáciu a nájsť prostriedky od jednotlivcov a sponzorov, ktoré zachránia mnohé rodiny. Na cestách ju sprevádza jej mexický snúbenec, fotograf Noel Rojo, a výsledkom ich spolupráce bola napríklad výstava, ktorá sa skončila pred pár dňami.

Svadba bez mladomanželov

Za to, že cudzinky sú ochotné vyrozprávať svoj príbeh, samozrejme, neplatia. Naopak, neraz sa Magda stala súčasťou takého dojemného príbehu, že rodine sama chcela finančne pomôcť. „Päťdesiatročnej vdove z Etiópie odišiel syn pracovať do Saudskej Arábie. Zabili ho a ona sa už nikdy nedozvie, čo sa stalo. Žije sama z toho, čo dostane od ľudí a z predaja vajec, ktoré znesú jej sliepky,“ opisuje jeden z mnohých osudov, ktoré ju zasiahli. V spomínaných afrických krajinách majú ženy hodnotu až po vydaji, keď porodia dieťaťa. Rodina preto dcére strojí svadbu obyčajne krátko po dovŕšení dospelosti. Láska v prípade budúcich manželov nezohráva rolu. „Často ide o sobáše z ekonomických dôvodov. Napríklad v Senegale sa neberú len mladí, ide o zväzok celých rodín. Svadba je platná dokonca aj bez prítomnosti mladomanželov. Na obrade ich zastúpi niekto z príbuzných. Stretli sme dvadsiatničku, ktorej manžel už v štrnástich odišiel za prácou do Španielska. So svadbou súhlasil, bolo by však veľmi nákladné cestovať späť do rodnej krajiny, takže uzavreli manželstvo na diaľku,“ rozpráva o afrických zvykoch senegalského etnika Wolof.

Z matky muž, z dcéry mama

Almata je zas jednou z dvoch žien svojho senegalského manžela. Dlhé roky sa iba starala o domácnosť a deti. Po tom, čo jej muž odišiel za prácou do Európy, posielal jej síce peniaze, ale delila sa o ne so svokrou a prvou manželkou. Bola teda nútená muža zastúpiť, aby mali s deťmi čo jesť. Každý deň na trhu predáva ryby. Pre jej 17-ročnú dcéru to však znamená, že prestala chodiť do školy a po svojej matke prevzala úlohu starať sa o súrodencov. „Hoci podľa islamskej tradície moslimovia môžu mať maximálne štyri ženy, i to len v prípade, že sa o každú dokážu finančne postarať, v Senegale to veľakrát nerešpektujú. Medzi manželkami dochádza k rivalite. Ich hodnota v očiach ostatných stúpa podľa úspešnosti uplatnenia ich detí,“ objasňuje Magda.

Už žiadne krátke nohavice

Občas však na cestách zažíva aj radostné chvíľky. Ocitla sa napríklad na mexickej svadbe. „Alicia s Tonym sa na úrade zosobášili asi pred štyrmi rokmi. Medzitým sa im narodila dcéra a manžel drel v USA, aby pre rodinu postavil dom. Druhý sobáš bol cirkevný. Bolo vidieť, že ide o jednu z najbohatších rodín v dedine. Svadobnú hostinu vystrojili pre všetkých dedinčanov, na svadbe vyhrávalo niekoľko kapiel, nevesta si šaty kúpila namiesto toho, aby ich mala požičané. Chlapi boli odetí v tradičných košeliach, rifle prichytené veľkými opaskami a na hlavách sombrera,“ spomína. Hoci sa s mladomanželmi poznala len pár dní, v pohostinnosti a srdečnosti nerobili rozdiely. „Ľudia, ktorých sme stretli, boli veľmi otvorení a priateľskí. Alicia žiarila šťastím, no vravela, že ako manželka sa musí zriecť niektorých vecí. Napríklad si už nebude môcť obliekať krátke nohavice. Nehodí sa totiž, aby cudzí muži hľadeli na jej odhalené nohy. V ich kultúre je totiž miesto ženy v domácnosti. Aj ja som cítila, ako chlapi nielen svoje ženy, aj mňa svojím správaním akoby vytláčali do kuchyne.“

Cestovanie, ktoré má zmysel

Práca na projekte nie je lacný špás. Hoci dvojica na cestách žije skromne, peniaze potrebuje. „Na letenky do Afriky sa nám vyzbierali ľudia, keď sme zverejnili na internete, čomu sa venujeme. Žijeme tiež z úspor, ktoré Noel zarobil počas prác na stavbe v USA. Do nášho rozpočtu prispievajú tiež honoráre za články a fotografie. Občas sprevádzam malé skupinky cestovateľov. Vezmem ich na miesta, ktoré dobre poznám, prespávame u miestnych a stravujeme sa v lokálnych bufetoch. Napísala som tiež sprievodcu Indonéziou,“ vraví vášnivá cestovateľka, ktorá dúfa, že ak o ich práci bude verejnosť počuť, pomôže im to v budúcnosti cestovať za príbehmi bez menších finančných stresov.