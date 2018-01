Slzy padali aj tvrdým chlapom. Pohľad záchranárov na dvoch mŕtvych bratov v snehu bol zdrvujúci. Nemali ešte osemnásť

Koľko životov si naše veľhory doteraz vyžiadali? Sedíme v hoteli na Štrbskom Plese, pod oknami sa v jemnom snežení prechádzajú stovky usmiatych turistov a Jaroslav Švorc počíta: 1 193. Najčiernejší týždeň zažili naše veľhory v marci pred dvadsiatimi rokmi. Vtedy v nich zahynulo šesť ľudí za šesť dní. A teraz, na konci roka 2017, za dva dni štyria...

Najsmutnejší Štedrý deň

„To, čo sa dialo na sklonku roka, teda štyri smrteľné úrazy, ťažké zranenia a každú chvíľu záchranná akcia, žiaľ, nie je vo Vysokých Tatrách nezvyčajné,“ zamyslí sa dobrovoľný horský záchranár. „Za roky prežité v horách som bol svedkom mnohých nešťastí. Smrť si nevyberá. Ak však čosi otriaslo aj tými najtvrdšími povahami, to boli Vianoce v roku 1989,“ načrie do smutných spomienok.

Dvadsiateho tretieho decembra vyrazili na zimnú túru dvaja bratia z Liptova. Jeden mal pätnásť rokov, druhý sedemnásť. S ďalším vrstovníkom si nabalili horolezecký výstroj a vybrali sa na Kriváň. Tesne po polnoci, už na Štedrý deň, ich otec Horskej službe oznámil, že sa z výletu nevrátili. Vie, kadiaľ išli, ide im naproti...

O chvíľu zvoní telefón opäť. Muž oznamuje, že práve dorazil kamarát jeho synov. Dozvedel sa od neho, že chlapci na Kriváň vyšli, no pri zostupe sa pokĺzli a nešťastne zleteli sto metrov dlhým ľadovým korytom. On jediný, hoci zranený a šokovaný, bol schopný ísť po pomoc. Jaroslav Švorc, má situáciu pred očami, akoby to bolo včera. Vonku chladná noc, za oknami niektorých domov už svietia vianočné stromčeky. A tridsaťtri chlapov vyráža v mraze k bratom, z ktorých jeden podľa kamaráta pád zrejme neprežil.

Sane s kosodrevinou

Záchranári stúpajú hore žľabom, tušia, že už sú blízko. A potom uvidia dvoch mládencov ležať neprirodzene zakliesnených medzi balvanmi. Už nedýchajú… Chlapi mlčia, niektorým vypadne z oka slza. Myslia na otca, ktorý čaká na Podbanskom, uvažujú, kde sú v tej chvíli ich deti. Telá bratov zabalia do cielt a mlčky ukladajú na sane. Na znak úcty k nebohým pripevnia na ne kúsok kosodreviny. „Je to starý zvyk, znamená posledný dotyk tatranskej prírody,“ vysvetľuje Jaroslav Švorc. Začína svitať, rodiny sa tešia na Štedrý deň. Len vo Važci sa hneď ráno rozozvučia kostolné zvony, ktoré oznamujú strašnú zvesť.

Tragický Silvester

Bohužiaľ, tragédia sa v Tatrách neudiala vo sviatočné dni ani prvý, ani posledný raz. Dva roky pred nešťastím na Kriváni zažili záchranári tragický Silvester. Dvaja Nemci sa v nevhodnom počasí vybrali na Slavkovský štít. Jeden sa pošmykol a začal sa kĺzať dolu žľabom. Chcel sa zastaviť holými rukami, no už po pár sekundách nabral veľkú rýchlosť. Nekontrolovane padal asi osemsto metrov.

„Keď sme k nemu prišli, už bol mŕtvy. Na nohách mal čižmičky, v ktorých by väčšina ľudí nešla v zime ani do mesta. On sa v nich vybral na vysokohorskú túru!“ krúti Jaroslav Švorc hlavou a spomína, ako o štyridsaťosem hodín stál na mieste nešťastia opäť. Dve rodiny z Maďarska prišli k nám privítať nový rok. Jedna na Slavkovský štít nechcela ísť, druhá áno. Štrnásťročný chlapec presvedčil rodičov, aby ho na výlet pustili práve s ňou. „Potkol sa na tom istom mieste ako Nemec, pád neprežil. Mal obuté letné topánky! A teraz si predstavte tie dve rodiny. Jedna si vyčítala, že syna pustila, druhá, že ho neustrážila,“ opisuje Jaroslav Švorc s horkosťou v hlase.

Len výstroj nestačí

Záchranár pripúšťa, že z roka na rok sa tatranskí hostia správajú obozretnejšie. Sledujú predpovede počasia aj internetovú stránku Horskej služby. Do kopcov chodia kvalitne oblečení, vystrojení horolezeckými mačkami a čakanom. Chyba však je, že výstroj nevedia používať. Niekedy ho dokonca po prvý raz vybalia až tesne pred výstupom. „Skúsenosti sa nezískavajú na prvej túre v tvrdých horských podmienkach. Turisti si chôdzu v mačkách majú natrénovať v ľahšom a bezpečnom teréne a za priaznivého počasia. Inak im budú zavadzať a zachytávať sa o nohavice, čo takisto môže spôsobiť pád,“ vystríha Jaroslav Švorc. A dodáva, že na túru do hôr je najlepšie ísť s horským vodcom.

Sú aj šťastné konce

Záchranár zdôrazní ešte jednu vec. Ani v ľahkom turistickom teréne nesmieme byť mysľou niekde inde. Mnoho tragédií sa totiž stane pri zostupe do doliny. Pri fotografovaní, telefonovaní… Nevnímame okolie a prestávame byť ostražití. „Stačí jediný chybný krok a z nádherných hôr, kde sme si mali oddýchnuť, sa už nikdy nevrátime,“ varuje Jaroslav Švorc. Našťastie, pozná aj príbehy so šťastným koncom. Napríklad desaťročného chlapca, ktorý sám v horách prežil dve noci a dva dni. Keď videl, ako k nemu uteká jeho mama, uveril, že nič krajšie než materinská láska neexistuje...

Čo hovorí štatistika

V závere minulého roku sa na zľadovatenom snehu vo Vysokých Tatrách pošmykli najmenej šestnásti turisti. Štyria pád neprežili, siedmi utrpeli vážne zranenia. „K tomu sme dostali ďalších viac ako dvadsať žiadostí o pomoc,“ pripomína riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga. V roku 2017 zasahovala Horská služba 2 492 ráz a v horách zahynulo 28 ľudí.