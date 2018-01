Šokovali vás psychopati, ktorí mučili svojich trinásť detí susedom pod nosom? Podobná dráma sa odohrala aj v Čechách!

Január sa začal šokujúcou správou. V Kalifornii zachránila polícia trinásť detí, ktoré väznili vlastní rodičia. V husto osídlenej štvrti ich mučili hladom a reťazami pripútavali k posteliam plných výkalov a moču. A nikto si nič nevšimol! Úbožiakov zachránilo to, že ich sestre sa podarilo utiecť a zburcovať políciu.

Smradľavé väzenie

Keď sedemnásťročné dievča vtrhlo na policajnú stanicu, policajti si mysleli, že má desať rokov. Také bolo podvyživené. Ďalších dvanásť trosiek vzápätí našli ležať v tmavej smradľavej izbe so spustenými roletami. Najmladšie dieťa malo iba dva roky, najstaršie dvadsaťdeväť! Ako to, že sa o ne nikto z okolia nezaujímal? Susedia pripustili, že deti vídali na ulici len zriedka, boli bledé a plaché a nikomu nesmeli povedať, ako sa volajú, nikto tomu však nepripisoval význam. Veď až na večne zatiahnuté závesy pôsobili Turpinovci ako slušní ľudia. Aj ich pes bol dobre živený. Netušili, že na rozdiel od psa nenápadný manželský pár týra svoje deti hladom. Jesť smeli iba raz denne, umyť sa dva razy do roka a veľkú časť dňa ležali pripútané k posteliam. Nepúšťali ich ani na záchod.

Nikto nezasiahol

Aj najbližší príbuzní sú z prípadu šokovaní. Sestra krkavčej matky však pripustila, že Turpinovcov si pamätá ako veľmi prísnych rodičov, ktorí deťom zakazovali televíziu, priateľov aj telefonáty. Nesmeli sa kontaktovať ani s ňou, napriek tomu nemala podozrenie na týranie. Veď na internete vídala fotky šťastnej rodinky v Disneylande či v Las Vegas.

Náboženská sekta?

Prokurátor odhaduje, že rodičia budú odsúdení na deväťdesiatštyri rokov, teda vlastne na doživotie. Vyšetrovanie, ktoré ešte stále prebieha, síce neodhalilo sexuálne zneužívanie, no ani ich duševnú poruchu. Obaja sú za svoje skutky plne zodpovední. Prečo sa tak správali, to sa však ešte nevie. Do úvahy prichádza aj náboženský motív. Turpinova matka totiž priznala, že jej syn mal toľko detí preto, lebo to chcel Boh.

Detskí väzni v garáži

Na prípade je šokujúce to, že detská tragédia sa odohrala vo štvrti plnej ľudí. Poviete si, že také niečo je možné len v odosobnenej Amerike? Chyba! Podobný prípad sa nedávno odohral aj v Česku, keď tridsaťsedemročný recidivista Zdeněk Hryščenko desať dní väznil v garáži chlapca a dievča. Šestnásťročného Daniela a trinásťročnú Janu násilím uniesol, keď sa prechádzali pri rieke. Prepadol ich s pištoľou, vzal im mobily a zatvoril v garáži. Mal ju už nachystanú – odhlučnil steny a dal troje dverí, aby neunikol žiadny zvuk. Boli tam aj matrace, deky, kanvica na vodu…

Netušili, či umrú...

Ako sa ukázalo, záujem mal hlavne o Janu, ktorú nútil sledovať na notebooku detské porno. Najhoršie bolo, že aj keď im, zatiaľ, fyzicky neublížil, netušili, aké má plány. Či ich pustí, alebo zabije. Vydesení tínedžeri strávili v nedobrovoľnom väzení desať dní. Potom ich oslobodila polícia, ale až na podnet Danielovej matky. Násilník totiž dovolil deťom napísať domov list, že sú v poriadku, a Daniel doň zašifroval indície, podľa ktorých rodičia vytušili, kde je. Napriek tomu policajti najprv odmietali poslať s nimi hliadku.

„Danielovi rodičia nás zachránili, policajti nás iba dostali von, ale nechceli prísť, preto neznášam políciu, lebo by nás tam nechali umrieť,“ napísala po oslobodení Jana na svojom facebookovom profile. Hoci medzičasom jej únoscu odsúdili na šestnásť rokov, z tragédie sa dodnes nespamätala a rovnako ako Daniel trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

