Šokujúce: Deti celebrít sa prezliekajú za iné pohlavie! Odborníčka má jasný ODKAZ!

Vidieť na ulici americkú herečku Charlize Theronovú (42) s dvomi adoptívnymi deťmi nie je nič nezvyčajné, no zvláštne je akurát len to, ak majú obidve deti oblečené ružové sukne. Prečo? Pretože ako je známe, blonďavá herečka si adoptovala dcéru August (3) a syna Jacksona (6). Niečo vám tu nesedí? Ani sa nečudujeme! Theronovej syn sa od útleho detstva oblieka do ružových tričiek a sukní, no medzi celebritami nie je jediným dieťaťom, ktoré sa správa takto, nazvime to, nezvyčajne...

Chlapci v šatách

Pred pár dňami nafotili americkí paparazzovia Theronovú so synom na ulici, kde si pri svojej mame šťastne hopká, doširoka sa usmieva a je očividne spokojný. Ako inak, na sebe mal bledomodré šaty, drdol a dievčenskú čelenku na hlave. Je jasné, že Charlize toto jeho správanie toleruje a plne ho v tom už zopár rokov podporuje.

Veď kto iný by mu všetky tie sukničky, šaty a ružové tričká kupoval? Očividne u nich doma kvôli tomu nevznikajú rozpory a herečka svoje dieťa necháva voľne sa rozhodovať. Ak chce zapliesť dva vrkoče, dovolí mu to, ak si chce dať na hlavu šiltovku s prirobeným dlhým vrkočom, ako to nosí rozprávková postavička Elza, tiež v tom nevidí problém. Hoci nám sa to môže zdať zvláštne, nie vždy to musí signalizovať to, že s dieťaťom nie je niečo v poriadku. Dokonca ani nemusí mať v budúcnosti inú sexuálnu orientáciu.

Nič to nemusí znamenať!

Aj mladší syn českej modelky Simony Krainovej (45) Bruno (5) sa istý čas zamiloval do Elzy z rozprávky Ľadové kráľovstvo a obliekal si repliku jej dlhých šiat alebo nosil v ruke malú kabelku. Odborníčka to nevidí až tak čierne, aj keď isté limity sú aj v tomto smere.

„Je prirodzené, keď chlapci v útlom veku inklinujú k dievčenským šatám alebo, naopak, dievčatá ku kopačkám či k futbalu. Deti si ešte hľadajú svoju identitu a do veku približne osem rokov je to v poriadku. Obzvlášť, ak je v domácnosti otec pasívny a syn má vzor iba vo svojej mame, tak ju takýmto spôsobom napodobňuje. Hľadá si v nej vzor a ešte stále to nie je signál na dvíhanie varovného prsta. Ak tam však tá prítomnosť otca je a aj napriek tomu má dieťa dlhodobo takéto prejavy, už by to mohlo niečo naznačovať...,“ dozvedeli sme sa od psychologičky Sone Balogovej, ktorá však dodáva aj to, že môže ísť aj o akési vynútené pútanie pozornosti detí smerom k dospelým.

No a mali by rodičia svojim deťom zakazovať takéto módne výstrelky a viesť s nimi boje, že to nie je vhodné či prirodzené? „Najefektívnejšie sú v tomto smere rozhovory, určite nie zákazy, príkazy či zosmiešňovania. Dlhými rozhovormi s deťmi nám veľa napovedia a tam sa dá zistiť, či inklinujú k rovnakému pohlaviu alebo ide len o akési dočasné štádium, ktoré prejde. Ak dieťa rozhovory odmieta, treba počkať a skúsiť to o niečo neskôr. Určite naň netreba tlačiť,“ prízvukuje odborníčka, ktorá jedným dychom dodáva aj to, že ak rodič pozorovaním či rozhovorom príde skutočne na to, že dieťa má bližšie k rovnakému pohlaviu a je to preň prirodzené, samozrejme, treba tento jeho prejav tolerovať. Odopieraním jeho identity sa môže narobiť viac škody ako osohu...

Hniezdočko za milióny: Tento LUXUS si užíva Jennifer Lopez s frajerom!

Páni, tak TOTO je poriadne odvážna fotka: Modelka Michaela Kocianová sa s tým rozhodne nekašle!

ŠOK v hollywoodskom šoubiznise: Bývalý muž Kardashianky sa zaživa rozpadáva!

Tragédia pri nakrúcaní filmu: Herečka má 70 stehov na tvári!