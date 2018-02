Striptíz v potravinách. Ako dopadol prudérny Spiš v boji s erotickými salónmi a prostitúciou?

Ponevierajú sa pri odpočívadlách po celom Slovensku, niekde si na krátke sukne dokonca neváhajú obliecť reflexné vesty. V Bratislave sa zväčša drogovo závislé pouličné prostitútky potácajú na Panónskej ceste či pri Slovnafte. Stoja pod plotom cintorína v Ladomerskej Vieske, kde sa v nečase skrývajú do starej telefónnej búdky. Ďalšie sa potĺkajú na kysuckých parkoviskách, iné vyčkávajú neďaleko Zlatých Moraviec. Teraz sa však o pouličnej prostitúcii najviac hovorí na juhu východného Slovenska a nie sú to práve veselé správy.

Šíria to tínedžerky

Pred pár dňami zaznamenali v Trebišove druhú vlnu syfilisu za ostatných desať rokov. Chorobnosť na túto prenosnú pohlavnú chorobu je tu šestnásťkrát vyššia než na celom Slovensku. Podľa hygienikov ju šíria tínedžerky z osady na kraji mesta, miestni sú však ochotní prisahať, že mladučké prostitútky sa k nim sťahujú z celej republiky. Kto je taký zúfalý, že si za päť eur kúpi ich služby?! Popri miestnych vagabundoch vraj vodiči autobusov, šoféri kamiónov, obchodní cestujúci a turisti. Tí, ktorí sa z Tatier cez Zemplín vracajú domov: najmä na Ukrajinu, do Ruska, Rumunska či do Maďarska!

Romantika je predovšetkým vo filmoch, platený sex nemá v skutočnosti žiadne čaro. Foto: pixabay.com

Hľadajú ich na webe

„Možné to, samozrejme, je, ale ja som o tom ešte nepočul,“ krúti hlavou skúsený hotelier z Tatranskej Lomnice, ktorý chce z pochopiteľných príčin ostať v anonymite. Áno, chodia k nemu aj partie mladíkov, ktorí si pobyt v horách spestrujú zážitkami s prostitútkou. Ale doba sa mení. „V čase, keď ešte internet nebol bežnou súčasťou nášho života, si ich hľadali v telefónnom zozname. Alebo sa na erotické salóny v okolí tíško pýtali na recepcii. Dnes si predajné dievča vyberú na internete, no takí zúfalí, aby odtiaľto cestovali na Zemplín, nie sú,“ pokračuje s úsmevom.

Verejné domy pod Tatrami sú v každom väčšom meste na Liptove aj na Spiši a stali sa súčasťou miestneho života. Majú reklamu na bilbordoch, internete , v novinách, letáky s ich ponukou sa objavujú za stieračmi áut aj v hoteloch. Počas niektorých dní a hodín ponúkajú zľavu, striptíz zadarmo, prichádzajú so službou dennej spoločníčky. „Dávame si pozor, či záujemkyne o túto prácu nie sú drogovo závislé. Pravidelne chodia na prehliadku ku gynekológovi, ktorý ich vyšetruje aj na pohlavné choroby,“ prízvukuje prevádzkar jedného z nich.

Nad salónmi vyhrávajú priváty. Foto: pixabay.com

Neďaleko kostola

Zlaté časy erotiky v Tatrách sa napriek masívnej reklame pominuli. V Pribyline, kde červené srdiečko svietilo v moteli na okraji populárneho skanzenu, masážny salón skrachoval. V Novej Lesnej sa proti nemu vzbúril farár a cirkevníci. Zatvorili ho po kriku domácich, ktorý riešil až úrad vlády! Ďalšie verejné domy pochovala konkurencia, lacnejšie privátne služby a strach z kvapavky či zo syfilisu. Dnes jediný vidiecky erotický salón na Spiši vytrval v Bušovciach, dedinke medzi Starou Ľubovňou a Kežmarkom. Vyše dvadsať rokov stojí medzi domami, blízko autobusových zastávok a pár sto metrov od dvoch mohutných kostolov.

Nechceli ho

Verejný dom je v priestoroch bývalého obchodu, ktorý si miestni občania postavili v akcii Z. Parkovisko zarastené trávou pri ňom je plné dier, okolím lietajú plastové fľaše. Jedno z okien je zakryté doskou, pútač chradne. „Hrdí naň určite nie sme, napokon, na deväťdesiatdeväť percent sme katolícka dedina,“ priznáva sa starosta Daniel Jurek (38). Prejdeme sa po námestí, ktoré má unikátny tvar a pripomína šošovku. Ľudia, ktorých na ňom stretneme, tvrdia, že verejný dom pod svojimi oknami si nepriali. No už si zvykli.

Rôzna úroveň

Kedysi v Bušovciach proti erotickému salónu spisovali petície, teraz nad realitou mávnu rukou. Majitelia platia obci daň z budovy, ktorá – hoci ide o malú sumu – smeruje do dedinskej pokladnice. Klienti erotického salónu nie sú pištoľníci z divokých deväťdesiatych rokov. Nerobia problémy, do Bušoviec ich pod rúškom tmy vozia taxíky. Nie sú to turisti, kvôli platenej rozkoši sa sem cez víkend vyberú mladí muži z Kežmarku a zo Starej Ľubovne.

Na sociálnej sieti sa nielenže rozplývajú nad ochotou personálu, dokonca tu nechávajú svoje telefónne čísla! Tí, čo majú na sex viac ako päť eur a nechcú riskovať, že chytia pohlavnú chorobu, alebo to, že v erotickom salóne na dovolenke stretnú svojho podriadeného, vyhľadávajú diskrétne priváty. Aj dievčatá z nich kráčajú s dobou. Majú profesionálne fotky, niektoré aj svoj blog. Mladučkými prostitútkami z východného Slovenska opovrhujú. Správami o syfilise im ničia biznis, ktorý má zlaté časy už aj tak za sebou...

Prostitúcia je taká stará ako ľudstvo. Foto: pixabay.com

Pred Zemplínom Prešporok

Prostitúcia nie je žiadna novinka, korene má v dávnom Grécku. V devätnástom storočí sa jej európskym centrom stala Bratislava. Ľahké ženy sa sem presunuli z bigotne katolíckej Viedne, kde Mária Terézia zaviedla mravnostnú políciu. A tá dozerala na počestné správanie Rakúšaniek. Nevestince, podobne ako teraz, boli aj vtedy na rôznej úrovni. V tých obyčajných sa za pár korún bavili sedliaci, robotníci a vojaci, v luxusných vysedávali boháči. Dnes je to rovnaké.

Vedeli ste?

Vplyv na výskyt pohlavných chorôb majú podľa Národného centra zdravotníckych informácií aj automobilky! Najviac chorých na kvapavku, ktorá je u nás na vzostupe, bolo v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Kvapavku najčastejšie diagnostikovali lekári slobodným ľuďom vo veku 25 až 34 rokov. Vo väčšine prípadov išlo o mužov. Podľa posledných štatistík sa na pohlavné choroby na Slovensku liečilo dva a pol tisíca tínedžerov. Tabuľky sú ešte z čias, keď v Trebišove o druhej vlne syfilisu nevedeli.

