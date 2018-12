ROZHOVOR: Stromček neozdobí. TAKTO strávi Zlatica Kušnírová najsmutnejšie Vianoce svojho života

Pred rokom o nej nikto nevedel, dnes, bohužiaľ, patrí k najznámejším ženám Slovenska. Zlatica Kušnírová (53) sa po brutálnej smrti dcéry Martiny († 27) a jej nastávajúceho manžela, novinára Jána Kuciaka († 27), rozhodla nemlčať. Aj vďaka jej odhodlaniu vyšetriť vraždu vo Veľkej Mači sa slovenská spoločnosť otriasla v základoch. Smelá päťdesiatnička od Prešova však nežala len obdiv. Zvykala si na osobné útoky, ataky v diskusiách pod článkami aj lynč na sociálnych sieťach. Najťažšie chvíle od vraždy však prežíva teraz, v čase, keď zovšadiaľ znejú vianočné koledy.

„Vyrastala som ako jedináčik a pri štedrovečernej kapustnici som sedávala iba s rodičmi. Ocko bol strážnik a keď na neho vyšla služba, večerali sme hoci o druhej popoludní,“ vráti sa do minulosti Zlatica Kušnírová. Pred trinástimi rokmi jej zomrel manžel, pred ôsmimi sa stala profesionálnou matkou dvom chlapcom, Adamovi a Jožkovi. Vlani sa ich pri vianočnom stole preto ešte smialo osem: ona, dcéra Martina, syn Janko s manželkou a malou dcérkou, dvaja šarvanci z detského domova a dokonca aj ich sestra Paulínka. Tento rok k nim mal prvý raz pribudnúť aj Ján Kuciak.

Lanské Vianoce

„Martina prišla do Gregoroviec vždy pár dní pred Vianocami. Pomohla mi poupratovať, napiekla koláče, dochutila jedlo a sfúkla chalanov, ktorí mali na starosti výzdobu stromčeka. Vraj nemajú zmysel pre detaily a všetko po nich musí doladiť,“ opisuje s očami plnými sĺz pani Zlatica, ako u nich vyzerali sviatky. Niektoré okrasy na jedličke boli ešte od jej mamy, Martine sa kúpa nových ozdôb zdala mrhaním peňazí. Radšej zaplatila za krmivo pre zvieratá, dobroty pre ne s mamou pred každými Vianocami odniesli do útulku. Dvadsiateho štvrtého decembra po zotmení spolu zašli aj na cintorín, kde príbuzným položili na hrob vetvičku a zapálili sviečku.

Keď na Štedrý večer dojedli rybu, všetci si sadli k stromčeku a rozbalili si darčeky. Martina mamu vlani prekvapila šatkou, k nej pridala tri lístky do divadla. „Predstavenie Obchod na korze som s dvomi kamarátkami videla asi mesiac pred dcérkinou smrťou. Ešte v noci som jej musela opísať, aké bolo. Vraj, či som ho celé nepredriemala,“ šepne s nepatrným úsmevom pani Zlatica. S dcérou neboli len ako matka s dcérou, neraz sa k sebe správali ako nerozlučné priateľky.

Nemám na to silu

Martinkina láska, novinár Ján Kuciak, prvý raz dorazil do Gregoroviec pred piatimi rokmi, na Štefana. Od tých čias chodil v rovnakom čase stále, vždy aj s nejakou drobnosťou pre budúcu svokru. „Cez Vianoce sa nám raz pokazila zámka na vchodových dverách. Báli sme sa, aby k nám niekto nevošiel a len čo otvorili obchody, išiel mi Janko kúpiť novú. Hovorím mu, Bože, toľko peňazí! A on na to s chichotom: to máte darček na budúce Vianoce, na tie odo mňa nečakajte nič! A teraz je to pravda,“ pokračuje so smútkom pani Zlatica.

Minulý rok si v obývačke všetci sadli na zem a celé hodiny sa hrali spoločenské hry, tento rok to nikto neurobí. Domáca pani neozdobí stromček, nenapečie koláče, nezaspieva si koledy, nevybalí darčeky. „Nemám na to silu. Zvyšok rodiny si musí poradiť sám,“ priznáva. Stále myslí na to, že ak by sa nestala tragédia, Martina s Jankom by už boli manželia. Žili by vo Veľkej Mači, ale Vianoce chceli stráviť s Kušnírovcami v Gregorovciach a Silvester v Štiavniku pri Kuciakovcoch.

Sviatky plné smútku a otázok

„Kým naše deti žili, cez sviatky sme si s Jankovými rodičmi telefonovali. Teraz sme uvažovali, že Štedrý deň prežijem u nich v Štiavniku, no došlo mi, že to nie je dobrý nápad. Svoj smútok by sme ešte znásobili a Vianoce by sme utopili v žiali. Najradšej by som bola, keby mi pichli injekciu a ja by som sa prebrala až v polovici januára, keď doznejú vianočné piesne,“ povie pani Zlatica. Nechcela byť na miestach, ktoré jej stále pripomínajú Martinu, premýšľala preto aj o pobyte u príbuzných, alebo v kúpeľoch. Napokon sa však rozhodla inak.

„Zlomila ma Paulínka, sestra chlapov, ktorých vychovávam. Prišla ku mne na kávu a rozplakala sa. Martinka by si vraj želala, aby sme boli všetci spolu, aj keď ona tu už nie je. Budem teda s nimi a so synovou rodinou, tak azda sa na Štedrý večer úplne nezosypem. Vnučka má tri a pol roka, vnúčik päť mesiacov. Pomáhajú mi prekonávať bolesť, no viem, že so smrťou Martiny a Janka sa nikdy nezmierim…“ Zlatica Kušnírová po prvý raz zažije Vianoce, ktoré budú nielen plné smútku, ale aj pochybností a otázok, kto dokázal byť taký krutý, že o život pripravil dvoch mladých ľudí a najmä, prečo to urobil?! Hoci polícia z vraždy Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka obvinila dvoch mužov a jednu ženu, od októbra sa prípad nikam nepohol.