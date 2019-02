VIDEO: Študentka Karin skúma účinky hliníka na telo. Je všade okolo nás a môže spustiť rakovinu

Každý, kto sa bojí, či v puberte jeho dieťa nezíde na šikmú plochu, môže závidieť rodičom sympatickej maturantky Karin Ikovej. Od základnej školy ležala v knihách a aj dnes ju skôr ako na diskotéke stretnete v chemickom laboratóriu. V štrnástich ju chytila téma škodlivosti hliníka na naše zdravie a už ju nepustila. „Pripravovala som sa na chemickú olympiádu, ktorá bola zameraná na hliník, meď a železo. Keď som sa dostala k článku, kde bola opísaná možná toxicita hliníka, všimla som si vetu o tom, že problém ešte nie je celkom preskúmaný. Povedala som si, že ja budem tá, ktorá to urobí,“ hovorí.

Skúmala rôzne vzorky

„Hliník sa totiž môže podieľať na vzniku rakoviny prsníka, Alzheimerovej aj Parkinsonovej choroby. Je pritom všade okolo nás. Skúmala som vzorky potravín, kozmetiky a liekov a stanovovala koncentráciu hliníka. Zo stodva vzoriek až dvadsaťštyri prekročilo povolený limit. Najhoršie na tom boli niektoré antiperspiranty. Len pre predstavu – povolená hranica je 850 mikrogramov a namerala som takmer 300 000 mikrogramov. Je to neskutočné,“ vymenúva Karin. Vypracovala sa natoľko, že dostala pozvanie od organizátora veľkého kongresu o hliníku do Mexika, kde sa zídu vedecké kapacity z celého sveta. O hliníku a problémch s tým súvisiacich môže hovoriť neustále, potrebuje však rovnako podkutého partnera. Na Slovensku sa toxicite tohto chemického prvku podľa nej hĺbkovo nevenuje prakticky nikto. Je však vďačná, že sa mohla vďaka pochopeniu profesorov dva roky zúčasňovať na výskume na FCHPT STU. Je hrdá aj na to, že sa o jej prácu zaujíma aj zahraničný profesor Chris Exley z Veľkej Británie, ktorý sa venuje hliníku. „Chcela som mu napísať už v štrnástich, ale bála som sa. Je to, ako keď máte na dosah slávneho speváka alebo herca, ktorého obdivujete, ale máte strach vypýtať si autogram. Napísala som mu teda až teraz, keď mám v rukách nejaké výsledky. Chcela som vedieť jeho názor na výskum a reagoval veľmi pozitívne,“ hovorí Karin.

Aj v kaizerkách

„Hliník je tretí najrozšírenejší prvok v zemskej kôre. Naše telo ho nevie využiť, naopak, ak sa dostane do tela vo väčších množstvách, škodí mu. Napríklad alobal, ktorý používame často na pečenie, sa dokáže absorbovať do potravín. Z nich sa potom hliník dostane cez tenké črevo do krvného obehu. V mozgu dokáže potom vyvolať procesy, ktoré bránia prenosu signálu na nervových dráhach. Preto je jedným z faktorov Alzheimerovej choroby,“ vysvetľuje Karin, ktorá by rada raz vďaka výskumu liečila ľudí. „Chcela by som dokázať eliminovať hliník v tele. Na trhu je síce jedno liečivo, deferoxamín, ktoré na seba viaže hliník, lenže okrem neho odstráni z tela aj potrebné železo. Chcem vyvinúť niečo len na hliník!“ hovorí rázne maturantka, ktorá s projektom o hliníku zvíťazila na Festivale vedy a techniky AMAVET 2018.

Vedeckých plánov má veľa: „Hliník dokážeme mapovať v tkanivách iba po smrti, chcem vyvinúť kontrastnú látku, ktorá to umožní aj počas života. Podobne to funguje pri diagnostikovaní rakoviny.“ Jeden úspech už dosiahla. Podarilo sa jej zlepšiť metódu na stanovenie hladiny hliníka v liekoch tak, aby bola bezpečnejšia ako doteraz. Na otázku, či sa ju nepokúsila patentovať, mávne rukou: „Keď vymyslím niečo väčšie, potom to urobím. Toto je dar pre ľudí.“

Aj priateľ počúva o hliníku

Karin hovorí, že s hliníkom sa stretneme vo flitroch na oči, v džúsoch, klasickom kakaovom prášku či v prášku do pečiva. „Už vo viktoriánskej dobe sa do chleba, aby bol biely, pridával kamenec, čo je zlúčenina obsahujúca hliník. Presiahnutý limit hliníka som zistila dnes v kaizerke,“ krúti hlavou Karin a pýta sa, ako fungujú vlastne kontroly. Doma je strážcom zdravia všetkých členov rodiny – keď jej mama chcela dať do rúry pekáč s alobalom, hneď zakročila.

Dušou aj telom vedkyňa je pozitívny a prajný človek, ktorého akceptujú spolužiaci a má sto ďalších záujmov. Rada kreslí, fotografuje, má rada grafity, street art. Svojho priateľa spoznala pri natáčaní videoklipu, kde potrebovali skejterov a bajkerov. „Rozumieme si, pretože je inteligentný, zaujíma sa o veci okolo seba. Potrebujem mať pri sebe človeka, s ktorým sa môže pozhovárať do hĺbky. Nemohla by som mať niekoho, kto sa o veci nezaujíma, zbláznil by sa, keby ma musel počúvať,“ smeje sa.

Rodina v Sýrii

Rodičia Karin podporujú a je im za to vďačná. „Som na polovicu Arabka, môj otec je sýrsky kresťan,“ hovorí hrdo. „Keď si otec vyberal vysokú školu, spomenul si, že sa na geografii učili aj o Slovensku a veľmi sa mu páčila na obrázkoch naša príroda, lesy. Podal si teda prihlášku do Bratislavy na stavebnú fakultu. Zoznámil sa s mamou na diskotéke a dnes som tu ja,“ usmieva sa a dopĺňa, že otec dnes spolupracuje s cestovnou kanceláriou a prekladá.

Pri otázke, či sú v kontakte s rodinou v Sýrii, zvážnie: „Keď som mala dvanásť rokov, plánovali sme tam s otcom ísť, ale začali sa nepokoje. Rodina nám posielala videá, čo sa deje… Iba štyri hodiny denne mali elektrinu, rýchlo si museli nabiť mobily a čakali do ďalšieho dňa, kým sa nespojíme. Bolo to ťažké. Mnohí odišli do Európy. Povedali, že je im jedno, kam pôjdu, hlavne že budú žiť. Svoj domov milujú, ale nemajú sa kam vrátiť, majú zničené domy. Vždy držali spolu, teraz sú roztrhaní po svete,“ hovorí smutne Karin.

Práve pre skúsenosť s utrpením sýrskej časti rodiny má iný vzťah k Slovensku ako mnohí rovesníci: „Pýtajú sa ma často, či nejdem študovať radšej do Anglicka. Ja však hovorím, že som sa narodila na Slovensku, a chcem pomôcť práve tu zlepšiť veci. Mnohí nadávajú, aké je to tu zlé, ale čo spravili oni? Iba to, že utiekli. Ak chcem niečo meniť, potrebujem tu ostať. Na veľa vecí som hrdá a vážim si to, čo tu máme.“