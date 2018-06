Súťaž miss naberie celkom iné rozmery. Dievčatá odhodia bikiny!

Sexuálny škandál bývalého filmového producenta Harveyho Weinsteina (66), ktorý mimochodom v utorok pred súdom v New Yorku vyhlásil, že nie je vinný z obťažovania ani znásilnenia, vyvolal búrku v americkej spoločnosti.

Aféra spustila aj hnutie #MeToo, ktoré odhalilo neprijateľné zaobchádzanie mužov so ženami v rôznych sférach, vrátane módneho biznisu či politiky. Kauza zvrhlého a moc zneužívajúceho Weinsteina, na ktorého ukázali prstom aj také herečky ako Gwyneth Paltrow či Angelina Jolie zasiahla ešte aj svet americkej súťaže krásy.

Odteraz bude prehliadka krásy o inom - nie o telách, ale o intelekte!

Gretchen Carlsonová, bývalá Miss America a súčasná predsedníčka správnej rady Miss America oznámila, že súťaž ktorá má už 97-ročnú tradíciu, príde aj o prehliadku dievčat v bikinách. "Už nebudeme hodnotiť naše kandidátky na základe vonkajšieho, fyzického vzhľadu. A to je veľká vec!" povedala pre Good Morning America ABC. Odteraz súťaž otvára dvere ženám všetkých tvarov a veľkostí.

Prehliadku v bikinách má nahradiť prehliadka intelektu a čara osobnosti. "Súťažiace budú zdôrazňovať svoje úspechy, životné ciele a filozofiu a hovoriť o tom, ako by využili svoj talent, vášeň a ambície v pozícii Miss America," píše sa vo vyhlásení organizácie.

Vynovená súťaž krásy bude mať podľa Carlsonovej väčší nádych sociálneho a charitatívneho uvedomenia a priznala, že sa toto všetko deje pod vplyvom hnutia #MeToo.

Okrem bikín zmizne dokonca aj prehliadka večerných rób. Namiesto toho sa dievčatá ukážu v oblečení, v ktorom sa cítia dobre a vyjadruje ich osobitý štýl.

Na twitteri Miss America sa objavilo krátke video s miznúcimi bikinami.

We're changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/pgyHotpoYz