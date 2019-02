Svadobná cesta im zmenila život. Lenka z reality Dievča za milión žije na ostrove Maurícius

Za slobodna sa Lenka volala Švorcová. Stala sa finalistkou Miss University, účinkovala v reality šou Dievča za milión. Organizovala koncerty speváčky Sandry aj skupín Venga Boys či No Mercy, napokon si však uvedomila, že šoubiznis pre ňu nie je. Vyštudovala prekladateľstvo – tlmočníctvo, naučila sa po nemecky, anglicky aj švédsky. S manželom Milošom rok žila v Nórsku, v máji roku 2015 sa však vydali na svadobnú cestu, ktorá im zmenila život. „Vyrastali sme vo Vysokých Tatrách, obaja máme vzťah k horám. Preto sme si na medové týždne vybrali najkrajšiu oblasť ostrova Maurícius, kopcovitý región Le Morne. Leží pod majestátnym Brabantom, vrcholom, ktorý je symbolom ostrova v Indickom oceáne,“ rozpráva Lenka. Maurícius manželov očaril. Nielen úchvatnou prírodou, ale najmä srdečnosťou a ochotou miestnych ľudí. „Nikdy sme si neplánovali život mimo Slovenska, no okamžite sme vedeli, že sem sa ešte vrátime,“ pripomína rodáčka zo Štrby.

Pomohli, aj keď nežiadali

Po návrate do Tatier sa manželom narodil syn Alain. Nemal ani osem mesiacov, keď na Maurícius vyrazili Lenka s Milošom aj s ním. „Chceli sme si na ostrove na pár týždňov vyskúšať život z pohľadu miestneho človeka. Náhodou sme pritom stretli Slovenku, ktorá z Maurícia akurát odchádzala. Zmienila sa o šanci pracovať v oblasti cestovného ruchu,“ pokračuje Lenka. Napokon si Potoční pod Tatrami zbalili kufre, na ostrov sa vrátili, bývajú a pracujú tam už dva roky.

„Pobyt v cudzine nám uľahčila ochota miestnych ľudí, pomáhali nám aj vtedy, keď sme ich o pomoc nežiadali,“ vraví s úsmevom. Zvykala si na odlišný spôsob života, jazyk, kultúru a klímu, prekvapilo ju tiež, koľko Slovákov a Čechov na Mauríciu žije. „Väčšinou ide o jednotlivcov, alebo zmiešané manželstvá. Iný slovenský manželský pár na ostrove nepoznáme,“ hovorí žena, ktorá je dnes rovnako ako Miloš na ostrove turistická sprievodkyňa.

Úsmev nie je póza

Aké sú tu ceny? Zlatý stred je požičané auto, ktoré však Lenka vzhľadom na časté nehody turistov neodporúča, ubytovanie pri mori v penzióne s raňajkami a so stravou, obedom a večerou v bufetoch na ulici. Vtedy sa vraj dostanete na sumu už od 60 eur na deň a osobu. Ak sa cítite na viac, je tu množstvo luxusných päťhviezdičkových hotelov. Pre Lenku však Maurícius nie je len exotická destinácia, ale aj miesto, kde mení svoj pohľad na svet. Tvrdí, že miestni ľudia majú z materiálnej stránky neraz oveľa menej ako Slováci, no vnútorne sú spokojní a nesmierne hrdí.

„Keď sa desiatich z nich opýtate, či by svoj život menili za iný, všetci odpovedia nie,“ približuje Lenka. Závidieť domorodcom môžeme aj úsmev, ktorý nie je naučenou pózou. „Raz nás zastavil muž, z ktorého sa vykľul kňaz. Všimol si, že pri kočíkovaní nášho syna sa už aj my stále usmievame. Potešilo ho to. Povedal nám, že na Maurícius sa ľudia z celého sveta chodia učiť, ako sa tešiť zo života,“ opisuje Lenka. Väčšina miestnych na otázku, ako sa majú, odpovedá: Veľmi dobre. Slnko svieti a rodina je zdravá.

O hračky sa podelia

Práve rodina je pre ostrovanov na prvom mieste. Najčastejšie sa stretáva na pláži cez víkendy. Dvadsať- až tridsaťčlenné skupiny varia, hrajú sa s deťmi, stanujú, užívajú si spoločné chvíle. „To fascinuje turistov z Európy najviac. Stres z neupratanej domácnosti, keď čakáte návštevu, tu ťažko nájdete,“ pripomína Tatranka. Miestne ženy sa podľa nej rady pekne obliekajú, vždy chodia upravené a s obľubou nosia tradičné odevy, sárí. Všetci ľudia tu milujú deti, čo pre neznalých môže byť šok.

„Neznámy muž vybral nášho syna z kočíka v supermarkete a začal sa s ním maznať. Spočiatku nás to vydesilo, až neskôr sme pochopili, že ide o prejav lásky. Inokedy mal náš Alain na sebe iba plienku. Vonku bolo skoro tridsať stupňov, podišla k nemu neznáma pani a prikryla ho šatkou, aby neprechladol. Darmo sme jej vysvetľovali, že pri takej teplote mu nemôže byť zima. O pár mesiacov sa situácia zopakovala. No to sa nás pani rovno opýtala, či sme takí chudobní, keď nemáme dieťaťu ani len čo obliecť,“ smeje sa Lenka.

Milujú pláž

Väčšina ľudí na ostrove pracuje v turizme či poľnohospodárstve. Priemerná mzda sa v závislosti od profesie pohybuje asi od 250 do 400 eur. To stačí na ubytovanie, stravu a nevyhnutné výdavky. Hoci sú tu aj diskotéky, obchodné centrá či kiná, mladí sa väčšinou aj tak stretávajú na pláži. Ceny potravín a základných životných potrieb sú tu rovnako vysoké, alebo o čosi nižšie ako na Slovensku. Okrem kreolčiny na ostrove všetci plynule hovoria po anglicky a po francúzsky.

Na Mauríciu stále platí model viacgeneračného bývania v jednom dome. Takto sa stmeľuje rodina, utužujú sa vzťahy. Súkromná lekárska starostlivosť je na vysokej úrovni, ošetrenie je hradené zo zdravotného poistenia. Pokiaľ ide o cudzincov, sú lekári ešte opatrnejší. „Útoky voči turistom sú tu ojedinelé, očkovanie proti exotickým chorobám nie je nutné. Najväčšie nebezpečenstvo na Mauríciu hrozí z prejedania, keďže jedlo je všade lacné a čerstvé,“ približuje Lenka, ktorá pracuje prevažne s nemecky hovoriacou klientelou.

Chýba im studený vzduch

Bezstarostnosť pre syna Život tu podľa nej plynie pomalšie ako v strednej Európe, na čo si tiež treba zvyknúť. Pobyt na ostrove v Indickom oceáne však nie je iba ružový. Teplota sa tu po celý rok pohybuje priemerne pár stupňov pod tridsiatkou, čo pre cudzinca z našich zemepisných šírok môže byť vyčerpávajúce. Európanov však obvykle privádza do zúfalstva miestne vnímanie času. Aj akademická štvrťhodinka sa na Mauríciu obvykle pretiahne na hodinku a viac.

„Chýba nám slovenská rodina, Tatry, studený vzduch, sfarbené lístie na jeseň, sneh. My sme však zo Slovenska neutiekli. Chceme len dať synovi hodnotný štart do života. Nemyslím tým drahé hračky, ale tú bezstarostnosť, akú sme kedysi od svojich rodičov získali my,“ uzatvára Lenka.

