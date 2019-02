Takto to vyzerá, keď sa počasie zblázni: Lavíny, záplavy, snehové kalamity, extrémne mrazy…

Už roky čítame, že Benátky raz pohltí voda. A tento víkend sa to stalo. Mesto zasiahli rozsiahle povodne. Zaplavili veľkú časť historického centra, pod vodou sa ocitlo Námestie svätého Marka aj Bazilika. Turisti chodili nad ľadovou brečkou po provizórnych lávkach v čižmách obalených v igelite. A to na tom boli ešte dobre. Nešlo im o život ako turistom, ktorí sa vybrali do Álp, kde padajú lavíny.

Keď zabíja zima

Kým na Slovensko prichádza oteplenie, v USA zápasia s rekordnými mrazmi. Na niektorých miestach namerali teplomery mínus 48 stupňov Celzia, v Chicagu bolo napríklad chladnejšie než na severnom póle! Stav núdze však museli vyhlásiť aj južné štáty ako Alabama a Mississippi, kde sú aj v zime zvyknutí na teplé počasie. Z extrémnych mrazov sa tešia azda len študenti, pretože na amerických školách rušia vyučovanie. Pošty nedokážu doručovať zásielky, mestá sa neupratujú, nejazdia vlaky a zrušilo sa viac než dvetisíc letov. V Chicagu dokonca zavreli zoo, čo sa za 85 rokov existencie stalo iba štyri razy. Autobusy sa zmenili na pojazdné prístrešky pre bezdomovcov, v treskúcej zime totiž hrozia omrzliny už za desať minút. Veď sú už aj mŕtvi – jedného muža zrazil snežný pluh, ďalšieho našli zamrznutého v garáži, sú aj smrteľné obete dopravných nehôd spôsobených snehom na ceste.

Hlúpe vtipy

Jediný, kto si aj v takomto mraze dokáže ohrievať vtipnú kašu, je Donald Trump. Okamžite začal vtipkovať na tému globálneho oteplovania, ktoré neuznáva, lebo je to vraj čínsky hoax. „Čo sa to, do pekla, deje s globálnym otepľovaním, prosím rýchle sa vráť, potrebujeme ťa,“ uťahoval si na Twitteri americký prezident. Ukázal sa však ako nevzdelanec, pretože nízke lokálne teploty globálne otepľovanie určite nepopierajú. Akurát, že arktické oblasti sa v priebehu klimatických zmien otepľujú asi dvakrát rýchlejšie než mierne pásma, čo znamená, že rozdiel medzi arktickým a miernym pásmom sa znižuje a umožňuje vpád arktického vzduchu. Mrazivé podmienky sú dôsledkom posunu rotujúcej masy chladného vzduchu, ktorá za bežných okolností rotuje nad severným pólom. Prúdenie však bolo narušené, a tak sa posúva na juh, nad USA.

Pod lavínami

Európa má oproti Amerike výhodu, že ju obmýva teplý Golfský prúd. Ten v atmosfére udržuje vyššie teploty, preto tu nemrzneme ako v Chicagu, zase však veľa sneží a hrozia lavíny a povodne. Veď aj v talianskej Bologni museli cez víkend evakuovať tristo ľudí, lebo masa vody z roztopeného snehu pretrhla hrádzu. V horách zase hrozí veľké lavínové nebezpečenstvo. V Bavorsku museli dokonca zrušiť preteky Svetového pohára lyžiarov. V západnom a južnom Rakúsku platí štvrtý stupeň lavínového nebezpečenstva. V obci Bad Kleinkirchheim skutočne lavína zasypala dvoch Rakúšanov, našťastie žena sa dokázala vyslobodiť a zavolať pomoc. Jej muža však záchranári vykopali až po 20 minútach a skončil v nemocnici.

Na diaľnici zostala uväznená stovka vozidiel a lyžiarsky zájazd vo francúzskych Alpách nocoval vonku v dôsledku výpadku autobusovej dopravy. Niekoľkých podchladených študentov museli hospitalizovať. A to ešte vždy dopadli lepšie ako lyžiari v Savojsku, ktorých zasypala rozsiahla lavína a jedného z desaťčlennej skupiny pripravila o život. S neobvykle tuhou zimou však zápasí aj severné Švédsko, kde niektoré oblasti v Štokholme zostali bez elektriny, snehová kalamita zúri v Česku, nuž a nás zase meteorológia varujú, že pre oteplenie hrozia na Slovensku záplavy.

Čistite si strechy!

Veľké šťastie v nešťastí mal muž osobného auta, ktorému v Česku preletel autom kus zmrznutého snehu zo strechy protiidúcej dodávky. Ľad sa zastavil až na zadnom sedadle a v úložnom priestore. Škodu vyčíslili na 70-tisíc korún, no najväčší zázrak je, že vodič vyviazol bez zranenia.