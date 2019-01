Teší sa na jedlo: Napriek tomu, že žiadnu diétu nedržal, zhodil okolo štyridsať kíl

Znie to neuveriteľne, štíhly muž sediaci oproti mne mal pred rokmi poriadnu nadváhu. No napriek tomu, že sa netrápil drastickými diétami, dokázal sa nadbytočných kíl zbaviť. A nielen to – váhu si aj udržať! Lebo ako sám hovorí, oveľa náročnejšie ako schudnúť je opäť nepribrať.

Systematicky priberal

Úspešný manažér priznáva, že bol vždy omnoho vyšší aj silnejší ako spolužiaci a ako mu pribúdali roky, systematicky naberal. „Kulminovalo to v roku 2006, keď som mal 33 rokov a pri výške 187 centimetrov skoro 130 kíl,“ priznáva. Napriek tomu to celé roky neriešil. „Však som nevyzeral zle, nemal som vrásky,“ žartuje na svoj účet. Dodáva, že ani najbližšie okolie mu nedalo pocítiť, že by mal schudnúť. „Trápila ma iba jedna vec – nechcel som, aby mi druhí kupovali oblečenie na sviatky, lebo väčšinou mi nebolo dobré. Až keď som už mal deti, začalo mi to prekážať, pohybové aktivity s nimi boli náročnejšie.“

Odštartoval to bicykel

To, že by mal schudnúť, si však uvedomil až vďaka bicyklu. „Kamarát predával bicykle, tak som si jeden kúpil. Dva roky mi stál v garáži, no potom som začal chodiť bicyklovať práve s tým kamarátom. Zväčša sme jazdili každé ráno. Lenže, bicykloval som už tri-štyri mesiace a schudol som iba tri kilá. Jasné, že vtedy som už chcel, aby mi klesla váha. Keď niečo robím, nech schudnem! Ak sa človek hýbe a napriek tomu nechudne, znamená to, že jedáva veľa,“ vysvetľuje logicky. Spýtal sa teda kamaráta lekára, čo by mal robiť: „Povedal mi – nežer! Tak som sa nad tým zamyslel a snažil som sa jesť menej večer. Šport pomáha, ale len športom neschudnete – inak by všetci športovci boli chudí ako trieska. Všetko som odskúšal na sebe, nečítal som žiadne knihy o zdravej výžive, nerátal sacharidy ani bielkoviny. Vôbec ma to nezaujíma. Moja základná teória je – ak chce človek schudnúť, musí mať z toho radosť,“ vraví.

Experimenty s keksom

Laco vychádza z toho, že si treba dať všetko, na čo máte chuť, ale s mierou. „Ja napríklad jem veľa sladkého. Predtým som zjedol celý keks. Postupne som si uvedomil, že keď som bol ráno bicyklovať, nemusel by som ho zjesť celý. Tak som zjedol len polovicu a druhú som odložil do skrinky. Samozrejme, do piatich minút som zjedol aj tú. Potom som tú polovicu hodil do koša. No a do desiatich minút som to z koša vybral a dojedol, veď bol zabalený. Dopracoval som sa až k tomu, že som z keksu odhryzol dvakrát a zvyšok som rozpučil v rukách a zahodil. S tým súvisí zásada – čo nechcem jesť, to si domov nekupujem. Málokto má takú pevnú vôľu, že sa na to doma pozerá a nedá si. Takže keď viem, že som schopný zjesť dve balenia bratislavských makových rožkov, jednoducho si kúpim len jedno. Keď to druhé doma nemám, nechýba mi.“

Tajomstvo večere

Laco nesúhlasí so starým známym príslovím – raňajky zjedz sám, s obedom sa podeľ s priateľom a večeru daj nepriateľovi. „Nefunguje to, lebo každý má chuť večer, keď príde domov, a obzvlášť v zime, niečo jesť. Myslím, že treba jesť viackrát za deň, stále niečo chrúmať, aby ste nemali pocit hladu. Dám si normálne raňajky, aby som vydržal dve a pol hodiny, potom si dám jablko, alebo banán, či orechy. Hocičo. Alebo si dvakrát odhryznem z keksu a to mi pomôže vydržať do obeda. Snažím sa obedovať okolo jednej, pol druhej, aby som potom zas vydržal čím dlhšie do večera. Ja si ešte vždy pred spaním dám niečo sladké. Už keď prichádzam domov, cestou premýšľam, čo si dám. Teším sa na jedlo. Ale nemyslím si, že večer máme mať bohaté večere. Slováci sú síce naučení na teplé večere, ale podľa mňa to je zbytočne ťažké jedlo na večer a je to aj veľký objem jedla. Človek, ktorý nemá počas dňa veľký výdaj energie, to jednoducho nedokáže stráviť. Podľa mňa je lepšie zjesť niečo menšie o piatej-šiestej a potom ešte o ôsmej si dať napríklad šunku a syr alebo jogurt. Každý by si mal nájsť niečo také, čo mu neublíži a čo si môže v pohode dať a upokojí ho to.“

Vydržať!

Ďalšia vec, ktorá bola preňho pri chudnutí dôležitá, je každodenné váženie. Pochopiteľne, úlohu zohráva aj voda zadržiavaná v tele, ale podľa Laca, keď už tretí deň po sebe vidí, že hmotnosť neklesá, asi to nebude vodou. „Tak si poviem hop, spamätám sa a obmedzím stravu. Treba si uvedomiť, že pri chudnutí dochádza k občasným zastaveniam, keď váha neklesá a vtedy treba pritlačiť na pílu. Na chvíľku. Nie je to veľmi príjemné, ale treba prelomiť hranicu a potom to zas pôjde. Treba si povedať – schudnem za rok. Kto chce mať za mesiac o desať kíl menej, dosiahne to, ale garantujem mu, že o ďalšie dva mesiace naberie pätnásť kíl. Lebo to robí nasilu, nezmení myslenie,“ vraví manažér, ktorý schudol prvých tridsaťpäť kíl do roka a pol. A potom to už išlo. Končilo sa to tak, že už nechcel chudnúť a musel to zastaviť.

Dá si aj knedle a hranolčeky

Laco stále prízvukuje, že nedržal žiadnu diétu, dokonca nevylúčil ani prílohy. „Iba som znížil príjem. Presne ako s tým keksom, zistil som, že nepotrebujem zjesť všetky hranolčeky. Iste, sú reštaurácie, kde vám dajú málo mäsa a veľa zemiakov, takže vravím, že chudnutie nie je lacná záležitosť. No moja teória je jesť to, z čoho mám pocit, že mi niečo dá. Snažil som sa zjesť viac mäsa a zeleniny, ale dal som si aj hranolčeky kvôli chuti. Telu by to chýbalo, keď sme jedli hranolčeky pätnásť, dvadsať rokov a zrazu by sme ich vypustili. Ale keď mám na tanieri štyri knedle, zjem len dve a časom jednu. Najem sa z mäsa, ale pre chuť ochutnám všetko. Treba využiť objem žalúdka efektívne.“

Dvaja na koláč

Dôležité pre neho bolo po obede dať si niečo sladké. S kamarátom, ktorý bol tiež v chudnúcom procese, teda zvykli jesť jeden koláč dvaja. „V strede sme spravili čiaru – demarkačnú líniu, a cez ňu sme nemohli prejsť. Zistíte, že vám stačia dve-tri lyžičky. Ten koláč vám nič nedá, ale keď si ho nedáte, budete nervózni. Pár lyžičiek vám pomôže, uspokojí chute. Ste spokojní a máte pocit, že vám nič nechýba. Myslím, že je dôležité dať si na raňajky niečo sladké, takže ja si dávam med do jogurtu s banánom,“ dáva tip.

Stres zo slova musím

Laco prízvukuje, že chudnúceho človeka treba povzbudiť, aj keď vidíte, že nechudne. „Najťažšie je začať, potom to už ide. Výsledok chudnutia nie je pevná vôľa, ale zmena myslenia. Keď večer idem na oslavu, prispôsobím sa tomu už ráno a celý deň jem menej. Viem, že večer nevydržím, aby som si nedal. Načo by som potom išiel na tú oslavu? Ďalší špecifický moment je dovolenka. Na nej skoro každý priberie a tak to treba brať. Úspech je pribrať čo najmenej. Netreba byť v strese, že priberiete. Stres vyvolávajú diéty, kde vám prikazujú, čo musíte každý deň jesť. Keď čítate – na raňajky musím zjesť to a to, už len to slovíčko ,musím‘ vo vás vyvoláva stres. Väčšina ľudí, keď má stres, je ešte viac.“ Váhu si drží už desať rokov. Časom pridal šport, lebo tým, že zhodil kilá, vládal viac. No jedným dychom dodáva, že schudol, lebo sa naučil jesť šťastne. „Máme doma takú teóriu. Raz sme sa cestou cez Slovensko najedli v kolibe a jedlo mi zle sadlo. Dcéra volala s babkou a povedala jej, že sa nemáme dobre, lebo tati sa nenajedol šťastne. Takže základ je najesť sa šťastne. Zjem to, čo chcem a v pokoji. Naučil som sa jesť šťastne,“ opakuje svoju mantru. Podotýka, že si netrúfa radiť, len sa delí o to, čo zafungovalo u neho. „Nechcem znevažovať diéty, len inšpirovať,“ uzatvára.

