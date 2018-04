To budete ale pozerať! Určite ste ešte žiadneho muža na pláži nevideli TAKTO pózovať

Mladý Rey Julien Teves (38) sa chváli svojou záľubou na pláži. Nechytá bronz, ale snaží sa bojovať za ochranu svetových oceánov. Na fotkách, ktorými sa chváli aj na sociálnych sieťach sa elegantne prechádza krištáľovo modrými vodami s použitím svojho domáceho a tmavo sfarbeného chvosta, ktorý pripomína morskú pannu.

Ako modelka

Jeho fotografie sú veľmi zaujímavé. Pózuje rovnako, ako aj hlavná postavička v animovanom filme The Little Mermaind. Takže nie sú to len nádherné hladiny, ale aj skaly alebo hojdačky. Jeho zábery odhaľujú krásy prírody, a to hlavne vôd a pláži.