To tu ešte nebolo - transrodová žena v celosvetovom finále Miss Universe. Ako sa vám páči?

Angela Ponce sa už pár dní teší z víťazstva v Miss Universe Španielsko a rozmýšľa nad tým, ako sa odprezentuje na celosvetovej súťaži krásnych žien koncom roka. Jej prvenstvo má revolučnú príchuť, pretože Angela je transrodová žena. Narodila sa ako muž, dnes je z nej sexi kráska.

Pokus o získanie korunky urobila už v roku 2015, ale vtedy sa jej to nepodarilo. Tentokrát porazila 22 súperiek a potešila hlavne LGBTI komunitu.

"Mojím cieľom je niesť posolstvo začlenenia sa, rôznorodosti a úcty nielen pre ľudí z LGBTI komunity ale pre celý svet," vyhlásila. Na svojom instagrame tiež napísala: "Život je plný výziev, a ja som si splnila sen. Každú prekážku, ktorá ma stretla som využila na to, aby som rástla." Poďakovala sa rodine a priateľom, ktorí ju podporujú a bez podmienok majú radi.

Odštartovala to polovičná Češka

Za to, že sa transrodové ženy môžu uchádzať o titul v tejto súťaži krásy môžu poďakovať Jenne Talackovej z Kanady, ktorej koluje v žilách aj česká krv. Takisto zatúžila po korunke krásy a tiež sa narodila ako muž. Vyšlo to najavo až vtedy, keď sa dostala do užšieho výberu. Organizátori vtedy rozhodli, že musí súťaž opustiť. Fanúšikovia ale spísali petíciu a tak sa vrátila do hry. Na korunku si však nesiahla, musela sa uspokojiť s titulom Miss Sympatia.

Po tejto kauze však oficiálne môžu od roku 2013 súťažiť o titul Miss Universe aj transrodové ženy bez toho, aby niečo skrývali. Ako sa vám páči Angela Ponce?