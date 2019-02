TOTO nie je vnučka s dedkom, ale manželia! Nevadí im 43 ročný vekový rozdiel a pokúšajú sa...

Samantha Simpson (19) hovorí, že do svojho šesťdesiatdva ročného manžela J.R.a sa zamilovala, kvôli tomu, ako dobre vyzerá. Spoznali sa vďaka spoločným priateľom, vtedy mala osemnásť rokov a na staršom mužovi mohla oči nechať. 8.januára 2018 mu povedala svoje áno.

Rodina však vôbec nebola s jej výberom spokojná, nedokázali sa zmieriť s vekovým rozdielom a Samantha sa svojej lásky nemienila vzdať. Zbalila a odsťahovala sa do svojho bytu do Arkansasu. Dôchodca neváhal a odsťahoval sa za svojou mladou priateľkou. Pred pol rokom sa presťahovali do spoločného domu Aj keď má J.R. deti z predchádzajúceho vzťahu, obaja túžia mať aj vlastné potomstvo.

Na staršom mužovi Samanthu priťahoval príjemný prejav a džentlmenské správania, čo u svojich rovesníkov dovtedy nenašla.

Samozrejme ich vekový rozdiel bije ľuďom do očí a J.R.a nazývajú pedofilom, či únoscom detí. Nerozumejú ich láske a nežičia im. Samantha si posťažovala aj na to, že keď sú niekde vonku ľudia si myslia, že sú vnučka s dedkom, čo ju celkom rozčuľuje. Najhoršie sú komentáre cudzích ľudí, keď vidia párik ako sa na verejnosti vášnivo bozkávajú.

Všetkým, ktorí riešia ich vzťah a neprajú im odkazuje, že obaja sa voči k manželstvu postavili zodpovedne a zo všetkou vážnosťou. Chcela by, aby ľudia akceptovali ich rozhodnutie.