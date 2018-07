Tragické leto: Záchranár by najradšej zabudol na oči matiek, ktoré prichádzajú identifikovať utopené dieťa

Najtragickejší na Slovensku bol rok 1998, keď sa u nás utopilo až dvestotridsaťtri osôb, z toho štyridsať detí do desať rokov. Pred tromi rokmi sa v priebehu jediného týždňa spod hladiny nevynorili traja mladí chlapci. Dvoch stiahol prúd, posledný chcel zachrániť priateľku, ktorú zachránil, no prišiel pri tom o život. Prvou tohtoročnou letnou tragédiou, ktorá sa odohrala pri vode, bol prípad maturanta Maroša, ktorý sa v júni utopil na Duchonke. Na začiatku júla sa v lome na východe Slovenska utopil František († 26), ktorý sa chcel po práci osviežiť. Potápači ho vytiahli z osemmetrovej hĺbky.. Naposledy sa z Váhu nevynorila sedemnásťročná Majka.

Nevedela plávať

Minulý týždeň pri Púchove vliezla s kamarátkou do rieky hlbokej štyri metre a chcela ju preplávať. V polovici jej však došli sily a viac sa nevynorila. Kamarátka ju zachrániť nedokázala, sama mala čo robiť, aby doplávala do bezpečia. V novinách sa krátko nato objavili fotky, ako Majkina mama stojí na brehu a sleduje hasičov, ktorí hľadajú jej dcéru. Pátrali niekoľko dní… Podľa kamarátky Majka nevedela plávať, navyše hupla do toku, ktorého rýchlosť hasiči určili na osem metrov za sekundu! Svoje v tomto prípade zrejme zohral alkohol a falošné hrdinstvo.

Zbytočné tragédie

Štatistiky jasne hovoria, že až pri asi osemdesiatich percentách utopení asistuje alkohol. A nezodpovednosť! „Takýto dynamický prúd je mimoriadne nebezpečný. Zdolať ho si môžu trúfnuť len plavci, ktorí sa nezadýchajú ani po štyroch kilometroch! Do riek ako Váh či Dunaj by sa mali odvážiť len tí najostrieľanejší, vo vode by spolu mali byť aspoň dvaja. A aj to iba v prípade, že daný úsek dobre poznajú,“ varuje vodný záchranár Marián Mendrej. Zradný je aj rozdiel telesnej teploty človeka a vody. Je pomerne veľký, telo hlavne pri skoku dostáva teplotný šok. Stiahnu sa cievy, hrozia kŕče horných dýchacích ciest. „Preto každý, kto príde k rieke, priehrade, či tajchu, sa má najskôr opláchnuť a ovlažiť si celé telo,“ zdôrazňuje Marián Mendrej. „Plávate v dvadsaťpäťstupňovej vode a zrazu dôjdete na miesto, ktoré nemá ani polovičnú teplotu,“ upozorňuje skúsený vodný záchranár na ďalšiu zradu.

Oči matiek

Katastrofu môže spôsobiť aj krátkodobá nepozornosť. „Množstvo šarvancov sa utopí v prítomnosti rodičov aj na kúpalisku. Až šesťdesiatpäť percent slovenských detí nevie plávať! Na rozdiel od Nemecka, či krajín Škandinávie, kde to deti učia už od prvej triedy, nám chýba prevencia. To, že škôlkar ide do vody s nafukovacím kruhom okolo pása, ho nespasí,“ vystríha Marián Mendrej, ktorý by vo svojej práci najradšej zabudol na oči mám, ktoré prišli na breh identifikovať svoje mŕtve dieťa. „Každá predtým dúfala, že sa stane zázrak. Že jej syn, či dcéra prežije a záchranári ho objavia zachytené na konári, alebo zdravé na brehu. Žiaľ, stáva sa to zriedka,“ nedáva nikomu plané nádeje. Viki z Čaklova mala teda veľké šťastie. Na rozdiel od Majky, ktorú potápači vytiahli z vody až po štyroch dňoch...

Nezabúdajte!

Rybníky a bagroviská, hoci vedľa nich nestojí tabuľa so zákazom kúpania, sú plné popínavých rastlín. Nad hladinou ich nevidno, ale pri plávaní začnú pichať, alebo sa človeku obvinú okolo nohy. Zásadným pravidlom je nepodľahnúť panike. Ak dostanete kŕč do nohy, najideálnejšie je otočiť sa na chrbát. Vtedy môžete dýchať, dostávať do pľúc vzduch a uvoľňovať si sval priťahovaním nohy k sebe.