Účes za tisíce: Tento kúzelník do vlasov vplieta pšenicu aj brilianty!

Multifunkčný či multitalentovaný? Mladý Michalovčan vytvára extravagantné vlasové kreácie, no kedysi o práci kaderníka nechcel ani počuť. „Keď som bol piatak, otec mi povedal: Pôjdeš za holiča. Ostriháš a máš na chlieb. Ja na to, že v žiadnom prípade. Môj bol tanec,“ smeje sa dnes vychýrený kaderník.

Z brigádnika majster sveta

Lukáš od detstva tancoval. Od troch rokov latinsko- americké a štandardné tance, potom v ľudovom súbore Zemplín. „Napokon som sa rozhodol dať si prihlášku na konzervatórium aj za kaderníka, ako zálohu. Ku koncu ôsmeho ročníka som išiel objednať maminu ku kaderníčke. Povedala mi, že ma pozná z tanečného súboru a spýtala sa, kam sa chystám na školu. Povedal som, že na konzervatórium, ale dal som si prihlášku aj na kaderníka. A ona na to, či si to nechcem skúsiť, či ma to vôbec bude baviť. Dovtedy som s tým nemal žiadnu skúsenosť. Nastúpil som hneď v prvý prázdninový deň a chytilo ma to natoľko, že som ostal,“ vysvetľuje Lukáš. Hneď ako nastúpil na strednú odbornú školu v Košiciach, chcel súťažiť. „Mal som šťastie na majsterku, ktorá je mi už ako mama. S vedením školy vybavila, aby som už ako prvák mohol ísť na súťaž. Pripravila ma na medzinárodnú súťaž, kde bolo tridsaťdva kaderníkov, a obsadil som druhé miesto v dámskom extravagantnom strihu,“ spomína na prvý úspech, ktorý sa dostavil len pár mesiacov po tom, čo prvýkrát držal nožnice v rukách.

Drina

Neskôr dostal ponuku na tímové majstrovstvá sveta v Paríži – skončili štvrtí! „Vybral som si najťažšiu kategóriu denný a večerný účes. Musia sa zvládnuť za extrémny čas – pätnásť a tridsať minút, musia držať bez sponiek a kreácie idú dovrchu. Niektorý prameň má aj osemnásť centimetrov a ja ho musím krásne postaviť. Ide o techniku,“ vraví prvý individuálny majster sveta v rámci Slovenska aj Česka. Už ako študent dvakrát získal titul majstra sveta – raz tímovo a raz individuálne, a stal sa aj majstrom Európy. „Školu som navštevoval minimálne, trénoval som najmä v Nitre, pretože tím bol zo západného Slovenska, tam som aj býval, ale aj vo Viedni a v Nemecku. Môj tréner je totiž Nemec Joachim Wolf, päťnásobný majster sveta, najlepší v dámskej technickej kategórii.“

Lukáš trénoval aj desať až osemnásť hodín denne. Kedysi sa trénovalo a súťažilo na živých modelkách, neskôr sa od nich upustilo a začalo sa tvoriť na umelých hlavách. „Vlasy majú z jaka, takisto adekvátne oblečenie a mejkap, aby sa čo najviac priblížili reálnej žene. Trénovanie prebieha tak, že sa vytvorí účes, umyje, vyfúka, učeše a dookola to isté. Hľadám nové tvary, uhly pohľadu... Sú to, samozrejme, netradičné, nenositeľné účesy. V súťažiach ide o štýl, ktorý si zvolíte, a o to, ako to nakombinujete. Dôležitá je úprava, farba a čistota účesu. Za pätnásť minút učesať krásne, aby to nebolo chlpaté, ale malo čisté línie, nie je len tak… Dbá sa na perfekcionalistiku tvaru, vzhľadu a na celkový dojem,“ vysvetľuje Lukáš.

Z kaderníka krajčírom?

Nie je len šikovný kaderník, ale k účesom vytvára netradičné ozdoby a takisto sám navrhuje a vytvára šaty. „Chytila ma tvorba vlastných modelov a raz za pár rokov vytvorím kolekciu šiat doplnených vlasovými kreáciami. Nedávno som mal prehliadku ako poďakovanie svojmu mestu a folklóru pod názvom Zemplín – láska moja,“ prekvapuje mladík. Pripravil tri modely ako vyznanie folklóru a tri mestu. Jedny šaty sa skladali z tisíc papierových ruží. „Vyrábali sme ich ručne dva a pol mesiaca zo sedemtisíc papierikov. Rodina a známi tomu venovali celé noci,“ hovorí.

Pšenicová nevesta

V kolekcii venovanej folklóru vyhotovil šaty zo slamenej sukne s folklórnou košeľou a so stuhou ozdobenou kameňmi. Na hlave bola aplikácia z makovičiek a zo stebiel pšenice. „Znázorňovali to, ako naše staré mamy a otcovia ťažko pracovali na poli a čo krásne sa dá vyrobiť z naturálnych materiálov.“ Netají ambície časom navrhovať šaty, už ho oslovilo pár zákazníčok, aby im vytvoril plesové róby. Súťaže vypustil, už nemá toľko času. „Ide aj o financie, súťaž vyjde aj na dvadsaťtisíc eur a každý si to platí sám. Rodičia do mňa celé roky investovali. Som rád, že ma môžu podporiť. Nielen finančne, ale aj zo psychickej stránky. Plánujem ešte súťažiť, ale uvidím, či sa mi to podarí skĺbiť. Nemôžem zanedbať salón a svoje klientky.“

Tisíce vo vlasoch

Nevesty chcú od Lukáša väčšinou klasický účes. „Prídu ku mne konzultovať, až keď už majú šaty a náušnice. Až potom dohodneme účes a závoj. Mnohé sú zo zahraničia a nájdu sa aj extravagantné. Jedna si napríklad vo svadobný deň zmyslela, že chce do vlasov nejakú aplikáciu. Keďže už bolo neskoro niečo zháňať a česal som ju u nej doma, hovorím jej, nech mi ukáže všetky šperky, ktoré má. Musel som sa vynájsť. Vybral som prstene s diamantmi, vypýtal som si drôtik a trošku látky a vytvoril som ozdobu. Účes hneď stúpol na hodnote a mal cenu niekoľko tisíc,“ smeje sa Lukáš, ktorý však zbožňuje ozdoby do vlasov zo živých kvetov.

