Vážil takmer tristo kíl! Dnes je závislý na tom, čo kedysi odmietal

Objavil sa v šou Extrémne premeny a zo všetkých súťažiacich vážil najviac. Osobná váha mu nestačila, musel použiť tú pre dobytok. Dnes je z Jána Hodoňa iný človek, no to, že pre svoju extrémnu nadváhu nedokázal venovať rodine plnohodnotný čas, si nikdy neodpustí. Vyčíta si stratený čas, keď sa schovával a nechodil medzi ľudí, lebo sa hanbil. Keď mala manželka promócie, radšej ju čakal vonku v aute. A dnes? Ak dostane chuť na druhý koláčik, radšej si vybehne na Kriváň.

S odstupom času si vie veci správne pomenovať a namiesto kázania o správnej výžive či pohybe ide príkladom nielen svojim klientom, ktorí s jeho pomocou chudnú, ale aj svojim deťom. „Predtým som jedlo bral ako koníček. Veľa ľudí to tak má, ale neuvedomujú si to. Doprajú si hamburger či sladkosti a povedia si: Veď čo je na tom? Ale nemalo by to tak byť. Ja si tiež raz do týždňa dám niečo nezdravé, ale zvyšok týždňa som striktný. Väčšinou si doprajem „oddychový“ deň v nedeľu, ale viem, že ďalšie dni budem makať, cvičiť a jesť zdravo,“ vysvetľuje.

Nutkanie zhrešiť má stále

Roky bol zvyknutý dopriať si čokoľvek, na čo si jeho chuťové bunky zmysleli. Najmä všetkého veľmi veľa. Takže čert pokušiteľ v jeho hlave aj dnes občas vystrčí rožky, no Ján ho už vie prekonať bez veľkej námahy. „Stále mám v sebe nutkanie dať si niečo navyše, ale už mám v hlave pevný betónový múr, ktorý už našťastie nedokážem preraziť. Naozaj si doprajem iba v ten jeden deň a dosť,“ hovorí.

Jeho vôľa je silná preto, že už nechce nikdy zažiť to, čo prežíval v minulosti. „To si nikto nevie predstaviť. Mal som strašné problémy, existenčné aj zdravotné. Napríklad večer, keď som išiel spať, mal som pocit, že sa mi roztrhá koža na nohách, pretože som mal také zavodnené nohy. Nedokázal som ich zdvihnúť. Uvedomujem si, že je to moja chyba, že som sa dokázal takto vyjesť, a preto sa viem stále s menšími problémami ovládať,“ priznáva otvorene.

Chce to pokoru

Po svete chodí mnoho obéznych ľudí, mnohí začínali niekoľkokrát chudnúť. Ján Hodoň to sám veľmi dobre pozná. No niektorým sa to nedarí, zmenu stravovacích návykov a pohybu jednoducho nedokážu dodržiavať. „Hovorí sa, že človek, ktorý nenájde pokoru sám v sebe, sa nikam neposunie. Tuční ľudia vidia okolo seba iba tučných ľudí, ale sami seba takých nevidia. Je to podobné ako u alkoholikov. Podľa nich všetci naokolo pijú, len oni to majú pod kontrolou… Podľa mňa je prejedanie sa určitý druh závislosti. Na rozdiel od alkoholikov my občas môžeme zhrešiť. Oni po jednom poháriku padnú do toho znova,“ vysvetľuje. Ján Hodoň našťastie už pred dvoma rokmi prišiel na to, že aj bez koláčikov, čipsov či vyprážaných dobrôt môže byť šťastný a viesť plnohodnotný život. Je šťastnejší ako predtým a aj keď nechce hovoriť za manželku a dcéry, myslí si, že aj ony sú spokojnejšie.

Tučnota ako dar

„Som veriaci človek. Myslím si, že Pán Boh dopustil moju tučnotu preto, aby som pochopil a povedal druhým ľuďom, nech to nerobia,“ myslí si Ján. Dnes prevádzkuje pohostinstvo, cukráreň, autobusovú dopravu, taxislužbu, ale pribral si aj trénovanie ľudí a má za sebou aj dobré výsledky. „Jeden chlapec mi za rok schudol osemdesiat kíl, druhý okolo štyridsať. Okrem toho, že s nimi cvičím, pripravujem im aj jedálny lístok s pomocou výživového poradcu Michala Páleníka. Čo sa týka cvičenia, mnohé ma naučil tréner z Extrémnych premien Maroš Molnár. Veľa vecí som si však vylepšil podľa seba, čo na mňa zaberalo a fungovalo.“

Čistá hlava

Najťažšie je dať si veci do poriadku v hlave a mať okolo seba ľudí, ktorí vás vedia správne podporiť. Ján je presvedčený, že pre obéznych ľudí, ktorí sa za seba hanbia, je dôležité, aby prestali myslieť na to, že sa v posilňovni na nich každý pozerá. „To je omyl, tam si každý hľadí svoje a ak si vás niekto všimne, len vás podporí alebo vám poradí. Ľudia cítia skôr obdiv, že ste sa rozhodli so sebou niečo robiť. Ďalším dôležitým faktorom je, aby vás mal kto ťahať a podporovať,“ hovorí. Aj on sa dodnes stretáva so svojím spolubojovníkom z chudnúcej reality šou, s Rudom Kučákom, ktorý vďaka Extrémnym premenám schudol 80 kíl. Aj jemu sa darí udržiavať si hmotnosť a často si spolu chodia zacvičiť.

Jedlo vymenil za prácu

Ján Hodoň sa navyše vrhol aj do prevádzkovania relaxačného centra. Postupne si ho prerába a plánuje veľké veci. „Sú tam vane, kde bude vodoliečba, vírivka, masáže, dve sauny, dve soláriá, kozmetika a miestnosť na pilates a jogu,“ vymenúva. Aj preto si urobil masérsky kurz a ešte sa chystá na jogu a pilates. Okrem toho všetkého chová osemdesiat prepelíc kvôli vajíčkam, pretože sú najzdravšie a bez cholesterolu. Zo všetkých pracovných aktivít sa chce venovať práve zdravému životnému štýlu. Ten sa stal jeho srdcovkou a závislosť na jedle vymenil za závislosť na športe.