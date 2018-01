Verejná pitva, zrastené dvojčatá, bradatá žena... Barnum bol prvý človek, ktorý sa odvážil predávať nešťastie

Možno ste už videli film Najväčší šoumen s Hughom Jackmanom v hlavnej úlohe. Ak nie, choďte sa pozrieť. A nielen pre skvelé herecké a tanečné výkony. Nie je to totiž bežný muzikál o vymyslenom hrdinovi. Phineas Taylor Barnum naozaj žil. Považuje sa za otca myšlienky, že dobrý obchodník zarobí aj na mydlovej bubline.

Vymyslel šoubiznis

Samozrejme, muzikál nie sú vysokoškolské skriptá pre študentov propagácie, takže Američanovu osobnosť v mnohom prikrášlil. Urobil z neho ľudomila, cnostného manžela a bojovníka proti predsudkom a rasovej diskriminácii. V skutočnosti to až taký kladný hrdina nebol. To, že bol geniálny odvážny vizionár, ktorý našiel odvahu ponúknuť ľuďom to, po čom bažia, je však pravda. A po čom ľudia bažia? Predsa po tragédiách, ľudských anomáliách, cudzom trápení… Veď články na túto tému predávajú dodnes. Barnum bol však prvý, ktorý sa odvážil ľudské nešťastie predávať. Ideálne zveličené, nafúknuté. Ponúkal však aj skvelú zábavu, bláznivú šou, všetko prehnané. Jednoducho, spravil poriadny humbug a publikum sa k nemu hrnulo.

Pitva na predaj

Je pravda, že tento kráľ humbugu a majster propagácie a reklamy naozaj vzišiel z chudobných pomerov. Odmietol sa s tým však zmieriť a hľadal spôsob, ako získať peniaze. Všimol si, že ľudí priťahujú kuriozity, ideálne ľudské. Preto si najal starú chromú černošku a ukazoval ju publiku. Aby nalákal čo najviac divákov, vymyslel k nej historku, že má stošesťdesiatjeden rokov a bývala dojkou prezidenta Washingtona. Zarobil aj na jej smrti. Keď umrela, predával lístky na verejnú pitvu. Vôbec, vymyslené historky boli jeho špecialitou. V rodine mali trpaslíka, chlapčeka, čo v štyroch rokoch prestal rásť. Barnum ho okamžite zamestnal. Keď mal štyri roky, tvrdil, že má jedenásť, o rok ho vydával už za dospelého a generál Palček na pobavenie publika pil víno a fajčil cigary.

Všetko je na predaj

No hoci Barnum vo svojom múzeu kuriozít naozaj vystavoval živé exponáty ako bradatú ženu, chorobného tlsťocha, zrastené dvojčatá, liliputána a černochov, nemali sa uňho zle. Naopak, po celý život bojoval proti bezpráviu a počas občianskej vojny sa angažoval proti otrokárstvu, za čo mu bieli rasisti vypálili múzeum. Nepoložilo ho to. Na to bol pridobrý obchodník. Napríklad skutočne robil promotéra slávnej opernej speváčke Jenny Lindovej, ako to vidíme v muzikáli. Nerozišli sa však počas turné preto, lebo by mu „švédsky slávik“ robil ľúbostné návrhy. Naopak, nepáčil sa jej humbug, čo Barnum okolo nej rozpútal. No napriek tomu, že sa nepochopili, Barnum zarobil štyri razy viac, než vložil do jej propagácie.

Skončil len vlani!

Barnum síce umrel v roku 1891, ale cirkus, ktorý založil, fungoval v New Yorku až do minulého roku. So súčasným šoubiznisom však už nedokázal držať krok. Záujem ľudí opadal, čo majiteľov napokon prinútilo ho po stoštyridsatich šiestich rokoch zatvoriť. Paradoxne, stalo sa to len sedem mesiacov pred premiérou muzikálu Najväčší šoumen, ktorý opäť oprášil Barnumov príbeh.

