VIDEO: Dojemný príbeh nevyliečiteľne chorej Sibylky zo šou Zem spieva rozplakal státisíce ľudí. TAKTO žije

V televíznej šou, ktorá ukazuje krásu slovenského folklóru, sa mihla v prvej sérii. Medzi najlepších nepostúpila, no štáb zverejnil jej zábery z kastingu, čo bežne nerobí. Usmievavé dievčatko na invalidnom vozíku totiž všetkých zlomilo svojou bezprostrednosťou. Sibylka Prídavková od narodenia bojuje s nevyliečiteľnou spinálnou svalovou atrofiou, ktorá jej postupne uberá silu zo svalov.

Dievčatko je očarujúce. Foto: Ján Dzúr

Kroj zdedila

Teraz dievčatko ešte dokáže samo prejsť niekoľko metrov, no väčšina jeho slovenských vrstovníkov s rovnakou diagnózou toľko síl nemá. Zatiaľ čo oni sú nútení sedieť v kočíkoch, Sibylka si spieva a opäť vybrala na kasting. Tentoraz do druhej série Zem spieva! „Vari si nepribrala? Stiahni brucho!“ oblieka mama Sibyla (43) okatú prváčku do kroja. „Tento kroj som zdedila. Mojej mame ho ušila jej mama. Starká pochádza zo Zemplína, no teraz žije v Kolárove pri Dunaji,“ neprestáva štebotať dievčatko.

Zdala sa im unavená

Netrvá dlho a k piesni sa pridá jej mama a napokon aj štvorročný brat Vladko. Bol krásny, zdravý, priberal. Ibaže tri mesiace po jeho narodení začala byť Sibylka akási unavená. „Narodila sa zdravá, v riadnom termíne, bez akýchkoľvek komplikácií pri pôrode. Neriešili sme žiadne detské choroby. Naučila sa sama sedieť, behala. No kým predtým sme ju nevedeli dobehnúť, náhle stále oddychovala,“ pokračuje pani Prídavková. Sibylka napokon prestala chodiť úplne. Po kolotoči vyšetrení sa jej rodičia dozvedeli výsledok genetických testov: ich dcérka má spinálnu svalovú atrofiu prvého typu!

Svoj boj len tak nevzdá. Foto: Ján Dzúr

Nekonečná starostlivosť

„Neostávalo nám nič iné, len správu od lekárov prijať, spracovať ju v sebe a pozviechať sa,“ povie na to Sibyla Prídavková. Dnes tvrdí, že sa nezrútila iba zázrakom. Mnoho nocí s manželom prebdeli, iné preplakali. Dozvedeli sa totiž, že deťom so spinálnou svalovou atrofiou postupne odchádza motorika. Niektoré sa nedožijú dvoch rokov. Iné, hoci mentálne sú v poriadku, kŕmia kanylou a sú napojené na umelú pľúcnu ventiláciu. Postupom času končia na prístrojoch a starostlivosť o ne sa nikdy nekončí.

Ani to však nebola posledná rana. Pár týždňov nato, ako sa Prídavkovci dozvedeli o dcérkinej diagnóze, išli do nemocnice na vyšetrenie s Vladkom. Obaja rodičia sú zdraví, no genetické testy ukázali, že ich syn má rovnakú chorobu ako staršia sestra. Opäť si utreli slzy, no zhodli sa, že sa nevzdajú. Nie všetko sa im podarilo, nie vždy našli pochopenie. No ich deti už majú vlastnú malú telocvičňu s náčiním.

Choroba ich zomkla

Aby Sibylke a Vladkovi neochablo svalstvo, cvičia, užívajú si hydroterapiu, raz za rok idú do Kováčovej na liečenie. Keďže nikde inde ich za ostatné dva roky nedokázali posunúť vpred, vyskúšali aj rôzne čarovné preparáty. Zázrak sa nestal, a tak radšej dookola posilňujú svaly a dopĺňajú stravu vitamínmi. Prídavkovci popri tom celé roky čakali na výsledky výskumu, ktorý by pomohol zvrátiť osud detí so spinálnou svalovou atrofiou. A len nedávno sa to stalo skutočnosťou. Americká firma uviedla na trh v Európskej únii liek zachraňujúci nervové bunky v mieche postihnutých. Cenový návrh firmy pre štát na jednu dávku liečiva, ktoré sa podáva do miechy, bol približne osemdesiatpäťtisíc eur! Prvý rok potrebuje každý pacient sedem dávok. V ďalších rokoch raz za štvrťrok. Sú to nové lieky a ich cena pravdepodobne zodpovedá nákladom na výskum.

S Dominikou Zeleníkovou sa stretla aj v druhej sérii šou Zem spieva. Foto: RTVS

Nová nádej

No kto si ich dovolí? „Na Slovensku je asi päťdesiat maloletých pacientov so spinálnou svalovou atrofiou. Liek, ktorý do Európy prišiel iba tento rok z Ameriky, je zatiaľ vôbec prvý proti tejto chorobe. Viem, že už od leta má schválenú registráciu aj u nás, no zatiaľ nie je jasné, či ho niektorá z poisťovní bude preplácať. Kým sa tak stane, firma bude napríklad musieť deklarovať, akým spôsobom zlepší jej liek život pacienta,“ hovorí Vladimír Prídavok. Rodičia detí, ktoré spinálnou svalovou atrofiou trpia, nechcú nič zanedbať ani urýchliť. Rozhodne im však svitla nová nádej... „Choroba detí našu rodinu zomkla. S manželom fungujeme ako celok, ktorý má presne rozdelené úlohy,“ pokračuje pani Prídavková. Jej pri nich pomáha aj viera. Nedeľné bohoslužby ju podľa vlastných slov nabijú na celý týždeň.

Na svoju nemoc nemyslí. Foto: Ján Dzúr

Ľudovky aj rock

„Nemáme čas škriepiť sa, radšej spievame – od ľudoviek cez španielske hity, chrámové skladby až po rock. Na dcérku sa pesničky lepia samy,“ smeje sa mama dvoch detí. Malý Vladko práve skladá stavebnicu, Sibylka tancuje balet v akomsi žeriave, zariadení, ktoré jej pomáha stáť na nohách. A obaja súrodenci si popri tom poriadne nahlas nôtia. Pesničky sa striedajú jedna za druhou, v dome je krik, že občas nepočujeme vlastné slovo. „To nič. Spev je u nás druh terapie, deti pri ňom pracujú s dychom a hlasivkami,“ uzatvára pani Prídavková. S dcérkou na kasting do druhej série Zem spieva, napokon išli. Kým prvý raz sa v tejto šou ukázali na jej prianie, tentoraz išlo o želanie malej Sibylky. A hoci medzi najlepších sa nedostala, jej dojemný príbeh zasa mnohých rozplakal. "Nevadí, dcérka opäť stretla Dominiku Zeleníkovú a mohla jej odovzdať svoj darček. To ju potešilo," uzatvára jej mama.

