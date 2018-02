VIDEO: Dojemný vzťah Nasti Kuzminovej a jej sestry. TOTO ste o jej osude netušili

O tom, že má Nasťa Kuzminová brata, vie snáď každý. O tri roky mladší Anton Šipulin (30) je špičkovým ruským biatlonistom, ktorý má v zbierke zlato z olympiády aj titul majstra sveta. Na olympiáde v Pjongčangu sa však s Nasťou nestretol, pretože patril medzi ruských športovcov, ktorým Medzinárodný olympijský výbor zakázal štartovať kvôli dopingovej kauze. Nahnevaný a sklamaný biatlonista však držal palce svojej sestre Nasti a keď vyhrala zlato, poslal jej nádherný pozdrav. Čítajte TU.

O päť minút mladšia

Málo sa však vie o treťom súrodencovi. Anton má totiž dvojičku, o päť minút mladšiu Annu. V detstve podľa vzoru staršej sestry Naste sa postavili na lyže a začali športovať. Lenže v trinástich začala mať Anna problémy s krvou a na veľkú športovú kariéru musela zabudnúť. Vrhla sa teda na štúdium, urobila si dve vysoké školy, hovorí výborne anglicky a nemecky. Biatlon je však intenzívnou súčasťou jej života. Je totiž vedúcou oficiálneho ruského biatlonového fanklubu a otvorila si cestovnú kanceláriu pre fanúšikov biatlonu. Anna spája milovníkov tohto šprotu prakticky z celej krajiny, a organizuje spoločné výjazdy na biatlonové podujatia. Fanklub, ktorý má aj svoje dresy, je dokonca zaregistrovaný v Medzinárodnom zväze biatlonu.

"Ľudia hovoria, že sa s Nasťou podobáme, máme rovnaké ešte aj hlasy," povedala prednedávnom Anna pre matchtv.ru. Anna a jej rodičia Vladimír a Alla Šipulinovci sú v Rusku veľmi známi a populárni.

Múzeum Šipulinovcov

Anna priznala, že všade nosí so sebou bratove podpisové karty, pretože ich fanúšikovia neustále od nej pýtajú. Je ale aj sprostredkovateľom darčekov od ľudí, ktoré sa mimochodom, koncentrujú v múzeu "dynastie Šipulinovcov" v dedine Mičurino. Je ich tam naozaj veľké množstvo - od špeciálne vyrobeného krištáľového glóbusu až po výšivky a obrázky.

Anna žije biatlonom natoľko, že aktívne propaguje biatlonovú stolovú hru a dokonca navrhuje originálne šperky z nábojníc, ktoré daruje aj biatlonistom pre šťastie. Takisto spolupracuje s charitatívnym fondom Antona Šipulina. Rozhodne sa nenudí a aj so svojou rodinou, mužom a dvoma deťmi často vyráža na lyže. U Šipulinovcov to skrátka žije. Anna hovorí, že aj keby Anton a Nasťa skončili s kariérou, biatlonový fanklub určite nezanikne, bude sa ho snažiť udržať a propagovať tento šport ďalej.

Anna má k rodičom najbližšie, teda aspoň fyzicky. Žije totiž v Ťumeni, Anton sa odstahoval do Jekaterinburgu a najďalej je Nasťa...

"Rodičia sa k nám chovali od detstva ako k veľkým, všetko nám vysvetľovali, nemaznali sa s nami, dávali nám konkrétne úlohy a vždy boli pri nás, keď nám bolo ťažko," povedala Anna pre unionsport.ru. "Boli sme veľká rodina: tri deti, dvaja rodičia a babička, stále sme boli spolu. Na jeseň sme často chodili na hríby a lesné ovocie, otec nás učil orientovať sa v lese. Mama nás zvykala na prácu: doma sme mali každý svoje povinnosti - Nasťa umývala riad, Anton vysával ja som utierala prach. Rodičom sme pomáhali aj na chalupe. Najskôr sme pleli hriadky, zbierali ovocie a potom sme sa bežali kúpať. Aj zber zemiakov bola rodinná tradícia. Žili sme podľa jednoduchého rozvrhu - ráno na tréning, poobede do školy, večer úlohy a angličtina. Pri každom sviatku mama chystala veľké pohostenie, piekla torty, varila, my s Nasťou sme jej rady pomáhali - robili sme šaláty, zdobili stoly. Nasťa vždy vymýšľala a písala scenáre na každý sviatok, šila kostýmy a vyobliekala nás s Antonom. Trvala na tom, aby sme sa naučili básničky a predvádzali rôzne scénky! Vždy sme boli družná rodina a vždy sme cítili podporu blízkych ľudí."

Dojemné video

O tom, aký skvelý vzťah majú súrodenci, svedčí aj tento videopozdrav, ktorý nahrala k narodeninám dvojičiek Nasťa Kuzminová. Oplatí sa vidieť aj počuť. Komu je ruština vzdialená, len toľko - Nasťa sa prihovára bratovi a sestre s tým, že roky beia veľmi rýchlo, len nedávno ich nazývala drobcami, dnes majú tridsať a sú už veľkí a skúsenejší. Radí im, aby si nežne chránili to, čo im je drahé, všetkých koho ľúbia, aby si privinuli k srdcu, každý deň prežili šťastne a našli svoj cieľ v živote...

POZRITE SI FOTOGALÉRIU TU.