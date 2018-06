VIDEO: Ide zošalieť. Takto žije žena, ktorá si myslí, že je PREKLIATA

Dom obklopuje široká vykosená záhrada, no oporné múry v sade už nahlodal zub času. Rozpadávajú sa rovnako ako betónové schodíky a hrdzavé zábradlie, ktoré ich lemuje. Na veľkom sivom dome, ktorý má namiesto záclon na niektorých oknách farbu, praskajú steny a opadáva z neho omietka. V chodbe na prízemí je niekoľko starých topánok a kabát, inak len neútulné prázdno a chlad. Ak čítate správy o tom, ako sa darí našej ekonomike, tu vás obleje studený pot...

„Idem zošalieť. Tento dom som si na pôžičku viac ako päťdesiattisíc eur kúpila pred štyrmi rokmi, pretože sme sa viac nechceli potĺkať po podnájmoch. Bol v dražbe, cena sa zdala lákavá, tak sme to riskli,“ odkrýva svoj zložitý príbeh Magdaléna Gondová. Všetko mala zrátané, no zasiahol osud. Jej zdravotný stav sa naposledy skomplikoval natoľko, že nemôže ísť do práce. Jeden príjem z rodiny vypadol, ďalšie výdavky prinieslo štúdium jej syna na vysokej škole. Navyše, ukázalo sa, že strecha na dome je v havarijnom stave.

Mamin otrok

„Dali sme ju opraviť za dva a pol tisíca eur, no stále cez ňu tečie. Žiaľ, majster sa vytratil a my sa spravodlivosti nevieme dovolať. Všetko na mňa padá, niekedy si myslím, že som prekliata,“ vzdychne si pani Magda. Na stole v obývačke je váza s kvetmi, na poličke porcelánové zvieratá, na podlahe linoleum. „Pošila by som si nové záclony, ale nemám na ne, tobôž na šijací stroj,“ sklopí zrak od hanby domáca pani. Jej otec bol chýrny muzikant, bratranec nebohého primáša Jána Berkyho Mrenicu. Manželka mu však nedovolila ísť hrávať s ním do Bratislavy, tak sa svetom pretĺkal ako pomocník na stavbách. Pani Magda pokojným a pevným hlasom tvrdí, že bola ich nechceným dieťaťom.

„Mame som slúžila len na jej obskakovanie a domáce práce. Do stálej roboty som mohla ísť až ako osemnásťročná, aj to iba po zásahu môjho bývalého učiteľa. Výplatu som však musela odovzdávať mame,“ pokračuje žena, ktorá vedela tancovať a spievať, mala muzikálne sklony. Šanca vypadnúť z domu ju však doviedla do pekárne, pretože len v nej mali akurát voľné miesto. Popri trojzmennej prevádzke si urobila školu, v práci si našla manžela.

Plné dlane zlata

„Nebola to žiadna romantická láska, vydala som sa kvôli úteku z maminho područia. Manžel pil ako dúha, ja som ťahala tri roboty. Chcela som úplnú rodinu, tak sme spolu vydržali tridsaťšesť rokov,“ priznáva sa pani Magda. Lenže trinásťročná drina po nociach v pekárni si vyžiadala svoju daň. Magda Gondová ochorela na krčnú chrbticu a ťažkú prácu nezvládala. Ďalších jedenásť rokov bola upratovačka, popri tom brigádničila v lese, viedla rómsky súbor, vychovávala chorľavých synov a v snahe nájsť si lepší džob odpovedala na inzeráty.

„V jednom z nich hľadali gazdinú. Tak som sa dostala k ľuďom, ktorí vyšli z druhej triedy základnej školy, no po dome nosili zlato v otvorených dlaniach. Alebo na dva týždne odišli a na stôl položili státisíce!“ šokuje nás. Starala sa im o dieťa, varila, prala, upratovala dom. Boli k nej dobrí, no ukázalo sa, že jedna z ich dcér zneužila Magdine osobné údaje. „Za krátky čas bez môjho vedomia nabrala na mňa sedem finančných pôžičiek a auto. Keď som sa to dozvedela a odmietla ďalšiu, začali sa mi vyhrážať,“ rozpráva pani Magda.

Nalomené zdravie

Za dramatických okolností utiekla do Česka, no pôžičky splácala ďalších desať rokov. Po krátkom čase za ňou a synmi do Jablonca zo Slovenska prišiel manžel. Viackrát bol na liečení, ale bez chľastu nikdy nevydržal. Teraz sa zdalo, že v Česku s pitím nadobro sekol. „Rok sa alkoholu nedotkol, jeho telo sa čistilo. Zrazu sa na svet pozeral triezvymi očami a videl, že nám celý život ubližoval. Zomrel pred siedmimi rokmi, myslím, že od žiaľu. Akoby cítil, že odchádza, pár minút pred skonom sa mi ospravedlnil,“ skonštatuje Magdaléna Gondová. Vrátila sa na Slovensko vybaviť manželovi pohreb a zistila, že jej nezanechal žiadne dedičstvo, ale ďalšie dlhy.

„Exekútori si u mňa podávali kľučky,“ zhodnotí bez emócií. Platila ďalšie dlhy, no život z ruky do úst, neustály stres a striedanie podnájmov sa prejavili na zdraví celej rodiny. Magdu päťkrát operovali. Jeden jej syn má depresie, problémy so žalúdkom a psychikou. Druhý je ťažký astmatik. Napriek neľahkému osudu obaja zmaturovali, mladší popri zamestnaní študuje na vysokej škole. No akoby jeho mama nemala dosť starostí, pred štyrmi rokmi jej zavolal krstný syn. „Že ak si ho nevezmem k sebe, zmárni sa. Nemám tvrdé srdce ako moja mama. Vzala som si ho,“ prehltne slinu.

Na strechu neostáva

Krstný syn Magdalény Gondovej vyrastal v detskom domove, pretože mentálne postihnutá mama sa o neho nevedela postarať. Ako desaťročný mal úraz hlavy, vyše týždňa bol v bezvedomí. Jeden brat sa mu obesil, druhý zahynul pri autonehode. Sestra skončila ako alkoholička. On sa ako dospelý ocitol v kláštore na západnom Slovensku, kde ho mali zneužívať na ťažkú manuálnu prácu. Chlap, ktorý má podľa psychiatrov IQ 47, sa nevedel brániť. Bodaj by, donedávna sa nevedel ani len podpísať.

„Podpísať som sa ho už naučila. Nedokáže sa však sám obliecť, ani ísť na toaletu. Bez dozoru sa túla, nepozná hodnotu peňazí. Napriek tomu si myslím, že si zaslúži lepší život, než aký okúsil v kláštore,“ rozcíti sa pani Magda. Súd ju vlani zbavil všetkých dlhov po nebohom manželovi aj rodine, ktorá na ňu nabrala pôžičky. Kvôli nateraz podlomenému zdraviu však veľmi vyskakovať nemôže. Aj keď štyria ľudia dajú dokopy svoje príjmy, po splatení hypotéky a ďalších nevyhnutných nákladov im na mesiac živobytia všetkým ostane tristo eur. Jeden syn si z nich ešte musí zaplatiť vysokú školu. Na opravu strechy neostane nič...