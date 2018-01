VIDEO: Japonci tancujúci slovenský folklór sa dostali do šou Zem spieva. TOTO ste ešte nevideli!

Nášmu folklóru sa darí aj v exotickom Japonsku. Súbor Valaška tvoria dve desiatky Japoncov, ktorých láska k Slovensku je taká veľká, že sa rozhodli učiť sa po slovensky a po večeroch trénujú folklór. Chýr o netradičnom súbore sa doniesol až k autorom televíznej šou Zem spieva, a tak sa japonská Valaška už v sobotu dostane aj na naše obrazovky. Televízni reportéri zo Slovenska ich navštívili na tréningu priamo v Tokiu, videli ich tancovať odzemok, polku a japonské dievčatá vraj ujúkajú, ako keby sa narodili na Horehroní.

Mama Petra Sagana sa konečne dočkala. Vo Vatikáne sa jej okrem stretnutia s pápežom stala vec, ktorú si bude dlho pamätať

Tancovali podľa videa

Nápad sa zrodil pred tridsiatimi rokmi v hlave folklórneho nadšenca Kazuhika Saiharu. „Na festivale v Hirošime som videl tancovať súbor Lúčnica a zaľúbil som sa do vášho folklóru. Už predtým sme mali v Tokiu súbory, ktoré tancovali maďarské a poľské tance, ale robiť slovenský folklór je podľa mňa oveľa väčšia frajerina,“ smeje sa sympatický Japonec. Jediný problém bol, že japonskí tanečníci nemali nijakého choreografa, ktorý by im názorne ukázal a predviedol, ako majú tancovať. A tak si natočili vystúpenie Lúčnice na video a potom sa učili tancovať podľa nahrávky, ktorú sledovali sekundu po sekunde a vytvárali si podľa nej choreografiu. Potom si dali ušiť kroje a skontaktovali sa so slovenskými choreografmi.

Poznajú len Sagana

Japonci sú precízni a veľmi presní, keď ich počujete hrať a spievať, a keď sa im pri tom pozeráte iba na ruky a na nohy, ktorými krepčia, máte pocit, že ide o našincov. Potom im pozriete do tváre a vidíte usmievajúcich sa Japoncov. Je to fascinujúce, pretože medzi slovenskou a japonskou kultúrou i mentalitou nie sú takmer žiadne podobnosti. „Slovenské tance sú veľmi špeciálne, držíte sa za ruky a za plecia, krútite sa okolo seba a to je niečo, čo my vôbec nepoznáme,“ vysvetľuje Jošie Saiharová, ktorá je v súbore takisto od začiatku. „My Japonci sme oveľa uzavretejší, nevieme sa tak prejaviť, ale keď tancujeme, odrazu máme aj my rovnaké emócie ako vy. Keď Japonci robia to, čo Slováci, konečne sa dokážu prejaviť...“

Súbor Valaška má dvadsať členov, stretávajú sa dvakrát do týždňa, veková škála súboru je od štrnásť do sedemdesiat rokov. Okrem Lúčnice nepoznajú takmer žiadneho Slováka, výnimkou je Peter Sagan. Vraj by bolo fantastické, ak by sa im podarilo stretnúť ho na olympiáde, ktorá bude v Tokiu o dva roky. Samozrejme, že Petrovi budú držať palce, a vraj ak vyhrá a im by to vyšlo, prišli by mu zatancovať pred stupeň víťazov. „Najlepšie by bolo, keby sa nám podarilo zúčastniť sa na slávnostnom otváracom ceremoniáli. Ale to je nereálne, na ňom sa totiž bude ukazovať japonská kultúra a história a asi by bolo veľmi čudné, keby sme tam napochodovali vo vašich krojoch,“ smeje sa pani Jošie.

Autobusom po Slovensku

V súčasnosti sa členovia Valašky učia hrať na husliach a klarinete, folklór trénujú po večeroch a chcú sa naučiť aj po slovensky. „Veľmi by nám pomohlo, keby sme si osvojili aj nejaké slovenské slovíčka, boli sme viackrát u vás na Slovensku, ale dohovoriť sa je vždy veľký problém,“ hovorí Jošie. „Autobusom sme vtedy prešli celé Slovensko, boli sme vo Východnej, v Heľpe, všetko sme si filmovali, a keď sme sa vrátili domov, to nové, čo sme videli, sme sa okamžite snažili napodobniť. Japonsko má bohatú kultúru a tradície, napriek tomu u nás prevládla láska k tomu vášmu slovenskému a to je rozhodne veľmi zaujímavé. Hovorí to veľa o sile slovenského folklóru.“

Samozrejme, že za tridsať rokov sa kultúrna spolupráca medzi slovenskými a japonskými tanečníkmi celkom slušne rozvinula a napríklad aj Lúčnica sa do Japonska viackrát vrátila a vystúpila v oblastiach, ktoré v marci 2011 postihla prírodná katastrofa, vrátane mesta Fukušima. „Tá vzdialenosť je obrovská, ste na opačnom konci zemegule, ale našťastie nám pomáha technika, s viacerými choreografmi si robíme videoworkshopy a, ak sa dá, aj sa osobne stretávame a chodíme na rôzne tanečné semináre. To, čo sa naučíme, hneď použijeme v tréningu,“ vysvetľuje Saihara.

Čerstvý víťaz Roger Federer a jeho Mirka: TIETO dotyky odhaľujú, ako je to s ich láskou

Kroje im sedia

Je až neskutočné, s akým zápalom sa japonskí tanečníci venujú našim tradíciám. Vo svojej klubovni majú dokonca mapu slovenských krojov a vedia rozoznať aké doplnky sa nosia na Záhorí, na Myjave či pri Prešove. Dievčatám z Tokia sedia naše čepce ako uliate. „Máme rovnako bohatú históriu, sme možno hanbliví, a tak sa potrebujeme umelecky prejaviť. A nám sa veľmi páči, akí ste iní. Niektorým reakciám nerozumieme, v určitých situáciách by sme sa správali inak ako vy, ale tanec to všetko zotrie, a keď sme v krojoch a tancujeme, tak sme ako vy,“ zhodnotila Jošie.

Pozrite si fotogalériu TU.

Priznanie druhýkrát rozvedenej Evy Černej: Bez TEJTO veci by som rozchod nezvládla