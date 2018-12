VIDEO: Jedna zo sedemstotisíc. Erika má chorobu, ktorou trpí iba osem detí!

S dnes už bývalým manželom cestovali na návštevu do Topoľčian. Pri predbiehaní vyšlo na hlavnú cestu z bočnej cesty oproti nim iné auto. Čelne sa s ním zrazili. „Ja som vyletela zo zadného sedadla, hlavou som prerazila čelné sklo, potom ma náraz dobitú vrátil späť,“ zaspomína si na udalosti takmer spred dvadsiatich rokov Erika Švecová. S dnes dospelou dcérou Erikou bola akurát v ôsmom mesiaci tehotenstva. Na dva týždne skončila v nemocnici, no akoby zázrakom sa pri havárii nič vážne nestalo jej, ani nenarodenému dievčatku.

„Hovorili sme si, dcérka ešte neprišla na svet a už ju ochránili anjeli,“ pokračuje pani Švecová. Čoskoro porodila napohľad zdravé dievčatko, ktoré ako ročné začalo chodiť. No keď sa Erika pokúšala rozbehnúť, začala sa čudne točiť. Vyšetrenia ukázali, že malá Bratislavčanka má problém s motorikou. „Štyri roky sme chodili na rehabilitácie, ktoré ju dostali z najhoršieho. No jedno ráno sa dcérka zobudila opuchnutá a nevedela dýchať. Po kolotoči prehliadok sme skončili na onkológii,“ vysvetľuje Erika Švecová.

Videla anjelov

„Šok, ktorý sa dostavil, ma neopustil dva týždne! Môj svet sa úplne zrútil. Nevedela som, čo nás čaká a akým smerom sa náš život začne uberať,“ priznáva sa pani Švecová. Ukázalo sa, že jej päťročné dievčatko má rakovinu lymfatických uzlín a v nemocnici strávi aj s mamou najmenej dva roky. „A tak som si povedala, že ak sa nevzdám a budem bojovať, dcérka vyzdravie,“ hovorí. Také jednoduché to však nebolo. V nemocnici dostala jej dcéra ťažký obojstranný zápal pľúc, k nemu sa pridali vysoké horúčky. Šanca, že prežije aj túto ranu osudu, bola mizivá.

„Ležala v posteli a hovorí mi: Mami, vidím pri sebe dvoch anjelov. Jeden je čierny, druhý biely. Ku ktorému mám ísť?“ zhlboka sa nadýchne Erika Švecová. Jej dcéra akoby zázrakom prežila kritickú noc, vyliečila sa a už po roku ju z onkológie prepustili do domácej liečby. Zdalo sa, že všetko je na dobrej ceste. Chemoterapia pomohla dievčatku dostať sa z neľútostnej diagnózy, priniesla však ďalšie zdravotné problémy. „Na srdiečku pribudla dcérke krvná zrazenina, potrápila ju pečeň. Preto do školy nastúpila s ročným odkladom, ako sedemročná,“ pokračuje.

Neustála pomoc

Vtedy ešte dcéra rozprávala, aj sa sama najedla. Učila sa čítať, písať, recitovať aj rátať. Opäť však začala strácať rovnováhu a čoraz častejšie chodila po špičkách. Ako desaťročná napokon skončila na invalidnom vozíku, z ktorého dodnes nevstala. Genetické vyšetrenia ukázali, že má v súčasnosti nevyliečiteľnú chorobu s názvom Ataxia Telangiectasia. Na Slovensku má túto diagnózu asi osem detí, šanca, že ju niekto zdedí, je u nás teda asi jeden k sedemstotisíc! Intelekt deti poškodený nemajú, no postupne strácajú schopnosť chodiť, hovoriť, prehĺtať a neskôr dokonca aj dýchať.

„Erika nemá takmer žiadnu imunitu, je náchylná na infekcie. Ak dostane chrípku, nelieči sa z nej týždeň, ale tri. Niektoré mesiace sme preto častejšie sedeli v ambulancii ako v škole. Chorobu spôsobuje jediný chybný gén,“ vysvetľuje pani Švecová. Hoci má ešte dve deti, svoje bytie podriadila potrebám dcérky, ktorá teraz chodí štyri hodiny denne na tvorivo umeleckú strednú školu. Zvyšok dňa ju mama celé roky opatruje: oblieka, umýva, pomáha jej najesť sa, chodí s ňou na prechádzky.

Rodina sa rozpadla

Čo Erika prežíva najťažšie? „Nevedela sa zmieriť, že jej po chemoterapii vypadali vlasy. Dnes ich má opäť po pás a miluje, keď ju češem,“ prezradí mama. Zdravotný stav jej dcéry sa však čoraz viac komplikuje, slečnu navyše čaká operácia skrátených šliach. Jednu už podstúpila, žiaľ, podľa nej sa lekárom nepodarila. „Takže, musíme ísť na novú. To, čo jedni pokazili, idú naprávať iní ortopédi,“ uzatvára s horkosťou v hlase. Ak zákrok vyjde, mladú slečnu čakajú rehabilitácie. Tie poriadne načierajú do rozpočtu rodiny, ktorá sa aj pod tlakom Erikinej prognózy rozpadla.

„Život dcérke skvalitnili kúpele na strednom Slovensku, v ktorých by si však sama neporadila. Išla som tam s ňou a doplatila vyše deväťsto eur. Viem, že Eriku by ku kvalitnejšiemu životu posunul aj pobyt v liečebnom centre v Piešťanoch, no ten je ešte drahší. Mesiac tam stojí šesťtisíc eur, na čo, žiaľ, nemáme,“ uzatvára Erika Švecová. Hoci s osudom svojej dcéry sa nikdy nezmierila a bojuje aj za ňu, reč jej dievčatka, rovnako ako motorika, sa každým dňom zhoršujú.

