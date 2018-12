VIDEO: Jeho slová vás rozplačú. TAKTO strávi Laco, ktorému zhorela dielňa, Vianoce

„Niektorí ľudia si už nosia vianočné stromčeky, ja rozmýšľam, či sa nezbláznim! Neviem, prečo nám to osud robí, ale každú chvíľu sme na kolenách,“ chytí si Ladislav Kurnota tvár do dlaní. „Je mi ťažko, no do Štedrého dňa sa musím pozbierať! Nechcem, aby moja rodina pocítila, že sme opäť padli na dno. Ozdobíme stromček, ja vypražím rezne, manželka navarí kapustnicu. Sadneme si okolo stola a budeme sa tešiť z najkrajšieho darčeka: že sme opäť spolu,“ zaháňa beznádej nad zhorenou stolárskou dielňou Ladislav. Nehovorí však len o Vianociach...

