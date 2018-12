VIDEO: Lenka dokázala nevídané. Matka troch malých detí podniká aj bez rúk!

Lenka sa narodila bez jednej ruky, druhá nie je úplne vyvinutá. Keď bola malá, mama jej kvôli tomu zariadila protézu. Otec však prikázal, že si ju nikdy nesmie dať! „Priviedol ma k športu a ukázal, že aj s telesným obmedzením môžem plnohodnotne žiť. Možno aj preto, že svoj hendikep som odmalička obracala na humor, nikdy som nezažila nič zlé,“ hovorí mladá Žilinčanka. Naučila sa byť sebestačná a s postihnutými rukami dokáže to, čo zdraví ľudia.

Dnes bez problémov šoféruje, varí, upratuje, opatruje deti, pláva, robí kľuky. Šnúrky si sama uviazala ako trojročná. A nielen to. Už ako štrnásťročná sa stala majsterkou sveta v skoku do diaľky v Barcelone, víťazstvo si neskôr zopakovala na Taiwane. Slovensko dvakrát reprezentovala na paraolympiáde, pričom na jej výkony niekedy nesiahli ani zdraví športovci. S dnes už manželom sa kvôli lepším tréningovým podmienkam v roku 2007 dokonca presťahovali do Anglicka. Tam Lenka objavila nový zmysel života.

Vlastný nosič

Urobila si učiteľský kurz a cudzincov na univerzite učila angličtinu. Po troch rokoch vo Veľkej Británii sa vrátila na Slovensko, kde sa jej narodila prvá dcérka Emma. „V kočíku jej do očí stále svietilo slnko. Poprosila som susedu, krajčírku, či by sme nevymysleli, ako na ňom predĺžiť striešku. Napríklad tak, že si ju mamičky rozipsujú a tým predĺžia,“ spomína si Lenka. Prototypom sa pochválila na sociálnej sieti a ozvali sa jej desiatky žien. Okamžite by tú striešku brali! „

Tak sme ju začali vyrábať z nepremokavej látky, na ktorú nám vzory tlačil náš známy,“ usmieva sa Žilinčanka. Zo striešky na kočík sa stal hit, ktorý sa dostal až do Austrálie, no na svet sa už hlásila druhá dcéra Eliška. S jej narodením zavesila šport na klinec a uvedomila si, že mať pri dvoch malých deťoch voľné ruky – aj keby boli zdravé – je vlastne zázrak. „Elišku som nosila v nosiči, ktorý mi pripadal tvrdý. Tak som vymyslela vlastný, ergonomický. Vyrobili sme ho zo šatky na nosenie detí, získali naň všetky potrebné certifikáty bezpečnosti a opäť sa začali hrnúť objednávky,“ prezradí.

Tri deti a biznis

Ušité nosiče balili s manželom hlboko do noci, ona ráno vstávala k dvom malým deťom, on do práce. Takéto tempo sa však dlho vydržať nedalo. Vtedy sa na scéne objavil Lenkin súčasný obchodný partner Juraj. S jeho príchodom sa situácia zmenila. „Dovtedy sme všetko robili z domu a tak trochu aj na kolene. Dnes máme svoje priestory, sklady, vlastné šatky, nosiče a ďalšie výrobky. Zamestnávame asi dvadsať ľudí a snažíme sa byť pružní,“ prezradí Lenka, ktorá je opäť čerstvá mamička.

Chystá sa ku kaderníčke

V septembri sa jej narodil syn Adam. Ako to všetko zvláda? „Či išlo o šport, alebo o biznis, vždy som sa chcela presadiť a zaradiť k najlepším. Nikdy som sa nenechala znechutiť, na svet sa pozerám pozitívne,“ prezradí Lenka. Srdcom vesmíru mladej podnikateľky je však rodina. „No už si hľadám čas aj na seba, dokonca sa chystám ku kaderníčke, tú som od pôrodu nestihla,“ uzatvára s úsmevom šikovná Žilinčanka, ktorá môže byť príkladom iným ženám. Aj tým bez hendikepu...

Čo hovorí pediatrička?

„Nosenie detí zabezpečuje blízky kontakt medzi rodičom a dieťatkom, rodičia mu nosením v šatke alebo v ergo nosiči môžu zabezpečiť pocit blízkosti a bezpečia. Odporúčam nosenie, no s tým, že všetkého veľa škodí. Takže nosiť dieťatko by ste určite nemali dvadsaťštyri hodín denne,“ pripomína pediatrička Martina Blašková. Ergonomický nosič od Lenky podľa nej spĺňa všetky požiadavky pre správne a zdravé nosenie. Navrhnutý je tak, že zabezpečuje vhodnú polohu nožičiek dieťaťa a taktiež aj správnu polohu chrbátika.

