VIDEO: Lucia je vdova s deviatimi deťmi. Nebohému manželovi splnila TENTO sen

Spomínate si? Je to viac ako pol roka, čo sme navštívili Luciu Schneiderovú, vdovu, ktorá po smrti manžela ostala sama s deviatimi deťmi. Žili natlačení v prenajatom byte, Lucia bola na materskej dovolenke. Zo skromného príjmu ťahala nielen domácnosť, ale aj pôžičku za dom, ktorý s nebohým manželom Milošom začali stavať. „Neznámi ľudia nám pomáhajú splácať hypotéku. Iní vezmú deti na obed, ďalší im prinesú ovocie,“ prezradila nám vtedy. Zázraky v jej okolí sa diať neprestali, rodina už niekoľko dní býva v novučkej vilke na okraji mesta!

Krutý osud

Príbeh Miloša a Lucie ženie do očí slzy. Po dvoch rokoch chodenia sa v októbri roku 1999 zosobášili. Do manželstva rýchlo pribúdali deti, no manželia ich brali ako dar. Po šiestom pôrode si však Lucia uvedomila, že od svadby žije len materstvom. „To, že som vydatá a mám kopu detí, predsa neznamená, že o seba prestanem dbať!“ povedala si a začala cvičiť. Každý piatok si s manželom vyrazili do mesta, raz za pár mesiacov si sami dvaja dopriali predĺžený víkend v niektorom kúte Slovenska.

Ostala sama

„Deti si z nás uťahovali. Vraj sme jediní manželia, ktorí takto chodia na rande. No obaja sme tie chvíle milovali,“ prezradí Lucia. Na sedemnáste výročie svadby, mesiac po narodení najmenšej Tamarky, sa s ňou a s manželom vybrala na párdňový výlet. Miloša však ukrutne bolela hlava. Po návrate išiel na vyšetrenie, ktoré ukázalo nádor na mozgu. Nasledovali prehliadky, operácia, liečba. V júli roku 2017 Luciin manžel zomrel. Po osemnástich rokoch manželstva ostala sama. S deviatimi deťmi, v prenajatom byte, s hypotékou na krku, ďaleko od rodiny a v situácii, ktorú jej nikto nezávidel...

Snívala vedno s Milošom

Pred pol rokom sme stláčali zvonček pri vchode anonymného činžiaka. Teraz stúpame krivolakou asfaltkou takmer sa samý vrchol kopca na opačnom okraji Žiliny. Je tu ticho, výhľady do údolia nás nútia spomaliť. Medzi modernými vilkami stojí aj dom, z ktorého nám máva Lucia. Okolie jej bungalovu ešte pripomína stavenisko. Dom nemá plot, ani bránu. Na dvore stále kraľujú kopce hliny, namiesto chodníka nás k dverám dovedie vysypaný štrk. „Musíme dokončiť kozub. Chýbajú nám vstavané skrine aj zárubne. Zrkadlá v kúpeľniach tiež musia počkať, viaceré zákutia treba skrášliť, doladiť. Ja zatiaľ spávam na rozkladacom lôžku, pretože vlastnú posteľ ešte nemám. Napriek množstvu nedokonalostí som hneď vedela, že toto je náš domov. Vôbec sme si tu nemuseli zvykať,“ privíta nás Lucia.

Spávali na zemi

Kľúče od bytu vrátila len pred pár dňami, v bungalove však v bojových podmienkach prespávala už v lete. V dome ešte nemali funkčnú kuchyňu, tak si odtiaľto chodili variť na sídlisko. „Jedlo sme si doniesli, navečerali sa, ľahli si na zem a ostali do rána,“ pokračuje žena, ktorá o domčeku s pohľadom na krajinu snívala vedno s Milošom. „Bol opatrnejší ako ja. Obával sa, či nové bývanie finančne utiahneme. Či naše deti nebudú mať problém s dochádzaním do škôl, či si v novom prostredí nájdu kamarátov. Všetko zatiaľ zvládame a ak by tu Miloš bol, bol by šťastný. Žijeme tak, ako si to vždy predstavoval,“ vzlykne si Lucia, ktorá sa pri stavbe domu o manžela oprieť nemohla. Keď zomrel, stáli z bungalovu len základy.

Príjemná a upravená

Dom zmontovali v zime, potom riešili strechu a všetky možné problémy, ktoré výstavbu každého príbytku sprevádzajú. „Pomáhala nám jedna pani architektka, bez nej by sme si asi neporadili,“ priznáva sa Lucia. Nie všetko však zvládla bez stresu. Niekoľkotýždňové napätie sa podpísalo aj na zdraví. Napriek tomu nás v dome privítala upravená a príjemná žena. Kým pred pol rokom stála vo dverách prenajatého bytu v ošarpanom paneláku, teraz nám zamávala z nového domu...

