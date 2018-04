VIDEO: Má rekordných 108 dioptrií ale fotografuje. Jeho portrét pápeža visí aj vo Vatikáne

Na stretnutie vyberie cukráreň, ktorú dôverne pozná. Pohybuje sa opatrne, no bez zaváhania vyjde aj po úzkych schodoch na poschodie. Je zhovorčivý, usmiaty, takmer stále žartuje a vracia sa k vtipným historkám, ktoré mu život priniesol. Fotograf Ján Miškovič pritom trpí vážnou očnou chorobou, kvôli ktorej má na nose okuliare so stoôsmimi dioptriami! Ručne mu ich šesť týždňov brúsil tím odborníkov z Francúzska, ktorí prízvukujú, že v prípade Banskobystričana ide o svetový rekord výkonu umelých šošoviek. Ján Miškovič vníma ľudí len ako akési rozmazané tiene.

Nerezignoval však. Vedie vlastnú firmu na výrobu medailí, víťazných pohárov a plakiet, k tomu vyše dvadsať rokov profesionálne fotografuje. „Chytilo ma to v detstve. Naša kúpeľňa sa každú sobotu menila na fotokomoru. Na vani boli dosky, na nich zväčšovák, misky s vodou, ďalšie s vôňou chémie. Celý deň sme nesmeli na chodbe zapáliť svetlo, inak by sme znehodnotili zábery,“ opisuje s úsmevom svoje začiatky Ján Miškovič. A keďže celý život sa pohybuje okolo športu, vo svojej kariére sa zameriava najmä naň.

K záberu pápeža mu pomohla náhoda. Foto: Ján Miškovič

Prešla ho loď

Problémy s očami mal stále. Spočiatku nosil kontaktné šošovky a hoci po tridsiatke sa choroba rapídne zhoršila, fotografovať neprestal. Ďalší zlom prišiel v roku 2001. Pretekal na motorových člnoch, keď cez jeho loď preletel neskorší majster sveta. „Nevybral zákrutu. Prebral som sa, až keď mi odopínali záchranné pásy,“ skonštatuje muž, ktorý sa z nehody dával dokopy takmer rok. Z päťdesiatich dioptrií, ktoré mal dovtedy, je dnes viac ako raz toľko. Na rozdiel od zdravých fotografov preto jeho zábery nevznikajú len v hľadáčiku, komponuje si ich v hlave.

„V istom okamihu stláčam spúšť. Pomáhajú mi skúsenosti a moderné technológie, ktoré ostria namiesto mňa. Výsledok však vidím až doma v počítači, kde si nasadím okuliare s predsádkami, ktorým sa hovorí ďalekohľadé. Tie používam pri úpravách fotografií,“ vysvetľuje. Fascinuje ho rýchlosť a voda vo všetkých skupenstvách, preto sníma najmä lyžovanie, vodný slalom, plávanie, biatlon, psie záprahy, krnačkové preteky, vodný motorizmus. S vodným motoristom Mariánom Jungom, ktorému robí manažéra, šesťkrát obhájili titul majstra sveta.

Vo vode medzi aligátormi

Dva razy ako fotograf vyhral prestížnu Grand Prix Monte Carlo, niekoľkokrát skončil v prvej trojke. Titulmi ho ocenila Svetová federácia umeleckej fotografie aj Európska federácia profesionálnych fotografov. On sám si však najčastejšie spomenie na príbeh, ktorý sa s daným záberom spája. Na Floride, kde na jazere Lake Alfred fotografoval preteky motorových člnov, sa nevedel striasť Angličana, ktorý chcel mať zábery z podobných uhlov ako on. Aby ho Ján Miškovič prekabátil, vliezol aj s drahou technikou takmer po plecia do vody.

„Diváci na brehu skandovali: gátor, gátor! Aký gátor? Až keď ma nasilu ťahali z jazera, došlo mi, že kričali aligátor! Neveril som, lagúna vyzerala bez života. Len čo sa preteky skončili, zvieratá, ktoré sa kvôli vibráciám a hluku držali na dne, vyplávali na hladinu. Bolo ich plné jazero,“ podotkne Ján Miškovič.

Fotografoval v mnohých krajinách sveta, neraz z vrtuľníka, či motorového člna, zažil krutú zimu, aj úpek. Na charitatívnu spoluprácu nahovoril Michala Handzuša, Mateja Tótha aj Marka Hamšíka. Najviac ho však preslávil záber, na ktorom je pápež Ján Pavol II.

Takto fotil na Donovaloch. Foto: Ján Miškovič

Preslávil ho Svätý Otec

„Pred pätnástimi rokmi prišiel Svätý Otec do Banskej Bystrice. Už bol ťažko chorý. Sedel, väčšinu času mal tvár zaborenú v dlaniach. Navyše, všetci fotografi ho snímali z jedného bodu. Prehovorili sme Švajčiarsku gardu, aby nás po malých hlúčkoch pustila fotografovať ho z druhej strany. V jednej chvíli na pár sekúnd zopäl ruky a ja som ho takto so šťastím zvečnil,“ približuje Ján Miškovič. Netušil, či mu záber vyšiel, hneď po návšteve pápeža letel do Ameriky. Fotky dal urobiť v mini labe, a keď sa vrátil, dozvedel sa, že tam má odložené peniaze.

„Z tejto fotky sa za pár dní predalo takmer tri a pol tisíca kusov. Dostala sa aj na titulnú stranu knižiek, ktoré vydali na pamiatku návštevy Jána Pavla II. na Slovensku. Dnes tento záber visí vo Wadowiciach v Poľsku, kde sa pápež narodil, aj vo Vatikáne,“ uzatvára fotograf, ktorý nevidí, no svoj hendikep nevníma.

Naopak, hoci jeho stoosem dioptrií je svetový rekord, on sám pomáha slabozrakým deťom so sociálne slabších rodín. Tých najšikovnejších učí fotografovať. Spokojný je aj v súkromí. Pláva, hráva šach, vlani sa oženil. Jeho vyvolenou sa stala Janka, s ktorou žil dvadsaťosem rokov v spoločnej domácnosti.

