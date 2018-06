VIDEO: To nemal robiť! Cristiana Ronalda privítali v Rusku chlebom a soľou. Jeho reakcia ROZZÚRILA Rusov

Portugalské národné futbalové mužstvo je už pár dní v Rusku, kde sa vo štvrtok 14.júna začínajú Majstrovstvá sveta vo futbale. O tom, že sa oplatí byť vnímavý k tradíciám hostiteľskej krajiny, svedčia aj reakcie ľudí, ktoré sa zosypali na hlavu božského Cristiana Ronalda.

Keď futbalisti vystúpili z autobusu v Kratove neďaleko Moskvy, kde bývajú a trénujú, za zvukov jednej z najznámejších ruských piesní Podmoskovské večery ich privítali ruské dievčatá v národných krojoch. Poklonili sa a ponúkli športovcom tradičný chlieb a soľ. Cristiano Ronaldo sa chvíľu pasoval s chlebom ale nakoniec sa mu podarilo kúsok odtrhnúť. Potom si palcami nabral soľ zo soľničky a posypal ňou chlieb.

Rusi si všimli, že futbalista nepozná tradíciu, pretože do soľničky by sa mal namočiť mäkkú striedku chleba, nie prsty. To by mu však odpustili. A možno aj to, že si predtým, ako ho vložil do úst, vybral žuvačku a požmolil ju medzi prstami. Horšie však reagujú na to, že sa po ochutnaní chleba začal smiať, až tak, že sa otočil dozadu k spoluhráčom.

Keď video priniesli ruské médiá, reakcie patriotov nenechali na seba dlho čakať. Nešetrili pobúrenými emóciami. Tu sú niektoré:

„Je to kretén, prečo ho vôbec vítali ako človeka?,“

„Vysmieva sa z tradícií našich predkov a niektorí by ho do nebies vynášali.“

„Po tom, ako sa Ronaldo vysmial našim tradíciám, nechcem ho ani vidieť, debila. Budem rád, keď ho španielski daniari zavrú za krátenie daní.“

„Trochu skromnosti Ronaldo, pred tebou stojí sila ruskej duše...“

„Smeje sa ten, kto si neváži tradície krajiny, ktorá vrazila miliardy dolárov do tohto šampionátu.“

Čo si myslíte o reakcii futbalistu a jeho kolegov?

Pozrite si video, inkriminovanú pasáž nájdete od 13. minúty a 50 sekundy.