VIDEO: Nowy Targ po škandále s mäsom. Čo sa tam oplatí nakúpiť pred Veľkou nocou a čo po nej?

Nowy Targ je mestečko na juhu Poľska, ktoré ťaží zo sedemstoročnej tradície miestnych trhov. Leží neďaleko našich hraníc, cesty z Liptova k nemu vedú cez Oravu alebo Ždiar pod Vysokými Tatrami. Druhú trasu si vyberáme aj my, je dlhšia, ale rýchlejšia a bezpečnejšia.

Chceme vedieť, ako jarmok vyzerá po škandáloch s poľským mäsom, kto tam míňa peniaze, čo sa v Poľsku oplatí nakúpiť tesne pred Veľkou nocou a tiež po nej.

Je štvrtok, jeden z dvoch dní, keď sa v metropole Malopoľského vojvodstva koná povestný trh, premávka preto poriadne hustne. Smerujeme do východnej časti mesta, kde Poliaci na ploche asi pätnástich futbalových ihrísk pred tromi rokmi otvorili novú tržnicu. Tá pôvodná ustúpila cestnému obchvatu. Okolo asfaltky stoja pútače, ktoré zveličujú, že ideme na najväčší jarmok Európy. „Nie je len najväčší, ale aj najkrajší v našom regióne,“ pochváli sa hovorca trhu, ktorý vydáva aj vlastné noviny, Janusz Chowaniec. Nový trh je moderný, no so starým ho predsa len čosi spája...

Zatiaľ idú barančeky

Zaparkujeme na parkovisku, kde celodenné státie stojí dve eurá, no už čoskoro zisťujeme, že sme sa dali nachytať. Susedná plocha pre autá je bezplatná. So stovkami Slovákov nielen zo severu, ale aj z Trnavy, Skalice, Bratislavy či Rimavskej Soboty odtiaľto vyrážame na trh, kde to ráno pred deviatou vyzerá ako v úli. No tí najšikovnejší už idú domov. Odnášajú si kvety, stromčeky do záhrad, oblečenie, sladkosti a najmä veľkonočné ozdoby vrátane vajíčok a dizajnových barančekov. Tie budú predajcovia ponúkať ešte na Veľký piatok, ceny sú asi o dvadsať percent nižšie ako u nás a výber je o čosi väčší.

„Bez Slovákov by nikto z nás neprežil. Mrzí ma, že po škandále s mäsom nás mnohí berú ako kšeftárov, ale na nepoctivosť jedného človeka doplatilo sto čestných,“ privíta nás v stánku s veľkonočným tovarom pani Justyna. Vysvetlí nám, že na jarmoku v Nowom Targu sa neustále prispôsobujú zákazníkom. „Nie je to ako na Slovensku, kde na nepredajný tovar ponúkate drobné zľavy. Ja veľkonočný sortiment o pár dní celý stiahnem z pultu a obchod zaplním úplne novým sortimentom. Na jar budem predávať cukrovinky, na jeseň vence a sviečky,“ lúči sa s nami žena, u ktorej nakupuje až deväťdesiat percent Slovákov.

Lacnejší oblek

Kým do Veľkého piatka sa do Poľska oplatí zájsť po dekorácie, hneď potom vraj pôjdu na dračku šaty a obleky. „Pre celý jarmok je najväčším biznisom Sviatok všetkých svätých. Pre predajcov textilu, ako som ja, je vrcholom sezóny máj. Blíži sa prvé sväté prijímanie aj maturitné skúšky. Naše obleky a motýliky vyrába rodinná firma z Poľska, ktorá ich dodáva aj do obchodov. Deväť z desiatich mojich zákazníkov sú Slováci. Oblek si vyskúšajú a kúpia za polovicu ceny, akú im ponúkajú slovenské obchody,“ prezradí nám Maciej Buksiak. Občas vraj zájde do Martina či Žiliny a tvrdí, že ponuka oblečenia v našich obchodoch je všade rovnaká a určite slabšia ako v Poľsku.

Rozpadli sa

Väčšinu Slovákov do Nowého Targu prilákala vidina lacného nákupu. Všimli sme si, že ženám sa páčili kabelky, kožené bundy a ľahké farebné kabátiky, chlapi si odnášali náradie aj čižmy do záhrady. Opäť o asi o desať percent lacnejšie ako doma. Aj kvalitnejšie? „To ešte neviem. Keď som si kúpil topánky doma, po mesiaci sa rozpadli. Teraz už druhý mesiac čakám na vybavenie reklamácie,“ tvrdí Miro od Žarnovice. Čím bližšie do stredu tržnice mierime, tým luxusnejšie a drahšie výrobky nachádzame. Naopak, na jej okrajoch sú len haraburdy, blšie trhy a bufety, kde Poliaci pečú klobásy na hrdzavom plechu.

Chýb sa nezbavili

„Oveľa nižšie ceny ako u nás tu nie sú,“ zamyslí sa pani z Popradu, ktorá do Poľska prišla s dcérkou. Poňali to ako výlet a kúpili si venček. Tri kamarátky zo Spiša do Nowého Targu zašli na babskú jazdu. „Dve žijeme v Nemecku a nie sme tu po prvý raz. Veľa nenakupujeme, no páči sa nám atmosféra,“ smeje sa Lucia, ktorá si skúša kožené papuče. Budú ju hriať aj v lete?! „Muškáty tu stoja euro, u nás sú o päťdesiat až osemdesiat centov drahšie,“ prezradí nám ďalšia Slovenka. Koľko si ich však musela naklásť do auta, aby zaplatila aspoň za naftu, ktorú minula na cestu? Nová tržnica v Nowom Targu je oveľa kultúrnejšia ako tá predošlá, no stále nie je celkom dokončená. A Poliaci sa nezbavili ani chýb z minulosti. Pod dvomi obrovitými štýlovými zrubmi s luxusnými kožuchmi parkujú na prašnom parkovisku dodávky, v ktorých predávajú mäso, klobásy a syr. Škandál-neškandál, neubehne minúta, aby sa pri nich ktosi nezastavil. Vedľa, v dyme z výfukov, stoja trhovníci, ktorí kus slaniny či šesť vajec predávajú sediac na drevenej debne. Nachytať Slovákov sa snažia aj na veľkosti balíčkov, ktoré majú rozličnú váhu, no rovnakú cenu. Ak čosi dokáže každý našinec porovnať, je to cena obedového menu. Na tržnici stálo od 7 eur, čo je o vyše eura viac ako v najlepšej reštaurácii v Liptovskom Mikuláši!

Ako cez Veľkonočné sviatky?

Tradičný jarmok v Nowom Targu sa bude konať na Zelený štvrtok 18. apríla aj na Bielu sobotu 20. apríla 2019. Zrubová obchodná galéria Kupiecki dwór bude otvorená aj na Veľký piatok 19. apríla, keď je v Poľsku bežný pracovný deň. Na Veľkonočnú nedeľu bude celá tržnica zatvorená.

Koľko zaplatíte na trhu za potraviny?

Zemiaky (2 kg) – 15 kg/6,50 € na trhu, 3 kg/1,75 € v supermarkete

Vajcia – 2,10 €/30 ks

Údené mäso (1 kg) – 4,20 €

Klobásy (1 kg) – od 5 do 7 €

Bravčová šunka (200 g) – 1,25 €

Tvrdený syr – 1 €/250 g

Cukor (1 kg) – 0,58 €

Múka hladká (1 kg) – 0,37 €

Jablká – 0,50 €/1 kg

Cesnak – 6 €/1 kg

Mak – 3,50 €/1 kg

Orechy – 5,50 €/1 kg

FOTO: Zarobí vyše 1,5 milióna eur mesačne. Čo je také výnimočné na sestre Kim Kardashian?

Neudržia lyžičku a nevidia! TAKÝTO krok kvôli dvom ťažko chorým deťom urobila ich obetavá mama

FOTO: Zuzana Čaputová sa niektorých domácich prác nemieni vzdať. Túto činnosť robí najradšej