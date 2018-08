VIDEO: Päťročné dievčatko je hviezdou internetu. Je toto krásne alebo zvrhlé?

Mia Aflalová z Tel Avivu má iba päť rokov, ale na svojom instagramovom profile vyše 51 000 fanúšikov. Na svedomí to majú jej úžasne husté a dlhé vlasy, ktoré sa pod rukami vychyteného izraelského kaderníka zmenili na skutočnú korunu krásy. Kaderník Sagi Dahary nazýva dievčatko Princeznou Miou a je uchvátený tým, ako ľahko sa s ňou pracuje, pretože je trpezlivá a usmievavá. Ako profesionálka.

Otázne je len to, či takáto koruna patrí na hlavu takého malého dieťaťa. Fanúšikovia sú rozdelení - jedni sa nadchýnajú, druhí sa pohoršujú, že na takéto fotky nemá zďaleka Mia vek, rodičia ju týmto nebezpečne zneužívajú, neuvedomujúc si, aké následky to môže na nej zanechať. "Je to smiešne, svojej dcére by som to nikdy neurobila," odkazuje jedna z fanúšičiek.

Čo si myslíte vy? Je to zvrhlé alebo krásne?