VIDEO: Rebecca urobí šnúru na počkanie vo svojich 61 rokoch! Neuveriteľné...

Toto telo som dostala jedno jediné a iné nedostanem, tak sa oň náležite starám – hovorí Rebecca Justh. Aj po šesťdesiatke má miery modelky a pôsobí o desať rokov mladšie. Telom aj duchom. Denne cvičí, rozumne sa stravuje a vo forme udržuje aj svoj mozog. Miluje módu, ktorú aj sama navrhuje, píše knižky o tom, ako vyzerať perfektne, a pohybuje sa aj v scenáristických kruhoch. Skrátka, stíha toho viac než dosť a únava v jej prípade nehrozí.

S nohami za hlavou

„Mali by sme sa naučiť počúvať svoje telo a pracovať s ním. Zistiť, čo nám robí dobre a, naopak, čo zle. Treba sa o seba starať, dopriať si masáž a rozmaznávať sa,“ smeje sa Rebecca, ktorá doslova srší vždy dobrou náladou a aj vás ňou „nakazí“. A čo robí konkrétne pre to, že vyzerá tak mladistvo a sviežo? „Milujem mačky, ktoré sa vždy po zobudení celé ponaťahujú, a to ako prvé robím aj ja. Ešte v posteli si dám za hlavu nohy a po rannej hygiene nasleduje cvičenie s vlastnou váhou. Počas celého dňa som neustále vystretá, nehrbím sa a či chcete, alebo nie, aj pri tomto postoji a stiahnutom bruchu či zadku spaľujete kalórie a spevňujete svalstvo,“ vymenúva.

Chcem, a preto môžem!

Rebecca sa nebráni žiadnemu jedlu a dopraje si aj prehrešky v podobe zmrzliny, čokolády či oškvarkov. „Samozrejme, že sa dokážem ,prežrať‘ aj ja a mám aj dni, keď zjem celé kura či peceň chleba. No na druhý deň sa spamätám a zamakám. Prihodím viac brušákov, idem pešo po schodoch a sťahujem svaly pri každej činnosti. Keď si toto vyslovene vtlčiete do hlavy, dostane sa vám to pod kožu a garantujem vám, že telo vám to vráti v podobe vyrysovaných svalov či straty tukov,“ vymenúva Rebecca. Dvíha nohy ešte aj pri obyčajnom pozeraní televízie. „Veď prečo nie?! Robím to pre seba. Všetko je to o chcení. Keď chcem, tak budem aj môcť, keď chcem, budem aj vedieť, a to ma vystihuje!“ hovorí.

Závidia jej rovesníčky?

V spoločnosti si Rebeccu všimne každý – vďaka postave, charizme, ale aj farebnému oblečeniu. A ako reagujú ľudia na jej neutíchajúcu energiu? Niekomu jej „nabité baterky“ vyhovujú, niekomu nie, no názor každého si váži. A čo závisť jej rovesníčok, ktoré majú väčšinou už iné telesné proporcie, iný pohľad na svet a aj na módu? Nebodajú jej do chrbta nenávistné pohľady? „Ako hovorí moja mama, aj závisť si treba zaslúžiť,“ usmieva sa diplomaticky. Všetkým, ktorí za jej výzorom vidia zásah plastického chirurga, odkazuje, že ani len jej pleť nikdy nepocítila injekciu s botulotoxínom či kyselinou hyalurónovou. „Moja tvár je prirodzená a používam aj tri druhy krémov dvakrát denne. Všetci mi môžu pozerať pred uši či za uši, jazvy tam nenájdu. Vrásky mám aj ja, len sa smejem tak často, že sa mi ľudia skôr pozerajú na zuby,“ odhaľuje svoje triky.

Mladší drží tempo

Pri pohľade na túto ženu každému hneď napadne, že o priazeň mužov zrejme nemusí bojovať. „To je pravda. Reagujú na mňa veľmi dobre,“ smeje sa Rebecca, matka dvoch dospelých detí. S kočíkom, v ktorom by spalo vnúčatko, ju však ešte nestretnete. Uvidíte ju skôr na prechádzke s oveľa mladším partnerom. „Som vdova a mať pri sebe rovesníka, si nedokážem predstaviť. To by nedal,“ smeje sa schuti žena nabitá energiou a životným entuziazmom, ktorá sa teší z pozornosti partnera – o vyše dvadsať rokov mladšieho.

Ako to robí?

Rebecca Justh napísala o svojom životnom štýle knihu. Tu je pár jej princípov.