VIDEO: Šoubiznis ju nenadchol. TAKTO dnes žije speváčka, ktorá nahradila Mariku Gombitovú

Hop-hop, malý žiačik, Keď sa raz oči dohodnú, Karty sú už rozdané. Tri z množstva songov, ktoré Ivona nahrala so skupinou Modus, znejú v éteri už tridsať rokov, no poslucháči si krehkú blondínku dodnes mýlia s Marikou Gombitovou. Rodáčku z Liptova, ktorá známu speváčku v kapele nahradila v roku 1985, si na festivale Bystrické zvony všimol Janko Lehotský. Ivona síce podľa kritikov nemala Marikinu charizmu, no keďže bez problémov zvládla aj jej najťažšie skladby, hitmaker mladučkej študentke ponúkol spoluprácu.

„Vystupovala som s amatérskymi kapelami, ale zrazu bolo všetko inak. Po prvom roku som opúšťala vysokú školu, ktorú som si vysnívala. Z cestovného ruchu v Banskej Bystrici som prestúpila na vnútorný obchod do Bratislavy, ale skriptá už prestali byť moja priorita. Mala som devätnásť rokov a pohltila ma kapela,“ spomína si Ivona Procházková, ktorá sa za slobodna volala Novotná. Hoci spievala aj pesničky, ktoré Janko Lehotský zložil pre Mariku Gombitovú, nikdy osobne sa s ňou nestretla. A vraj nezažila ani chvíle, že by ju s ňou muzikanti v Moduse porovnávali.

Plná pochybností

„Mne to bolo vtedy akosi jedno a teraz to už neriešim. Tu a tam mi niekto povie, že moja farba hlasu mu je príjemnejšia, no úprimne si myslím, že Marika do sveta šoubiznisu patrila a ja nie. Bola som mladučká a plná pochybností. Mala som trebárs vnútorný problém roztlieskať sálu plnú vojakov. Môj starší syn Adam je práve vo veku, keď som nastupovala do Modusu. A na ňom najlepšie vidím, aký nezrelý je to ešte tvor,“ porovnáva Ivona, ktorá vo svojej ére patrila k najkrajším speváčkam v republike.

Jazdila s Lehotským

Na šnúrach, ktoré trvali aj dva týždne v kuse, niekoľkokrát s kapelou obišla celé Slovensko, vystupovala v Česku vrátane Prahy a Ostravy. Búrlivý život profesionálneho umelca okúsila na viac ako dva a pol roka, na bežné bytie jej však neostával čas. Spávala po hoteloch, večer čo večer trávila v šatni kultúrneho domu. Na vystúpenia jazdila s Jankom Lehotským na jeho aute Chrysler, počas pôsobenia v Moduse zažila dve zostavy. Prvú popri Jankovi tvorili Jirka Vana, Vlado Kaššay a Ľubo Stankovský.

Na dvoch stoličkách

„To boli páni muzikanti. Žiadne veľké žúry sa však s nimi nekonali. Časť kapely bola rodinne založená a kapela pre nich bola práca. Zvyšok síce sršal vtipom, ale žiadne hlboké rozhovory to neboli,“ pokračuje Ivona. Vzťah mali viac kolegiálny ako priateľský, ale tak to v profesionálnych hudobných skupinách obvykle chodí. Nasledujúca garnitúra hudobníkov v Moduse už Liptáčke ľudsky príliš nesadla. „Najmä ku koncu mi dávali najavo, že za miestami poloprázdnu sálu môžem ja, speváčka,“ nezakrýva Ivona.

S odstupom času cíti, že sedela na dvoch stoličkách. Ani hudbe, no ani štúdiu, ktoré kvôli nekonečným turné robila diaľkovo, sa nevenovala naplno. Urobila teda ďalší životný rez. Odišla z kapely, dokončila školu mala sídlo v Prahe. Pri rozdelení Československa sa rozhodla, že sa tam presťahuje. V bankovníctve pracuje dodnes, v tejto sfére si našla aj manžela. Vydala sa, založila si rodinu. Potom celé roky nikto netušil, že hlas z rádia nepatrí Marike Gombitovej, ale speváčke, ktorá vyrastala v Liptovskom Mikuláši. Až s nástupom Youtube mnoho ľudí spozornelo, zrazu sa tam totiž objavila aj Ivona.

Latka je vysoko

„Teraz sa ma niekto každú chvíľu pýta, či za svojou minulosťou nebanujem. Naozaj nie,“ priznáva sa Ivona. Kariéra profesionálnej speváčky sa so životom, aký žije, podľa nej skĺbiť nedala. Navyše, po pesničkách Janka Lehotského a Kamila Peteraja je jej latka tak vysoko, že sa už vlastne ani preskočiť nedá. „S kým by som musela spolupracovať, aby som sa dostala vyššie?“ zamýšľa sa žena, ktorú napĺňa rodina, maľuje, najnovšie začala behať.

So svojím manželom Milanom spieva v dvoch spevokoloch, počas Vianoc aj v kostoloch. Spočiatku to však vyzeralo, že na pódiá sa ako muzikanti postavia jej synovia. „Starší Adam spieval a húdol na trombón, ale opustil oboje, profiluje sa zrazu úplne inak – technicky. Mladší František, má sedemnásť, hral úspešne na gitare, ale tiež už skončil. Na javisku sa vyskytuje často, no v inej sfére. Dva predchádzajúce roky bol majstrom Českej republiky v modernom jojovaní a momentálne je v jednej z kategórií majstrom Európy,“ opisuje s hrdosťou Ivona.

Dozrel čas?

Pred mesiacom František jojoval v Japonsku. Prvý raz bol vo svete bez rodičov. Vrátil sa s cenou, najmä však živý a zdravý! „Možno teda dozrel čas poobzerať sa predsa len po nejakej klubovej kapele,“ uzatvára so smiechom Ivona Procházková, ktorá vedie spokojný život manželky a matky v Úvaloch pri Prahe. Svet slovenskej populárnej hudby si ju však pamätá ako dievča, ktoré v Moduse nahradilo Mariku Gombitovú a v kapele bolo poslednou výnimočnou speváčkou.

Pikošky z natáčania Prázdnin: Herca nahradili bábikou, štáb musel obedovať vonku v mraze

FOTO: TOMUTO neuveríte. Najslávnejší kalendár sveta nafotil muž, ktorý je slepý

VIDEO: Lenka dokázala nevídané. Matka troch malých detí podniká aj bez rúk!