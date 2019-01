VIDEO: Úradníci, ktorí automobilkám rozdali státisíce, chorého rezbára vysmiali. TAKTO robí...

Zoznámili sme sa cez inzerát. Pol roka sme si písali a telefonovali, no keď Karolína po prvý raz prišla z Bratislavy do Banskej Štiavnice, okamžite som vycítil, že je to láska môjho života. Prechádzali sme sa popod vysvietený Starý zámok a nechcelo sa nám od seba pohnúť. O pár mesiacov sme sa brali a začali spoločný život v Banskej Belej, obci obklopenej tvrdým, ale krásnym krajom neďaleko Zvolena – zapozerá sa do diaľky Slavomír Dlubač a na tvári sa mu mihne nenápadný úsmev. So Slavomírom Dlubačom sme sa stretli prvý raz v lete roku 2012. Sedel na invalidnom vozíku na terase liečebne v Kováčovej.

„Peklo,“ odpovedal na otázku, čo práve prežíva. Jeho manželku pred pol rokom postihla nečakaná mozgová príhoda. Hoci ťažký boj o život napokon vyhrala, ochrnula na ľavú stranu. V tragických okamihoch sa Slavomír musel postarať nielen o ňu, ale aj o tri školopovinné deti. Neveril, že niekedy zažije ťažšie chvíle. Žiaľ, prišli...

S pílou nad tuleňom

„Živil som sa prácami vo výškach. Po manželkinom úraze som však myslel na desať vecí naraz. Spadol som zo stromu na roh betónových schodov. Polámal som si chrbticu, rebrá, prepichol pľúca. Bol to masaker,“ prezradil nám. Rovnako ako Karolína skončil na invalidnom vozíku, no chlapská hrdosť mu velila, aby sa postaral o rodinu. Bojoval so zdravotnými komplikáciami aj byrokraciou, ale nevzdal sa. Krátko po úraze začal na dvore svojho domu vyrábať dekoračné drobnosti z kameňa, dnes má v areáli bývalej fabriky v Banskej Belej rezbársku dielňu.

Zídeme sa v nej v samom závere decembra 2018. Slovensko sa chystá oslavovať Silvester, no Slávo berie do rúk motorovú pílu. Pripútaný k invalidnému vozíku sa pustí do kmeňa, z ktorého vytvorí dreveného tuleňa. Roky, ktoré ubehli od jeho úrazu, si však vyberajú daň. „Bolievajú ma ruky, do ktorých chytám kŕče, trápi ma chrbtica,“ nezakrýva. Krátko po úraze mu pomohol súcit ľudí, ktorým osud Dlubačovcov nebol ľahostajný. Peniaze, ktoré rodine poslali aj čitatelia Šarmu, pomohli Slávovi rozbehnúť podnikanie.

Ostalo pri rečiach

„Úprimná ľútosť a spolupatričnosť nás zdvihla zo samého dna. Postupne pribudli kupci, ktorí moju prácu oceňovali. Cítili, že robím to, čo ma napĺňa,“ priznáva sa Slavomír. Kamenné kvetináče uvidel aj jeho súčasný najväčší podporovateľ, filantrop z Piešťan, Dušan Guľáš. Teraz pre neho vytesáva sochy do dvoch drevených zoologických záhrad. „Robím ich popri stoloch, dizajnových nočných stolíkoch, či umývadlách, trebárs aj pre hotely,“ opisuje Slavomír. Keďže jeho dedina je na prácu chudobná, sníva o tom, že bude mať vlastnú firmu, v ktorej zamestná aspoň štyroch-piatich mužov z okolia.

Sedem rokov utrpenia

„Myslel som si, že keď štát zahraničnej automobilke prispeje na jedno pracovné miesto státisícami eur, ponúkne nejakú odrobinku aj mne. Vystavoval som na viacerých ministerstvách a dostal prísľub, že by to išlo. Napokon si ma začali pohadzovať z jedného úradu na druhý. Pomoc pre slovenského živnostníka sa skončila sladkými rečami,“ mávne rukou Slávo. Jediný štátny úradník, ktorý mu za sedem rokov utrpenia pomohol, bol bývalý premiér Robert Fico. Zo svojej rezervy mu zaplatil ručné riadenie na auto a strešný box, bez ktorých by bol rezbár stratený.

Práca je všeliek

„Najviac ma podporujú ľudia, ktorí si kupujú moje výrobky a dávajú o mne vedieť ďalším. Sú to drobnosti, ale aj veci, ktoré som tvoril týždne. Najväčšou mojou sochou je kamenný Kriváň, ktorý skončil na Oravskej priehrade. Drevený Svätý Martin zasa stojí v obci Močiar pri Banskej Štiavnici. Z dosky, ktorá už je v dielni, bude obrovský jedálenský stôl. Drevo na ňom skombinujem s hliníkom. A čaká ma tiež práca na konskom voze,“ vysvetľuje Slavomír, pre ktorého je práca v dielni všeliekom. Z rany osudu sa aj vďaka nej obdivuhodne pozviechal, ale nesúdi nikoho, kto to nedokázal.

Oddychuje pri dokumentoch

„Každý človek má inú povahu. Jedného úraz úplne položí, iný sa časom dá dokopy. Ja som na výber nemal. Keď som ostal na vozíku, staral som sa o troch školákov a ženu, ktorá sa sama nevedela pohnúť. Niektoré chvíle som časom vyhnal z hlavy. Keby som sa k nim vracal, zbláznim sa,“ uzatvára Slavomír. Hrdý je na každý svoj výrobok, no pripomína, že bez svojich pomocníkov v dielni by nespravil nič. Kedysi rád chodil po haldách, na ktorých objavoval pamiatky po baníkoch, dnes si oddýchne pri televíznych dokumentoch...

FOTO: Súperka Anastasie Kuminovej sa vyzliekla. Potom prišla ponuka pánskeho magazínu a...

Dorota Nvotová je pred tretím rozvodom. Nechápe, prečo ju ľudia odsudzujú, veď ona iba...

Zdenka nosila chorého syna v ruksaku, kým vládala. Do jej života ale vstúpila láska...