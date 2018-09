VIDEO: Z univerzity odišla na učňovku. Príbeh cukrárky Andrei, ktorá očarila Simu Martausovú

Pracovala ako recepčná v horskom stredisku na Liptove, popritom študovala na vysokej škole v Trnave verejnú správu. Chodila na dlhé prechádzky do prírody, veľa čítala, no zistila, že najlepšie si oddýchne v kuchyni. „Spočiatku som sa chcela len zdravšie stravovať, no popri varení ma postupne chytilo pečenie. Vycítila som, že koláčiky a torty ma bavia oveľa viac ako práca v kancelárii, ktorá mi po skončení školy hrozila. Potrebovala som za sebou vidieť nejaký výsledok, čo mi žiadny úrad neponúkal,“ nezakrýva Andrea Kubasová.

Vykoľajila okolie

Sedíme na dvore rodinného domu v Komjatnej, dedine na pomedzí Oravy a Liptova. Mladá žena spomína, ako od malička milovala farebné lúčne kvety. Ako dieťa ich dávala do fľašiek a tvárila sa, že sú to voňavky. Život jej však zmenila až jar roku 2016, keď sa prihlásila do šou Master- Chef Slovensko. Stretla tam zanietených gastronómov a rozhodla sa pre krok, ktorý vykoľajil celé jej okolie. V poslednom semestri vysokej školy rodičom oznámila, že so štúdiom končí a odchádza aj zo stabilného zamestnania. Aby mohla mať cukrársku výrobňu, hlási sa na učňovskú školu!

Získala výučný list

Keďže pochádza z rodiny, kde je titul samozrejmosťou, jej slová sa spočiatku s veľkým pochopením nestretli. „Ocko je projektant, mama zdravotná sestra, brat inžinier. Všetci majú vysoké školy. Rovnako ockovi súrodenci a ich deti. Napriek tomu, že som sa rozhodla pre remeslo, po počiatočných rozpakoch ma vo všetkom podporili. Zvládli sme byrokraciu a časť nášho domu sme prerobili na výrobňu, v ktorej som doteraz,“ pokračuje Andrea Kubasová. Získala výučný list a do piatich liptovských kaviarní začala čoskoro dodávať koláče plné čokolády a čerstvého ovocia. Ich zábery vešala na sociálne siete a v regióne spôsobila vietor. Miestne médiá ju okamžite zaradili k najšikovnejším mladým podnikateľkám.

Koláče pre Dianu Hágerovú

„Na Orave a Liptove som bola prvá baba, ktorá sa na takýto druh biznisu oficiálne odhodlala. Dnes sa už viac orientujem na rodinné oslavy a svadby. Tortu som piekla pre Dianu Hágerovú a Romana Juraška, v našej záhrade a v dielni zasa natáčala klip k piesni Čokoláda Sima Martausová. Dokonca som sa v ňom mihla aj ja, ale radšej ako pri herectve ostanem pri tortách,“ smeje sa Andrea, výrobky ktorej vyhľadávajú nevesty z polovice Slovenska.

Od vidím do nevidím

Inšpiráciu nachádza v kuchárskych knihách a blogoch. „No do každého receptu pridávam niečo zo seba,“ tvrdí skromne. Často ochutnáva koláčiky v rôznych cukrárňach a hodnotí ich. Hoci sa vraj neustále lepšíme, z mnohých stále cítiť lacný základ. „Nepracujem s klasickou bielou múkou, ani s bielym cukrom, nepoužívam umelé farbivá, stužovače, margaríny. Snažím sa uprednostňovať produkty od slovenských výrobcov. Občas si spomeniem na detstvo a na torty dávam aj živé jedlé kvety,“ vysvetľuje mladá žena, pre ktorú sa remeslo stalo vášňou. Až takou, že sa kvôli nemu radšej odsťahovala do podnájmu.

Od vidím do nevidím

„Nevedela som oddeliť súkromie od práce. Robila som od vidím do nevidím, objednávky som riešila trebárs v nedeľu o siedmej ráno. Cítila som sa unavená a tak som si povedala dosť. Teraz do Komjatnej dochádzam z Ružomberka a čas mám presne rozdelený,“ prezradí Andrea. Pracuje od pondelka do piatka, večer chodieva cvičiť. Víkendy trávi s priateľom Miroslavom, ktorý je z Kysúc a stavia drevodomy. Spoznali sa vďaka jeho sestre, ktorá má svadobnú agentúru a kázala mu hľadať niekoho, kto pečie koláče. Tak objavil Andreu a preskočila medzi nimi iskra.

Andrea účinkuje aj v tomto videu, spoznáte ju?

Remeslo miluje

„Sme spolu rok. Aj on mi dal najavo, že život nie je len o práci a rád by ma videl aj inak ako strapatú a v zástere. Raz za čas ma preto skrášli kaderníčka, inokedy si doprajem pekné oblečenie, alebo vyrazíme na výlet,“ prezradí Andrea. Výrobňa v dome je jej už malá, klientov je čoraz viac a cíti, že už narúšajú súkromie jej rodičov. „Keď sa blíži víkend, koláčiky sa rátajú na stovky a v piatok sa tu niekedy za pár hodín otočí pätnásť áut,“ opisuje. Ráta s tým, že v budúcnosti výrobňu z Komjatnej niekam presťahuje. Ku kuriozitám, na ktoré si spomenie, patrí torta v tvare samopalu: dodávala ju na Vianoce. Inokedy piekla naraz šestnásť svadobných tort. Všetko sa dá zvládnuť, ak svoje remeslo milujete...