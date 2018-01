Všade kam sa pohne ho fotia a žiadajú od neho autogramy. Pozrite sa na vernú kópiu Eda Sheerana!

Zdá sa, že dvadsaťpäť – ročný Wesley Byrne akoby hviezde z oka vypadol. Mladík už ani nevie, čo sú to obyčajné prechádzky. Vždy, keď sa objaví medzi ľudmi, tak spôsobí rozruch. Začnu na neho ukazovať prstom, fotiť ho a pýtať si autogramy. Stalo sa mu, že aby okoloidúcich presvedčil, že on nie je ich hviezda, tak sa preukazoval dokladom totožnosti. Dokonca na neho naliehali, aby začal spievať. Nuž podobať sa na takú hviezdu asi nie je med lízať.

To sa podarilo!

Ed nie je len tuctovým zahraničným spevákom. Edova popularita v zahraničí začala v roku 2012. V USA to bolo vďaka spolupráci s Taylor Swift na jej piesni z albumu Red. Pieseň „The A Team“ bola v roku 2013 nominovaná Cenu Grammy za pieseň roka, kde Ed vystupoval spolu s Eltonom Johnom. Strávil veľa času ako predskokan na turné Taylor Swift, s názvom The Red Tour v Severnej Amerike.

Neskôr v roku 2013 vystupoval na vypredaných koncertoch v newyorskej Madison Square Garden, ako hlavný umelec. Jeho druhý štúdiový album x, bol vydaný 23. júna 2014. Dostal sa na prvú priečku v Spojenom kráľovstve aj v USA. V roku 2015 album x vyhral cenu Brit Award v kategórii „Album roka“ a obdržal cenu Ivora Novella v kategórii „Skladateľ roka“. Jeho singel „Thinking Out Loud“, vyhral v roku 2016 dve ceny Grammy v kategórii Pieseň roka a Najlepší sólový popový výkon. Ako časť svojho svetového turné, Ed v júli 2015 odohral tri vypredané koncerty v londýnskom Wembley Stadium, ktoré sú doteraz jeho najväčšie šou. Sheeranov tretí štúdiový album s názvom ÷ (čítaj „divide“) vyšiel 3. marca 2017. Single z albumu „Shape of You“ a „Castle on the Hill“ boli vydané 6. januára 2017.

Nora Kabrheľová šokuje vyjadreniami. Od nervov neje a pred ľuďmi sa skrýva. Čo sa to s ňou deje?

FOTO: Zamaskovaný Tomáš Maštalír utrácal za luxus. Pozrite sa, v akej predajni sme ho nachytali!

Zomrel legendárny herec Marián Labuda. Zo slov jeho syna vám stisne srdce