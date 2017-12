Zákulisné informácie o kultovej vianočnej rozprávke: TOTO ste o Perinbabe určite netušili!

Príbeh o babke, ktorá mala na svedomí sneženie milujú všetci, malí, veľkí a aj dôchodcovia. Je to každoročná istota sviatkov a ako si na nakrúcanie kultovej vianočnej rozprávky Perinbaba, ktorá vznikla už pred tridsiatimi dvoma rokmi, spomína jej režisér Juraj Jakubisko (79)?

Ako prvá sa mu vynorila spomienka na manželku Federica Felliniho Giuliettu Masinu. Vo filme si zahrala hlavnú rolu Perinbaby. „Scéna, keď Giulietta a filmový Jakub skákali po perine plnej peria, sa nakrúcala vo filmovom ateliéri. Vtedy bol ten systém veľmi úsmevný. Do periny fúkal ventilátor a odsávacie zariadenie zase fúkalo perie späť do periny. Vtipné bolo, že asi týždeň po nakrúcaní mi Giulietta volala, že si ešte našla na chrbte nalepené perie,“ zaspomínal si stále vitálny režisér, ktorý práve nakrúca pokračovanie. Perinbaba 2 by sa mala dostať na obrazovky už budúce Vianoce.

Blázon v Perinbabe 2

A čo zažili počas nakrúcacích dní tam? „Mali sme problémy s počasím, keďže minulá zima bola prakticky bez snehu. Preto sme zimnú časť nakrúcali až v marci. Na prvý deň sme potrebovali do záberu sneženie a viete, čo sa stalo? Keď sme spustili ostrú, začalo snežiť a nepotrebovali sme na to žiadne triky,“ spomína Jakubisko, ktorému vyčaroval úsmev na tvári aj nový principál. „Zahrá si ho český spevák Dan Nekonečný, ktorý je plný energie a bude to taká úloha šialenca. Svoje si tam určite nájde aj nová generácia divákov, aj tá pôvodná.“

