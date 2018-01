ZÁVISLOSŤ od jedla ho takmer priviedla do hrobu - vážil 170 kíl! Život mu zachránila zriedkavá operácia

Chlapi na verejnosti plačú zriedka a veľmi zriedka aj otvorene hovoria o svojich komplexoch či zranenom vnútri. Hlavne keď im tučnota bráni prejsť sto krokov. Roman Príhoda to však urobil a vyrozprával v knihe Na hrane aj pravdu o tom, ako sa prejedol k morbídnej obezite a ako zvládal alebo skôr nezvládal bežný život.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že sa niekto nemusí zmestiť vo vlaku za stôl v jedálenskom vozni? Keď sa doň raz Roman Príhoda prácne prepasíroval cez úzke chodbičky vozňov, napokon musel ostať stáť…

Ani sto krokov

Napriek obrovskému telu, ktoré si vypestoval, ako sám hovorí, prežieraním, nemal zo seba do istého času mindráky. Pokojne sa vyzliekol na plavárni do plaviek a s úsmevom dokonca hovorí, že od žien nebočil, musel sa len viac snažiť ako iní muži. „Do stopäťdesiat kíl som bol stále sebavedomý, krásu som nahrádzal verbálnou komunikáciou,“ hovorí. Vyštudovanému právnikovi vyrástlo totiž sebavedomie aj tým, že sa mu veľmi darilo v biznise. Prišiel však moment, keď ženy išli bokom: „Bol som rád, že som sa ráno postavil, nedokázal som prejsť sto krokov, zdvihnúť ruky nad hlavu a umyť tri taniere v drese predstavovalo obrovskú bolesť v krížoch. Prestal som sa hýbať, a tak telo úplne zdegradovalo. Depresívne bolo, že som si nevedel pomôcť. Nemohol som cvičiť, zdalo sa mi, že čokoľvek spravím, ešte sa to zhorší. Robil som smiešne pokusy – sadol som na bicykel a spadol do prvej priekopy… Najlepšie teda bolo nerobiť nič a čakať na smrť,“ hovorí muž, ktorý sa budil ráno s tlakom 180/110. Kedy prišiel zlom?

Šokovaná lekárka

„Každý rok som zjedol jeden a pol tony jedla, ku koncu mi už bolo úplne jedno, čo jem, len aby toho bolo veľa,“ hovorí muž, ktorý pred smrťou vážil stosedemdesiat kíl. Ak vám akosi nesedí čas, nie, nie je to omyl. Biznismenovi, ktorý sa dnes teší z dobrého zdravia, totiž pred troma rokmi lekárka po zmeraní tlaku povedala: „Prvý raz v živote vidím sedieť pred sebou živú mŕtvolu!“ Na displeji prístroja svietilo číslo 220/180! Zakázala mu vstať zo stoličky, podala tabletku a išla volať záchranku. Povedala mu, že mu ide o život, kedykoľvek môže skolabovať. „Opýtala sa ma, či sú moji rodičia dostatočne silní, aby ma mohli dvíhať, keď sa mi niečo stane, veď mám 170 kíl. Dodala ešte drsne: To je potom lepšie umrieť, ako prežiť a byť rodičom na oštaru. To bol moment, keď som si uvedomil, že už som prekročil rubikon,“ spomína.

Slzy pre rodičov

Na krst knihy o tom, ako si vďaka špeciálnej operácii s názvom sleeve gastrektómia, pri ktorej mu odrezali osemdesiatpäť percent žalúdka, pozval aj najbližších. Jeho otec na pódiu pred hosťami spomínal na to, ako išli synovi kupovať oblek až do Poľska: „Pánovi môžem ponúknuť len montérky, povedala nám predavačka… Romanovi prajem, aby mu to vydržalo, aby mu už nikto nemusel zaväzovať topánky...“ Na nepoznanie schudnutý muž sa na pódiu neubránil slzám. „Rodičia mi dali život, vychovali ma, je mojou povinnosťou sa o nich postarať. Keby som bol ležiacim stosedemdesiatkilovým chorým tučniakom, nedokázal by som to… Táto myšlienka je pre mňa stále emotívna,“ povedal nám muž, ktorý chce svojím príbehom podporiť nielen obéznych ľudí, aby si vážili svoj život a niečo s ním robili. Je aj pre chudých, aby pochopili svet obéznych, ktorí sa často točia v jednom kruhu a nevedia si pomôcť.

Po operácii

Operácia v trnavskej nemocnici bola úspešná, už po pár dňoch odchádzal Roman Príhoda o dvadsať kíl ľahší. Z tela totiž odišla ako prvá voda. Muž, ktorý bol zvyknutý zjesť tri a pol kila jedla denne, mohol odrazu štyri týždne piť len tri deci mäsového vývaru denne, ďalšie dva týždne tri deci rozmixovanej kaše. Až kým sa nezahojili jazvy v žalúdku. Už prvú noc doma sa však po pätnástich rokoch prvýkrát dobre vyspal, pretože sa nebudil na chrápanie…

Netvrdí, že zhodiť deväťdesiat kíl za rok bolo jednoduché, ale za záchranu života to rozhodne stálo. Dnes sa baví na tom, že ho ľudia nespoznávali, a priznal aj to, že keď sa pozeral do zrkadla, nevedel sa chvíľu so svojím novým výzorom zžiť. Predtým neprešiel sto krokov, dnes si dáva pozor, aby prešiel minimálne desaťtisíc. Cvičí a vyberá si, čo zje. Vlastne jedlo sa pre neho stalo nepodstatným. Nemôže jesť veľa, ale vôbec ho to netrápi – vystačí si dokopy s päťsto gramami denne. A pritom športuje. Dá sa to. Stačí si len v hlave upratať priority. Pre Romana Príhodu je to úcta k životu.

Ovplyvnia hormón hladu

Roman Príhoda podstúpil vo Fakultnej nemocnici v Trnave operáciu s názvom sleeve gastrektómia, pri ktorej mu odstránili 85 percent žalúdka. Je určená iba morbídne obéznym pacientom a po splnení rôznych ďalších kritérií. Podľa primára chirurgickej kliniky MUDr. Igora Kehera je však takáto liečba jediná dlhodobo účinná a percento komplikácií menšie ako pri laparoskopickej operácii žlčníka. Vďaka tomu, že sa pri operácii odstráni hlavná časť žalúdka, kde sa tvorí najviac hormónu hladu grelínu, človek nepociťuje vlčí hlad. Takisto sa zmení vylučovanie iných hormónov v tráviacom trakte, čo pôsobí pozitívne na metabolizmus, a tým na obezitu. „Až v 80 percentách sa stratí diabetes 2. typu. Pacienti, ktorí si tri-štyrikrát denne pichali inzulín, sú minimálne desať rokov bez inzulínu,“ opisuje v knihe Na hrane jeden z ďalších prínosov liečby primár Keher.

Splnil si sny

Pred operáciou sníval o tom, že si oblečie rifle Kelvin Klein veľkosť 32, bude jazdiť na motorke rýchlosťou 300 km/h a cestovať. Stalo sa.

Po operácii chodil do obchodov v pravidelných intervaloch kupovať čoraz menšie oblečenie. Predavačky sa čudovali. A konečne si mohol dovoliť obuť topánky, dovtedy chodil v teniskách. Vydržali mu vždy len tri mesiace, zničil ich hmotnosťou.



