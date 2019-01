FOTO: Ženy, páľte podprsenky! TENTO spolok zaviedol sexy čítanie výhradne hore bez!

"Najhorší stereotyp je tento. Muž si na verejnosti zloží tričko len tak, lebo mu je teplo. Keď to urobí žena, musí v tom byť sex. Ale ona sa chce tiež iba osviežiť vánkom!“ povedala portálu Xman.cz spoluzakladateľka čitateliek hore bez Alethea Andrewsová, ktorá chce tento stereotyp vykoreniť. V New Yorku právo ženám chodiť na verejnosti s odhalenou hruďou priznáva zákon, jej to ale nestačí.



Básne aj detektívky

Už sedem rokov funguje v hlavnom meste sveta Spolok topless čitateliek. Milujú knihy, rovnako ako svoje nahé telo. A tak si kolektívne v parku začali čítať básne, romány aj detektívky. Niektoré na papieri, iné v telefóne. Čo na to okolie? „Obvykle nič. Málokedy si nás chcú ľudia odfotiť, alebo sa s nami dajú do reči. Na prstoch jednej ruky by som zrátala nepriateľské reakcie,“ pokračuje Alethea. Hŕba čitateliek je vraj spočiatku nervózna, no čoskoro zistia, že nerobia nič neprirodzené.

Na schodoch knižnice

Chodia hore bez aj inde? „Jasné. Do barov, na pláže, nahé sa opaľujeme na súkromných strechách. Holé sme si čítali aj na schodoch knižnice v New Yorku aj na Time Square. Najskôr sme používali motto Urob čítanie sexy, no zdalo sa nám, že sexualizujeme prsia. Preto sme ho zmenili na Páľte podprsenky, nie knihy! Na druhej strane pripomínam, že byť príťažlivý nám nevadí. Len je chybou myslieť si, že keď žena odhalí prsia, hneď je to sexuálny akt,“ uzatvára Alethea, spolok ktorej má aj mužských podporovateľov. Bodaj by nie...

FOTO: Pätnásťtisíc eur za noc je pre ne vreckové. TOTO chcú najdrahšie prostitútky sveta

Je vyzliekanie sa úchylka? TAKÚTO šokujúcu vec si o ľudskej nahote myslia ženy

Konkuruje Rosenbergovi. Neuveríte čo hovorí najstarší pornoherec sveta ženám