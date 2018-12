Život za štyristo eur. TOHTO sa desí obsluha benzínovej pumpy na Slovensku

Nejde o dej lacnej kriminálky, ale o reálnu vraždu, ktorá pred pár dňami otriasla Českom. Všetko to trvalo sotva štyridsať sekúnd. Pumpárka Jana doumývala dva stojany a pár minút po pol tretej v noci sa vrátila za pult do predajne. V tej chvíli dovnútra vbehol muž v kukle, natiahol pištoľ a za behu na ženu vypálil. Kým zomierala, za lupičom sa prihnal ďalší človek, podľa pohybov zrejme dievča. Kým strelec bral kasu s hotovosťou, ona zhrabla dva kartóny cigariet a spolu sa vytratili do nočnej tmy. Život Jany vyhasol kvôli lupu asi za štyristo eur!

Bude ešte horšie

Na Slovensku sa podobný prípad stal vo Veľkej Lomnici pred štyrmi rokmi. Páchateľ, ktorý pumpárovi Erikovi na čerpacej stanici na kraji podtatranskej obce dvakrát chladnokrvne strelil do hrude, sa schovával v kríkoch. Dovnútra vošiel o šiestej večer v teplákoch a tmavej bunde, hlavu si kryl čiernou kuklou. Kým Erik zomieral, vybral z pokladnice neveľkú hotovosť a utiekol. Hoci všetko zachytili dve kamery, polícia vraha dodnes nenašla. Štyri roky po tragédii na pumpe vo Veľkej Lomnici z vtedajšieho personálu nikto nepracuje.

Ženy, ktoré sa v službe striedali s Erikom, dali zo strachu výpovede, báli sa, že sa vrah na miesto činu vráti. Život vedľa rušnej cesty z Popradu do Kežmarku sa však časom vrátil do bežných koľají. „Za všetkým sú drogy! Pervitín, marihuana, ale aj acetón, toluén, pilulky a lacný chľast. To všetko mladým vysáva z hlavy mozog. Rozmýšľajú iba o tom, ako sa ľahko dostať k peniazom na ďalšie svinstvá. A bude ešte horšie,“ predvída jeden zo šoférov, ktorí debatujú na malom parkovisku.

Konfliktní zákazníci

Vnútri pumpy je príjemne teplo. Sú tu dva stoly, pár stoličiek, automat na kávu. Za pultom je pani Eva, vyštudovaná zdravotná sestra, ktorá tri desiatky rokov pracovala ako masérka. Pred dvomi rokmi sa zamestnala na čerpacej stanici, kde zomrel Erik. Aj ona zažila chvíle, pri ktorých jej nebolo všetko jedno. „Zavčasu ráno sem pešo prišlo mladé pekné dievča. Kúpilo si fľašu vodky a sadlo si vedľa pumpy. Videla som, že ňou chce zapiť tabletky a zrejme sa chystá spáchať samovraždu. Kým ju jeden z našich stálych zákazníkov strážil, volala som záchranku,“ opisuje.

Problémy podľa pani Evy nerobia partie, ale jednotlivci. Niektorým vidí hnev na tvári, len čo otvoria dvere, iným zdvihne tlak cena nafty, či sortiment tovaru. „Niektorí kričia, snažia sa ma zastrašiť, urážajú ma,“ pokračuje pani Eva, ktorá sa vraj občas správa ako psychológ, inokedy je diplomat. V pokladnici má len pár drobných, väčšina šoférov dnes platí kartou.

Nebezpečná robota

Pumpa, kde sa rozprávame, je chránená a otvorená iba cez deň, niekdajšia masérka však slúži aj na čerpadle s nepretržitou prevádzkou na opačnej strane vozovky. Do zmeny tam nastupuje o devätnástej hodine, končí ráno o siedmej. „Po zotmení môžeme predávať cez okienko a sú aj chvíle, keď voláme policajtov. Najmä neskoro večer, v noci a cez víkendy sa tam občas objavia rôzne konfliktné typy. Až vtedy si uvedomujem, že táto robota je nebezpečná a riziková,“ prizná sa pani Eva. Bezpečnostný systém na našich benzínových čerpadlách je takmer všade nastavený tak, aby zamestnanca čo najviac ochránil. Ako sa však ukázalo vo Veľkej Lomnici a teraz v Česku, ani on nie je všemocný. Na oboch miestach vyhasol ľudský život, páchateľa u nás ani u susedov zatiaľ nechytili...

Sú školení?

Prešli sme päť rozdielnych benzínových čerpadiel na severnom Slovensku. Na väčšine nám personál potvrdil, že žiadne špeciálne školenia kvôli prepadom nemali. Ak by však k lúpeži došlo, v prvom rade si majú chrániť vlastný život. „Bezpečnostné pravidlá a postupy v prípade prepadov na čerpacích staniciach máme upravené v interných pravidlách, ktoré sú vypracované na základe skúseností s podobnými incidentmi,“ povedal nám hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Každý potenciálny páchateľ by si podľa neho mal uvedomiť, že ochranné opatrenia čerpacích staníc sú na vysokej úrovni a zisk zo spáchania trestnej činnosti je v pomere k trestu minimálny. „Napríklad vďaka poskytnutým dôkazom bol len prednedávnom usvedčený páchateľ. Dostal dvanásťročný trest za lúpež pomerne nízkej hotovosti,“ doplnil.

