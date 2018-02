Zúrivý útok na Američanov. TENTO slovník ruského komentátora nemá obdobu. Dôvodom je zlatá krasokorčuliarka

Pätnásťročná Alina Zagitovová sa teší z olympiského zlata v Pjongčangu, víťazstvo je o to sladšie, že porazila favoritku, svoju krajanku Jevgeniju Medvedevovú (18). Tá sa musela uspokojiť so striebrom. Prehra dvojnásobnej majsterky sveta aj Európy, ktorá prehrala len vyvolala rôzne polemiky a silné emócie.

Americká krasokorčuliarka Ashley Wagnerová sa napríklad pustila na sociálnej sieti do Zagitovovej, poukázala na to, že všetky ťažké skoky si nechala na druhú časť jazdy. „Ok, rešpektujem konkurenciu, ale... toto nie je program. Zabila čas na začiatku jazdy a potom v druhej polovici už len skákala. Toto nie je vystúpenie. Chápem, že systém to dovoľuje, ale krasokorčuľovanie je aj o inom...“

Ruska sa nenechala vyviesť z miery – kolegyni odkázala, že jej program je dostatočne vybalansovaný – spočiatku tancuje na pomalú hudbu, ktorá postupne graduje a jej skoky jednoducho kopírujú tempo hudby.

Aj známa americká športová novinárka Christine Brennanová, ktorá spolupracuje aj so CNN napísala do novín USA Today stĺpček, v ktorom okomentovala výsledok krasokorčuliarskych súťaží. Podľa nej nemala vyhral Zagitovová: „Medvedevová je dvojnásobná svetová šampiónka, je ideálnym príkladom plnohodnotnej a všestrannej krasokorčuliarky. Spája v sebe majstrovsky prevedené skoky aj famózne herectvo a umelecké prevedenie. Krasokorčuľovanie má byť práve takého. Jej program je postavený na vyváženosti fyzickej sily a nežnom, ľahkom prevedení. V piatok sa nestala olympijskou šampiónkou tá správna krasokorčuliarka...“ napísala. Podľa nej nie systém hodnotenia správny, pretože dostáva do výhodnejšiej pozície športovca, ktorý zaradí viac skokov do druhej polovice vystúpenia, keď už nastupuje vyčerpanie.

Napriek tomu, že aj ruskí odborníci na krasokorčuľovanie poukazujú na to, že Zagitovová zaraďuje práve do druhej polovice vystúpení technicky ťažké prvky, čo si Medvedevová ani kvôli zraneniu teraz dovoliť nemohla, ruský športový komentátor sa zbesilo pustil práve do Američanov. Emócie Rusov, ktorí prišli pre dopingový škandál o možnosť , aby ich športovci vystupovali v Pjongčangu pod ruskou vlajkou, sú stále vypäté.

Známy a populárny Dmitrij Gubernijev na svojom instagrame zverejnil takýto status: „Americkí novinári a experti si dovolili zapochybovať o víťazstve Aliny Zagitovej???? Že jej vystúpenie malo ďaleko od krasokorčuľovania? Skoky na konci vystúpenia sú sporný moment? Pomaly sa hýbala? Ako sa vám toto páči priatelia? Títo sviniari odsudzujú a pretriasajú pätnásťročné dievčatko??? Geniálne dieťa!!! Chcú siahať na naše deti? Najlepšou odpoveďou je zlatá medaila!!! Práve pre toto treba vystupovať v Kórei. Naša dôstojná odpoveď nepriateľom a podlým zaoceánskym závistlivcom!!!“

Ako inak, tento gejzír žlče bol ako voda na mlyn všetkým ublíženým fanúšikom, ktorí sú presvedčení, že svet sa spojil proti Rusku.

Ťažko povedať, či si všetci všimli napríklad aj reakciu olympijská šampiónka z USA Tary Lipinskej. Tá prirovnala Alinu Zagitovovú k Elonovi Muskovi. Americký biznismen, vynálezca, filantrop a vizionár okrem iného založil kozmickú spoločnosť SpacX, zaoberajúcu sa kolonizáciou Marsu. "Zagitovová - to je Elon Musk krasokorčuľovania. Stavia si ciele, ktoré nikdy nikto nedosiahol a potom to dokáže. Robí všetko lepšie a rýchlejšie, ako ktokoľvek iný na svete," povedala. Dodala, že Zagitovová je v ženskej kategórii len prvú sezónu ale korčuľuje tak, akoby v nej bola desať rokov.

