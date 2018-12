4 tipy na vianočný darček pre neho. Týmto nikdy nič nepokazíte!

Máme zaručené riešenie. Pripravili sme si štyri najobľúbenejšie pánske darčeky, s ktorými určite zabodujete.

Vianočné sviatky sú paradoxne obdobím najväčšieho stresu, paniky a zhonu. Aktuálne sa tomu úplne vyhnúť nedá, no je pár spôsobov, ako si každoročné nakupovanie darčekov uľahčiť. Namiesto toho, aby ste sa tlačili v preplnených nákupných centrách a strácali čas v nekonečných radoch pri pokladniach, skúste staviť na tieto zaručené tipy. Nikto si nechce nájsť pod stromčekom niečo, ž čoho kričí „kúpili ma na poslednú chvíľu,“ preto sa treba inšpirovať overenými radami. Ušetrený čas môžete radšej venovať sebe, rodine a priateľom. Pred sviatkami nikdy nie je prebytok času. Všetok treba efektívne využiť.

1. Luxusná spodná bielizeň

Ideálne darčeky sú tie, ktoré vyčaria radosť, a zároveň sú prakticky využiteľné a nebudú zapadať prachom na poličke. Ak sa kvôli nim nemusíme predierať beznádejne plnými obchodmi, o to lepšie. Sem s nimi, všetci predsa hľadáme praktické, luxusné, krásne a kvalitné veci, ktoré potešia mužov. Bingo, a máme to! Kvalitná a pohodlná spodná bielizeň je totiž základ každého úspešného dňa a spokojného chlapa. Najpredávanejšími boxerkami značky Calvin Klein rozhodne nepokazíte žiadnu oslavu, či sviatočné chvíle. Výhodou tohto darčeku je, že bielizeň potrebuje každý. No naozaj prestížne moderné a štýlové značky si nekúpi každý. Preto je to ideálny darček, ktorý poteší chlapcov, mužov aj pánov akéhokoľvek veku. Vďaka dnešnej technike si všetky tieto originálne kúsky môžete objednať z pohodlia domova na Attractiv.sk a tak sa vyhnete nákupnému šialenstvu, ktoré všade naokolo panuje.

2. Kupón na návštevu barber shopu

Na Slovensku je už množstvo kvalitných barber shopov, ktoré vyhovejú požiadavkám aj najnáročnejšieho muža. Návšteva takéhoto miesta určeného výlučne chlapom dožičí zážitkový relax spojený s dobrým drinkom, cigarou, masážou hlavy, a samozrejme perfektným účesom gentlemana. Niektoré obchody majú zákaz vstupu ženám, pretože páni si k nim prichádzajú užiť svoju ničím nerušenú chvíľku pokoja v mužskom svete. Pokiaľ uvažujete okrem kupónu nad niečím hmatateľným, siahnite po profesionálnych produktoch z týchto obchodov. Predávajú totiž aj špeciálnu drogériu, ktorá zaručene očarí silnejšie pohlavie.

3. Voucher na pobyt podľa vlastného výberu

Stačí si vybrať podľa preferencií človeka, ktorému voucher darujete. Či už pôjde o wellness pobyt, lyžiarsky výlet, poznávací zážitok v zahraničí, alebo túru na horách, jednoznačne majte na pamäti záujmy a obľúbené aktivity muža, ktorému je dar určený. Okrem toho, že ho jednoznačne potešíte, obdarujete aj seba v prípade, že pôjdete s ním. Nie je nič krajšie ako spoločné objavovanie nových miest na svete.

4. Zážitkové aktivity

Zážitkové darčeky sú dnes in. Všetci chceme skúsiť niečo neobyčajné, čo si nedoprajeme každý deň. Ak mu určite chcete vyčariť úsmev na tvári, doprajte mu zážitok, na ktorý len tak ľahko nezabudne. Páni obľubujú motokáry, jazdu v športovom aute, túžia si skúsiť zašoférovať najnovší hit medzi elektrickými autami, vždy atraktívne formule, či niečo adrenalínovejšie, ako je tandemový zoskok padákom. Fanúšikovia futbalu sa určite potešia lístkom na zápas. Možnosti sú obrovské, stačí si vybrať.

Vianočné šialenstvo je tu síce každý rok, no my sme si akosi na to ešte stále nezvykli. Nevešajte hlavu, nemusíte si ten kolotoč stresu, uponáhľaných ľudí, nedostatku miesta na parkovanie kdekoľvek sa obzriete, či trúbiacich áut zažívať každý rok. Vianočné sviatky sú predovšetkým o pokojnom čase strávenom s rodinou a priateľmi, ktorým urobíte radosť aj drobnými pozornosťami.