Ako ČAROVAŤ na LUCIU: Naučte sa kúzlo lásky, triky na peniaze a pričarujte si aj...

Vo štvrtok štartujú magické dni, ktoré potrvajú až do Vianoc. Poradíme vám jednoduché kúzla, ktoré vám pomôžu k peniazom, pohode aj láske.

Efektívne kúzla nemusia trvať večnosť. Ak viete, čo chcete, vaše magické rituály môžu byť úžasne krátke a nepotrebujete na ne žiadne špeciálne pomôcky.

Piatočné kúzlo lásky

Ak chcete získať lásku, príťažlivosť a neodolateľný šarm, urobte tento rituál v piatok, ktorý je zasvätený láske. Pozor! Piatočné kúzlo naberie na sile až v nedeľu popoludní a nesmiete ho robiť častejšie ako raz mesačne, inak sa zhorší intenzita rituálu. Kúzlo vyžaduje len čistý jasný krištáľ (vhodný je i jahodový kremeň), ktorý by mal byť vyčistený pod tečúcou vodou a nabitý na slniečku. V piatok (deň lásky) sa osprchujte alebo okúpte, oblečte sa do čistých šiat, v ktorých sa cítite krásne a sebavedomo. Pohodlne sa usaďte, uvoľnite sa. Do ľavej ruky vezmite krištáľ. Zamerajte sa na svoj dych a nechajte ho prirodzene prehlbovať, tak uvoľníte telo a myseľ. Vedome sa spojte s matkou zemou pod vami a precíťte silu, ktorá z nej vychádza a napĺňa vás energiou. Keď sa cítite uzemnené a sústredené, držte krištáľ v ľavej dlani, pravou dlaňou ho zakryte. Predstavte si nad hlavou bielo zlaté svetlo, ktoré prechádza vaším celým telom a nakoniec cez srdce a ruku vojde do samotného krištáľu. Potom povedzte: „Môj šarm je prebudený, moja krása je nažive. Môj milostný život prosperuje.“ Krištáľ noste pri sebe. Ako prvé si všimnete, že ste sa stali magnetom romantickej pozornosti. Počas tohto obdobia buďte opatrné a premýšľajte, mágia môže byť intenzívna. Napríklad, ak idete von, môžete mať viac nápadníkov. Nemali by ste však riskovať, radšej si múdro vyberte toho správneho. Nezabudnite zostať uzemnené, vedome dýchajte a uvedomte si pevnú zem pod nohami.

Dvojminútové kúzla

Okamžité peniaze: Kvapku esenciálneho oleja škorice dajte na papierovú bankovku, zrolujte ju a rolku previažte červenou stuhou. Podržte rolku v ruke a povedzte: „Hojnosť, magnetizuj sa!“ Potom rolku noste v peňaženke alebo v kabelke či vo vrecku. Milujte svoje telo: Potrite oblasť brucha, srdca a čela prírodným olejom z jazmínu a tri razy zopakujte – moje telo je nádherné a dokonalé. Pozor, naozaj siahnite po pravých esenciálnych olejoch, lacné náhrady nemajú žiaden magický účinok!

Ochrana príbytku: Vysypte kúsok morskej soli cez prah a povedzte: „Sem môže prísť len láska a pozitíva.“

Kúzlo lásky: Ružový kremeň podržte v oboch rukách a odriekajte: „Udržujem sa pre lásku, otváram sa k láske, vítam lásku.“ Kremeň potom noste pri sebe.

Vyrovnanie životnej dráhy: Umiestnite hladký krištáľ na svoju fotku a povedzte: „Priťahujem hlboký prúd vášne a úspechu.“

Ochranné vrecúško

Vrecúško vytvorené na Luciu má mimoriadnu ochrannú silu pred negatívnymi energiami. Budete potrebovať: 1 lyžičku anízu, 1 lyžičku klinčekov, 1 lyžičku škorice, 1 lyžičku čierneho korenia, 3 bobkové listy a bielu bavlnenú látku, dostatočne veľkú, aby držala všetky bylinky, bielu stuhu. Rozprestrite látku a do stredu umiestnite bylinky. Premiešajte ich a potom spojte 4 rohy látky tak, aby ste mohli stuhu previazať okolo rohov a vytvoriť malé vrecúško. Stuhu obtočte 3x tromi uzlami. Potom vrecko podržte v rukách, zavrite oči a predstavte si biele svetlo, ktoré prechádza celým vaším telom od hlavy až po päty. Potom bielu energiu svetla od nôh presuňte cez ruky do vrecúška. Tak aktivujete bylinky a nabíjajte ich, aby ste vy a vaše prostredie boli chránení.

Kúzlo vstupných dverí

Na kúzlo prosperity, ktoré vám pomôže k peniazom či zaujímavým príležitostiam, potrebujete len vstupné predné dvere do svojho príbytku. Otvorte ich a postavte sa za prah do vzdialenosti šírky svojho tela. Ruky mierne zdvihnite asi 30 stupňov od tela, dlane smerujú von, aby ste boli pripravení dostať infúziu pozitívnej energie. Zavrite oči a zhlboka sa nadýchnite. Potom ticho alebo nahlas povedzte: „Teraz pozývam požehnania a všetky dobré veci. Teraz aktivujem bohatstvo a otváram dvere bohatstvu. Teraz vítam svetlo v harmónii, láske a pohode. Nádherné príležitosti a nádherné zážitky sú pre mňa všade a okolo mňa. Ďakujem vám! Nech sa tak stane!“ Dobrá rada: Vizualizácia je pri všetkých rituáloch mimoriadne dôležitá. Pred samotným rituálom si posilnite energiu, aby ste jej mali dostatok, napríklad ponapínajte svaly celého tela.

Červená sviečka lásky

Milostné kúzlo, ktoré pretrvalo celé stáročia. Existuje niekoľko variácií tohto starobylého rituálu, ale tento je najúčinnejší a nezanecháva žiadne negatívne energie. Za súmraku si nájdite pokojné miesto a zapáľte červenú sviečku. Sviečka musí byť celá červená, nielen na vonkajšej strane. Pár minút sa pozerajte na plameň a precíťte lásku rastúcu vo vašom vnútri, až zaplní celý priestor okolo vás. Keď dosiahnete tento stav, zopakujte 12x: „Pýtam sa síl vesmíru, pýtam sa duchov, ktorých žiadam, aby anjeli ma sprevádzali. Preto, aby táto láska bola silnejšia.“ Uistite sa, že všetky slová vyslovíte správne, inak rituál okamžite ukončite, zhasnite sviečku a skúste to inokedy.

Magické rituály so šalviou

Prosperita – najlepšie vo štvrtok pri dorastajúcom mesiaci si ušite uzatvárateľné zelené vrecko, pridajte doň šalviu, ale i ďalšie bylinky prosperity, napríklad bazalku, škoricu, zázvor, badián, tonkové bôby.... Vrecúško noste pri sebe.

Očista – šalviové listy varte vo vode na sporáku. Vôňa, ktorá sa rozptýli v priestore, ho energeticky prečistí. Macerát šalvie môžete precediť a naliať do rozprašovača a rozstrekovať po priestore. Bielu sviečku potrite esenciálnym olejom zo šalvie od stredu nahor a potom od stredu nadol.

Staré vzťahy či návyky – zapáľte po zotmení šalviu a na ňu dajte fotografiu alebo symbol toho, od čoho sa chcete navždy odpútať. Splnené prianie – napíšte svoje želanie na zadnú stranu listu šalvie, alebo pridajte jej listy do vrecúška spolu so svojím prianím. Prianie napíšte buď na pergamen a ak ho nemáte, poslúži aj papier na pečenie. Uzatvorte vrecko a dajte si ho pod vankúš dovtedy, kým sa vaše prianie nesplní.