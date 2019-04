Bezpečné šatkovanie? Aj celebrity tomu prepadli, no či je dobrý krok, je otázne...

Niektoré deti trávia zavinuté v šatkách celé hodiny, ich mamy majú pocit, že im to prospieva. Argumenty odborníčok však prekvapia. Čoraz viac mamičiek odsúva do úzadia kočíky a deti nosia uviazané v šatkách. Takýto trend uprednostňujú aj známe mamy šoubiznisu a veľkou zástankyňou šatkovania je aj herečka Zuzana Kanócz (39). Hoci kontakt matka – dieťa je najdôležitejší na svete, nič netreba preháňať, pretože dieťaťu týmto spôsobom nosenia môžeme aj ublížiť. Napriek tomu, že preň nepochybne chceme to najlepšie.

Sloboda a priestor

Väčšina mamičiek, ktoré sú fanúšičkami šatiek, sa bije do pŕs, že tento spôsob nosenia je pre dieťa vhodný už odnepamäti a že podobným spôsobom predsa „prepravovali“ deti aj naši predkovia. Treba si však uvedomiť, že doba aj poznatky pokročili. Dnes treba v prvom rade myslieť na to, že dieťa pre zdravý vývoj potrebuje svoju vlastnú slobodu a priestor. Nie je vhodné, aby „viselo“ na svojej mame od rána do večera, čo potvrdzujú aj odborníci.

Nie na úkor dieťaťa

„Šatka je trend, ktorý dáva dôraz na kontakt dieťaťa s matkou. Dieťa však vníma matku celým telom, všetkými zmyslami, nemusí byť k nej otočené tvárou a obkročmo. Niekedy si myslím, že tento trend je obľúbený hlavne kvôli mamičkám, ktoré chcú svoje dieťa od narodenia objímať a chrániť, cítiť, či dýcha, či je mu dosť teplo. V šatke majú všetko pod kontrolou, no treba prízvukovať, že to nie je prioritou dieťaťa,“ zdôrazňuje Michala Danková, ktorá je inštruktorkou psychomotorického vývoja detí. „Deti sú ako ,špongie‘, ktoré nasávajú, naučia sa všetko, čo im ukážeme. Ak ich naučíme bdieť, zaspávať, upokojovať sa v šatke, tak to budú vyžadovať. Zdravé dieťa má prirodzenú vôľu objavovať, je to jeho potreba, ktorú potrebuje uspokojiť. Je potrebné dopriať mu dostatok podnetov a priestor na prirodzenú realizáciu.“

Málo podnetov

„V šatke sa dieťaťu dostáva málo podnetov, jeho poloha je nevyhovujúca na nacvičovanie si svojich pohybových možností a nových zručností. Dochádza k preťažovaniu chrbta – retrakcia ramien, neprimeranému záklonu hlavy, oslabovaniu bruška – fixovaná zvislá poloha, nesprávnemu vytočeniu chodidiel,“ vymenúva odborníčka možné úskalia šatiek. Prízvukuje však aj to, že je veľmi dôležité, v akom vývojom štádiu sa dieťa nachádza. Ak je vo fáze plazenia, vtedy sa šatky na dennej báze neodporúčajú. Ak matky konajú opačne, je tu pravdepodobnosť, že ich deti budú robiť takzvanú polohu žabky, čo je pre ich vývoj nesprávne.

Kočík je istota

Samozrejme, takúto formu nosenia detí Michala Danková neodsudzuje, no z praxe vidí, že deti, ktoré boli väčšinu času v šatkách počas prvých mesiacov života, sú na tom motoricky inak ako deti, ktoré boli v kočíkoch. „V kočíku má oveľa viac možností na pohyb ako v šatke. Môžeme preto badať rozdiel spôsobený nosením v šatke – nedostatočné napriamenie krčnej chrbtice, záklon hlavy, zdvihnuté obočie – vrásky na čele, ,rozhodené‘ ruky, nestabilná panva...,“ hovorí z praxe odborníčka na psychomotorický vývoj detí. Jedným dychom dodáva: „Existujú matky, ktoré deti nosia v šatkách a zároveň sa im snažia dopriať aj možnosť lozenia, šplhania sa a podobne. Nestretla som sa však s dieťaťom, ktoré by malo dostatočné pohybové možnosti a potom sa dobrovoľne nechalo nosiť v šatke.“ Fyzioterapeutka súhlasí Slová Michaly Dankovej potvrdzuje aj fyzioterapeutka Martina Skaličan Bellanová, ktorá pracuje s deťmi nosenými v šatkách, ale aj nenosenými. Isteže, problém s pohybovým aparátom môže mať aj dieťa, ktoré videlo len kočík, no pravdepodobnosť je menšia ako pri šatkovaní. „So zdravým dieťaťom sa dá pracovať najlepšie tak, že ho necháte rozvíjať sa samému bez pomoci. To znamená, dopriať mu dostatočný priestor s dostatkom podnetov v prvom roku života. V tomto období sa dieťaťu nemajú ponúkať polohy, ktoré samo nedosiahne – vertikálne nosenie, sed predtým, než si samo sadne, chôdza za zdvihnuté ruky a podobne,“ vymenúva fyzioterapeutka.

Zbytočná nálož

A čo mamičky, netrpia aj ich chrbty, keďže nosia pred sebou často aj desať- či viackilovú záťaž? „Jednoznačne dochádza k veľkému preťažovaniu, pretože na svojom trupe nosia váhu dieťaťa. Aj keď majú príkladné ergonomické viazanie šatky, stále sú to kilá navyše. Všeobecne sa odporúča dieťa nosiť v šatke na krátke presuny a na krátke upokojenie počas dňa. Aby bolo v poriadku dieťa a aj chrbát mamičky, do dvadsať minút denne je šatkovanie v úplnom poriadku!“ hovorí jednoznačne Michala Danková.