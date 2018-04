Bola to SENZÁCIA: Na tenisovom kurte sa odohralo niečo, čo ovplyvnilo milióny žien

Choďte sa zabaviť do kina na komédiu s názvom Súboj pohlaví – je o večnom boji najodlišnejších bytostí vo vesmíre, akými sú muži a ženy. Scenár napísal Simon Beaufoy, ktorý je aj autorom scenára oscarového filmu Milionár z chatrče. Ponoríte sa do sveta sedemdesiatych rokov, plného žiarivých farieb, natupírovaných účesov, minisukní a pánskych kotliet.

O čo v príbehu ide? Film vznikol na motívy skutočného tenisového zápasu, ktorý sa v roku 1973 stal celosvetovou senzáciou a jedným z najsledovanejších televíznych prenosov všetkých čias. Do histórie vošiel ako Súboj pohlaví. V televízii ho sledovalo 50 miliónov ľudí, priamo na štadióne v Houstone sedelo 30 472 divákov. Promotéri, ktorí sa inak špecializovali na boxerské zápasy, sa tešili z veľkých tržieb.

Žena patrí do spálne

Bobby Riggs je stelesnený testosterón, predstavuje všetko mužské, proti čomu akékoľvek ženské hnutie vždy bojovalo, bojuje a bojovať bude. Bývalý tenisový šampión, gambler, flákač a veľkohubý šoumen je známy vetou: „Ženy patria do spálne a do kuchyne. Presne v tomto poradí. Ale určite nie do arény, aby súperili spolu s mužmi.“ Billie Jean Kingová je zasa moderná žena, ktorá akoby do príbehu spadla z dvadsiateho prvého storočia. V tom, čo robí, je výnimočná, angažuje sa, presadzuje lepšie podmienky v ženskom tenise, rieši milostné vzťahy s mužmi i so ženami.

Dva póly, ktoré sa odpudzujú, až sa nakoniec pritiahnu. Bobby totiž v tenisovej exhibícii štyri mesiace predtým porazil vtedajšiu svetovú jednotku Margaret Courtovú – zápas nazvali novinári posmešne „Masaker na Deň matiek“. To bol impulz pre Bobbyho Riggsa, aby vtedy tenistke číslo 2 ukázal, kam žena patrí.