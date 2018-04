Chcete pre deti kačiatko z tejto rozprávky? Vďaka Šarmu môže byť vaše

Podľa filmových rebríčkov čaká deti v tomto roku viacero výnimočných rozprávok. Na tú poslednú, o fantastických zveroch z kúzelníckej ríše Harryho Pottera, si síce budú musieť počkať až do novembra, no tá prvá, Králik Peter, už baví publikum zhruba od Veľkej noci. Nuž a tento týždeň príde do kín ďalší zaručený detský hit, americko - čínsky animák Dva a pol kačky. Pôvabný rodinný film plný humoru a dobrodružstva dal dohromady zaujímavú skupinu tvorcov. Ich spoločný kombinovaný životopis totiž zahŕňa prácu na snímkach ako Shrek, Princ egyptský, Divoké vlny, Zamračené, miestami fašírky alebo Mravec Z. a Hotel Transylvánia, ktorý sa tohto roku tiež dočká pokračovania.

Husacia koža od smiechu

A čo má príbeh spoločného so sitkomom Dva a pol chlapa? Ten opisoval bláznivé súžitie troch chlapíkov v chalupe. V novej animovanej rozprávke sa ocitnú v jednom hniezde a tiež vznikne atypická rodinka. Utvorí ju bláznivý gunár a dve malé káčatá, ktoré sa kvôli nemu stratili vlastnému kŕdľu. No keďže si Peng uvedomuje, že má za žlté guľky zodpovednosť, rozhodne sa putovať s nimi do južných krajín k ich vlastnému kŕdľu. Akurát, že za chrbtom majú hladného krvilačného kocúra, ktorý má jasnú predstavu, kde má skončiť hydina. Jeho výčiny môžu milovníkom zvierat spôsobiť husiu kožu. Ale pozor! Nie od strachu, no od smiechu.

Chcete kačku-hračku?

Pokiaľ chcete potešiť dieťa nielen filmom, ale aj tričkom s filmovým motívom, prípadne plastovou kačkou-hračkou, zapojte sa do našej súťaže. Podmienky nájdete v časopise Šarm č. 16, ktorý je práve v predaji.

