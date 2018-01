Chcete sa z lyžovačky vrátiť zdraví? Bary na svahoch vynechajte a čiapku darujte múzeu

Na poriadok v lyžiarskych strediskách dohliada ski patrola. V prípade nutnosti môže aj zablokovať skipas lyžiara, ktorý sa nevie vpratať do kože. Niekoľkokrát zo túto sezónu to už urobili, no radšej lyžiarov slušne upozornia na chyby. „Nie všetci nás však rešpektujú. Pred pár dňami sme pre hmlu a silný vietor jednu zo zjazdoviek uzavreli a natiahli na ňu laná a banery. Viacerí lyžiari však pri našich odporúčaniach mávli rukou, tvrdili, že ju zídu. Čoskoro leteli vyše dvesto metrov po ľade, iných už o pár minút zachraňovala horská služba,“ vystríha Miroslav Dzuroška, ktorý je šéfom bielej polície v Jasnej.

Poslaním ski patroly je pomáhať lyžiarom. Nie všetci ju rešpektujú. Foto: Ján Dzúr

Čo sa zmenilo oproti minulosti?

Sneh

Prírodný sneh nahradil technický. Nie je to žiadna mäkká perina, v podstate ide o ľad. „Keď naň narazíte hlavou, akoby ste spadli na betón. Prilba je nevyhnutná,“ myslí si Miroslav Dzuroška. V čiapke sa nelyžujte, zaneste ju do múzea. Prilba nielen chráni, ale budete v nej aj sexy vyzerať.

Lyže

Karvingové sú kratšie, pružnejšie a ľahšie ovládateľné, ale aj agresívnejšie. „Ak spadnete, rýchlo uvoľnite miesto na zjazdovke, aby ste nespôsobili ďalšiu kolíziu,“ odporúča šéf ski patroly.

Snoubordisti

Kedysi boli na kopci raritou, dnes ich je ako maku. Majú zvláštny zvyk: vysedávať uprostred zjazdovky.

Nestojte na zjazdovke, nie každý lyžiar je taký, že pred vami zabrzdí. Foto: Ján Dzúr

Turisti

Bezdôvodný peší vstup na zjazdovku je zakázaný. Turisti však neraz zastanú v jej strede a trebárs vyzerajú známych. Prichádzajú dokonca s kočíkmi a so psami. Využite na to jej okraj.

Manekýnky

Nemyslite na to, že ste na svahu stredobodom pozornosti. Pozerajte sa pred seba, v smere jazdy. Palice držte tak, aby ste nimi nepichli iných.

Alkohol

Kedysi bol iba v hoteloch a v chatách. Dnes sú bary priamo na zjazdovke. Doprajte si v nich radšej kávu, pálenka sa so športom nekamaráti.

Bary pribudli aj priamo na zjazdovkách. Foto: Ján Dzúr

Nezabudnite oddychovať

„U detí je častou príčinou zranení nevhodný výstroj. Najmä ak je požičaný alebo zdedený po starších súrodencoch a upravený na menšiu telesnú hmotnosť a silu,“ pripomína záchranár, lekár Viliam Dobiáš. Nesmieme zabúdať na pravidelnú kontrolu nastavenia bezpečnostných viazaní a údržbu mechanických prvkov. Prevenciou poranení pred začiatkom športovania je rozcvička na zohriatie svalov a uvoľnenie kĺbov a šliach. Za úrazmi, ktoré sa udejú najmä popoludní, stojí únava a neraz aj mierne podchladenie. Nezabúdajte na oddych...

