Chlpaté akvabely: Má váš drahý zlú náladu? Tento film mu ju určite zlepší

Gillesa Lelloucha poznajú milovníci filmu hlavne ako herca. Hral vo viac než päťdesiatich filmoch. Komédia Do plaviek! je jeho režisérskym debutom, na ktorom sa podieľal aj ako scenárista. Začal ho písať pred ôsmimi rokmi a snažil sa doň vtesnať vlastné životné skúsenosti.

Reálni muži

Hlavný hrdina Bernard trpí krízou stredného veku a depresiami. Hľadá, čo si počať so životom, tak odpovie na inzerát a prihlási sa do tímu mužského synchronizovaného plávania. Medzi mužskými akvabelami napokon nájde nielen priateľov, ale aj chuť do života. Komédia nie je žiadnou prehliadkou vypracovaných svalovcov, práve naopak. Jej autor tvrdí, že chcel pravdivo ukázať mužov medzi štyridsiatkou a päťdesiatkou, ktorí už majú pupky a sú chlpatí. Herci, ktorých obsadil, preto nemohli byť márniví a museli súhlasiť, že sa odhalia aj so svojimi nedostatkami. No hlavne, museli sa naučiť synchronizovanému plávaniu.

Kaskadéri pre nohy

Trénovala ich Julie Fabre, choreografka ženského olympijského tímu v synchronizovanom plávaní. Ako to išlo jej hereckým zverencom? „Prvé sústredenie bola katastrofa. Na začiatku bola Julie skeptická. Ale po troch týždňoch mi povedala, že to dokážeme. Preskočím zmienky o tom, že jeden z hercov mi na kastingoch klamal a v skutočnosti nevedel plávať a ďalší nezniesol mať hlavu pod vodou, hoci v zostave hral nosný stĺp. Kedykoľvek vidíte nohy, ktoré trčia z vody, boli to kaskadéri, pretože to je ťažká vec aj po siedmich rokoch tréningu. Herci však tiež trénovali dvakrát do týždňa a naozaj ma dostali,“ prezradil režisér.