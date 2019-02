Čokoládové topánky, luxusné sviečky ale aj Venušine guľôčky - extra TIPY na valentínske darčeky

Barbora: Parfum a kabaret

Môj manžel to na Valentína má aj nemá ľahké. Ľahké v tom, že ma vždy poteší parfumom. A ťažké, že stále túžim po inom. Teraz som objavila biely Shalimar. Príbeh najslávnejšieho parfumu od Guerlain som poznala, vôňa, ktorá vznikla ešte v 20. rokoch minulého storočia, sa mi však zdala ťažká. Ani žiadna novšia variácia ma neoslovila, a tak Shalimar v mojej voňavej zbierke chýbal. Novinka Shalimar Souffle de Lumiére však presne spĺňa moju predstavu o voňavke. Je sladká, zaujímavá, ale nevtieravá. Jednoducho, pocítite blaho, keď do nej zaboríte nos. Najprv zavonia citrusový bergamot, potom sa rozvoňajú zmyselné biele kvety jazmínu a ylang-ylang a na záver sa do kože vpije sladučká vanilka. Už som naň manžela upozornila. A čím poteším ja jeho? Určite vstupenkou do Red Cat Cabaretu Lucie Siposovej. Tejto spievajúcej herečka sa podarilo vytvoriť v Bratislave unikátny priestor, v ktorom na vás dýchne atmosféra Belle Epoque a Moulin Rouge. Začína sa po deviatej večer. Usadia vás pri malých stolíkoch, môžete si objednať skvelé miešané drinky, a keď ste správne uvoľnení, začne sa predstavenie plné hudby, tanca, ľahučkej erotiky, ale hlavne humoru, čím sa líši od bežných kabaretov a burlesiek. A ten môj Shalimar do rozmarnej atmosféry skvele zapadne…

Jana: Luxusná sviečka

Milovníci interiérových vôní určite ocenia luxusné sviečky, ktoré sú vyrábané ručne a bohato zdobené krištáľmi Swarovski a detailmi z izraelskej handmade produkcie. Valentínsku atmosféru umocňuje honosný dizajn s figúrkou krištáľového macka držiaceho srdiečko. Omamná vôňa vanilky a zázvoru nadchne aj náročné nosy.

Michala: V objatí Venuše

S Valentínom mám jeden vtipný zážitok, keď sme na tento sviatok kúpili našej single kamarátke Venušine guľôčky. Vopred sme vedeli, že sa určite neurazí a prijme ich s nadsádzkou, s akou sme ich aj kupovali. Či ich aj vyskúšala, už nebudem rozoberať, ale ako darček na vyčarenie úsmevu pre všetky slobodné ženy so zmyslom pre humor je to výborné! No ak ste za starú dobrú klasiku, červenými ružami a niečím sladkým nikdy nič nepokazíte.

Ján: Valentín v telocvični

Nielen mladé páriky aj dlhoročné manželstvá sa občas potrebujú dostať zo zabehaných koľají. Deň sv. Valentína je na to ako stvorený, tak sme si počas neho dopriali darček, víkendový pobyt v romantickom mestečku na južnej Morave. Lenže, recepčná v útulnom penzióne nás zabudla nahodiť do systému a odišla na dovolenku. Hotelík bol plný zaľúbených dvojíc, akurát my sme nemali sme kde spať. Manželka smutne sedela v aute, ja som nadával ako pohan a majiteľ penziónu sa išiel od hanby prepadnúť. Preto sa podujal, že nám zoženie iné ubytovanie. Nič však voľné nebolo. Napokon našiel izbu v ubytovni pre bulharských robotníkov, s ktorými sme strávili prvú noc. Keď sme si ráno spoločne urobili praženicu na dvojplatničke, dozvedeli sme sa, že izba, v ktorej sme spali, je už na ďalšie dni obsadená. No nemáme sa báť, majiteľ penziónu, v ktorom sme chceli zažiť svätého Valentína, už pracuje na ďalšom ubytovaní. Chlap naozaj zabral. Druhú noc sme strávili v telocvični, v izbietke nad palubovkou, kde počas sústredení prespávajú hokejbalisti. Mala balkón, z ktorého bol výhľad na vysvietený zámok. Zapálili sme si na ňom sviečky, otvorili fľašu sladkého moravského vína a začali sme sa smiať. A nad valentínskym víkendom, ktorý sme strávili v telocvični, sa smejeme dodnes. Ešte šťastie, že existujú takéto trapasy...

Martina: Dokonalý gýč- Príroda

Prostredie ako stvorené na romantiku pre dvoch je pre mňa najvyššie položený hotel na Slovensku Sliezsky dom. Nachádza sa v nadmorskej výške 1 670 m n. m. Skvelá kuchyňa, keď tam pôjdete, nezabudnite ochutnať ich plnené makové šúľance a užiť si nádherný výhľad z wellness. Je to skvelé miesto aj pre aktívne páry, hneď odtiaľ vedie množstvo turistických trás, alebo spolu so sprievodcom môžete zdolať aj Gerlachovský štít. Víkend strávený v prírode vás určite dobije energiou. Niekedy je dobré myslieť nielen na svoje milované polovičky, ale aj na nezadaných priateľov. Nikdy nezabudnem, keď som bola single. V deň svätého Valentína som prišla po práci domov, po celom byte ma čakali porozhadzované lupene ruží, v chladničke dobré víno. Postali sa o to moji dvaja veľmi dobrí priatelia. Ale v tomto romantickom prostredí ma nenechali samu, víno si prišli vypiť spolu so mnou a potom sme vyrazili do mesta za ďalšími známymi. Takže z presladenej romantiky sa nakoniec vykľul dobrý žúr.

Katka: Pustiť žilou

Podoby lásky aj jej prejavy sú rôzne, v každom prípade je to prazáklad našej existencie. Prepáčte za ten pátos, ale je to tak. Úžasným prejavom lásky je pre mňa každoročná Valentínska kvapka krvi, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž. Kampaň na odberových miestach po celom Slovensku trvá od 14. februára do 21. marca. Poznám dvojicu, ktorá si chodí raz do roka posedieť na chvíľu v odberovom kresle, a keď odchádzajú s prelepeným predlaktím domov, cítia eufóriu. Poznám mladého muža, ktorý prekonal vážne ochorenie, počas ktorého potreboval prijať veľa krvi. Rozbehol kampaň Desať statočných, aby zohnal desať pravidelných darcov krvných doštičiek. Mám kamarátku, ktorá trávila mesiace so svojou dcérou v nemocnici a ticho ďakovala za každú krv, ktorá mu pomohla prekonať ťažkú liečbu. Kto púšťa žilou, dáva viac, ako si vie predstaviť. Viac sa dozviete na www.redcross.sk. Zaručene však poteší aj čokoláda, najmä nápaditá, či módny doplnok.