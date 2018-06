Dámy, tohtoročný program Nestville Open Festu vás dostane do kolien!

Nestville Open Fest i tento rok s veľkou pompou otvára letnú sezónu v Nestville Parku. Tradícia dvojdňového multižánrového kultúrno-zábavného festivalu sa započala v roku 2012 a z roka na rok ponúka stále zaujímavejší program.

V minulosti sa na pódiu v Hniezdnom predstavili Jean Claude Van Damme, Lucie Bílá, Michal David, Boney M, IMT Smile, Desmod, Polemic, Dalibor Janda, Helena Vondráčková, Dara Rolins, Horkýže Slíže a desiatky ďalších. Tento ročník poteší nejedno ženské oko! Do Hniezdneho zavítajú fešáci slovenského i českého showbiznisu.

Počas tohto ročníka bude poriadne horúco! Nejednému dámskemu oku ulahodí pohľad na sympaťákov z kapely Kryštof na čele s českým „Bradom Pittom“ – Richardom Krajčom. Nie len sluch, ale i oči iste poteší vystúpenie sexy RYTMUSA, ktorý aktuálne plní stránky bulvárnych médií. Dobrý pohľad bude iste i na Majka Spirita, Lukáša Adamca, chalanov z Nocadeň, No Name, či Iné Kafe. O dobrú náladičku sa postará Vidiek, METROPOLIS, DJ Mairee, Komajota a Medial Banana. Fanúšikovia jedného z najúspešnejších slovenských seriálov OTECKOVIA sa môžu tešiť na autogramiádu so šarmantnými predstaviteľmi hlavných hrdinov.

Nežnejšie pohlavie v Hniezdnom zastúpi Martina Ťasková Kanošová, speváčka Victoria, ktorá vystúpi so svojou kapelou Peter Bič Project, či Silvia Šarköziová, hviezda Cigánskych Diablov, ktorá krásou a mladistvým vzhľadom roky vyráža dych.

Organizátori nezabudli ani na rodinky s deťmi a v poobedňajších hodinách sa predstaví Baby Band či Paci Pac. Detičky si môžu pozrieť i predstavenie Cililing , Divadielka z klobúka, či detského Divadla Portál. Detský program perfektne doplní čokoládové kráľovstvo Nestville Chocolate, v ktorom sa môžu najmenší vyšantiť.

Dospelákov iste poteší prehliadka liehovarníckej expozície Nestville Parku. Okrem odhalenia tajomstva a zákutí továrne, kde sa vyrába prvá slovenská whisky, sa návštevníci stanú svedkami privítania novej limitovanej whisky MASTER BLENDER 2018, ktorú z troch najlepších vzoriek vyberie odborná porota, na čele s Jimom Murayom, ktorého kniha Whisky bible Jim Murray sa stala doslova bibliou pre milovníkov tohto lahodného moku.

O ďalšiu zábavu sa postará i súťaž Nestville Strong Men, počas prehliadky svalnatých mužských tiel páni zabojujú o Európsky pohár najsilnejších mužov Európy. Návštevníkov podujatia čaká i zážitok v podobe veľkolepého ohňostroju. Pre nadšených tanečníkov bude pripravený párty hangár, kde sa bude od piatkových večerných hodín až do bieleho rána odohrávať diskotéka Dance eXXtravaganza rádia Europa2 . V sobotu DJ-i rozprúdia Oldies párty rádia Vlna. V priebehu oboch dní bude počas dňa v hangári k dispozícii kino, kde sa uskutoční premietanie filmov.

Vstupenky na podujatie je možné zakúpiť v sieti Ticketportal a Predpredaj.sk :

www.ticketportal.sk/Event/Nestville_Open_Fest-25180

predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/nestville-open-fest-2018

Ďalšie Informácie o podujatí: www.nestvilleopenfest.sk/sk