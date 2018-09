Fakjú, smrť! Pozrite si film, ktorý vznikol podľa skutočného príbehu

Najnovší film herca Elyasa M’Bareka trochu pripomína jeho predchádzajúcu prácu, komediálnu trilógiu Fakjú pán profesor. Je síce vážnejší, no tiež ukazuje vztýčený prostredník smrti, ktorá sa rozhodla vziať si niečo, čo by jej ešte patriť nemalo. Mladého chlapca. A on, nie v role učiteľa, ale ošetrovateľa, sa rozhodne pekne jej to osladiť.

Umrieť mladý, ale šťastný

Hlavným hrdinom snímky je pätnásťročný David s vážne chorým srdcom. Prognóza lekárov je krutá, pravdepodobne sa nedožije šestnástych narodenín. Žije v sanatóriu a okrem operácií toho za svoj život veľa nespoznal. Zrazu však dostane veľmi svojrázneho opatrovateľa. Plejboja a flákača Lennyho, ktorý tento džob dostal vlastne za trest. Bezstarostný ignorant a ego maniak sa však ukáže ako skvelá voľba. Nemá rešpekt, ani predsudky, a preto dokáže byť Davidovi skvelým spoločníkom. Hlavne preto, že viac než pre chorobu má pochopenie pre potreby pätnásťročného mladíka. A dá jasný cieľ, David musí za ten čas, ktorý mu zostáva, stihnúť maximum. Inými slovami, užiť si život, ako sa len dá. Príbeh plný humoru, ale aj dojatia má ešte jeden bonus: Vznikol podľa skutočného príbehu a knihy, ktorú jeden z priateľov napísal.